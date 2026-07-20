Quote of the Day: నువ్వు సాధించగలవని నమ్ము.. సగం విజయం వరించినట్టే: థియోడర్ రూజ్వెల్ట్ కోట్
ఏదైనా సాధించాలనే సంకల్పం ఉన్నప్పుడు, మనపై మనకు ఉండే నమ్మకమే తొలి విజయం. అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు థియోడర్ రూజ్వెల్ట్ చెప్పిన ఒకే ఒక్క మాట నేటికీ కోట్లాది మందికి మార్గదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ఆ ప్రసిద్ధ వ్యాఖ్య వెనుక ఉన్న నిజమైన అర్థం, దాని ప్రాముఖ్యతపై కథనం.
"నువ్వు సాధించగలవని గట్టిగా నమ్ము.. దాంతో సగం విజయం నీ సొంతమైనట్లే" అని అగ్రరాజ్యం అమెరికా 26వ అధ్యక్షుడు థియోడర్ రూజ్వెల్ట్ పేర్కొన్నారు. కొన్ని మాటలు చాలా సరళంగా కనిపిస్తాయి, కానీ వాటిలో కొండంత బలం ఉంటుంది. రూజ్వెల్ట్ చెప్పిన ఈ మాటలు కేవలం ఒక స్ఫూర్తి వాక్యం మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో విజయాన్ని ఖాయం చేసే బలమైన పునాది.
పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులైనా, కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించే ఔత్సాహికులైనా, కేరీర్లో కొత్త ఎత్తులకు ఎదగాలనుకునే వారైనా.. ఆత్మవిశ్వాసమే విజయానికి తొలి మెట్టు అని ఈ సందేశం స్పష్టం చేస్తోంది.
సగం విజయం సాధించినట్లే.. అంటే ఏమిటి?
బాహ్య ప్రపంచంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు మనల్ని ముందుకు నడిపించేది ఆత్మవిశ్వాసమే. మనం ఒక పని చేయగలమని బలంగా నమ్మినప్పుడు, సందేహాలు, భయాలు తొలగిపోతాయి.
"సగం విజయం సాధించినట్లే" అంటే శ్రమ లేకుండానే విజయం వస్తుందని కాదు. మనసులోని ఆత్మసందేహాన్ని జయించడమే సగం విజయం. ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నప్పుడు అవకాశాలను పట్టుకోవడం, పొరపాట్ల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవడం, కష్ట సమయాల్లోనూ నిలబడటం సాధ్యమవుతాయి. అయితే, కేవలం నమ్మకం మాత్రమే సరిపోదు. ఆ నమ్మకానికి తగిన కృషి తోడైనప్పుడే పూర్తి విజయం లభిస్తుంది.
నేటి తరానికి ఈ సందేశం ఎందుకు కీలకం?
తీవ్రమైన పోటీ, అనిశ్చితి నెలకొన్న ఈ కాలంలో చాలామంది ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. విమర్శలు, విఫలమవుతామనే ఆందోళన పురోగతిని అడ్డుకుంటాయి. ఇలాంటి సమయంలో రూజ్వెల్ట్ మాటలు దిశానిర్దేశం చేస్తాయి.
పరిపూర్ణత కంటే నిరంతర ప్రయత్నమే ముఖ్యమని ఈ సందేశం గుర్తుచేస్తుంది. ప్రతిభ, కష్టపడే తత్వం ఉన్నప్పటికీ, ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోతే అసలు మొదటి అడుగే పడదు. ప్రపంచంలో విజయం సాధించిన ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రయాణాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంతోనే ప్రారంభించారు.
ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకునే 5 మార్గాలు
రోజువారీ జీవితంలో ఈ సూత్రాన్ని అమలు చేయడం వల్ల ఆలోచనా విధానంలో సానుకూల మార్పు వస్తుంది.
- చిన్న లక్ష్యాలు: సాధ్యమయ్యే చిన్న చిన్న లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడం.
- చిన్న విజయాల గుర్తింపు: సాధించిన ప్రతి చిన్న విజయాన్ని గుర్తించి ఆనందించడం.
- ఓటమి నుంచి పాఠాలు: ఓటమికి భయపడకుండా, లోపాలను సరిదిద్దుకోవడం.
- సానుకూల వాతావరణం: ప్రోత్సహించే వ్యక్తులతో సమయం గడపడం.
- నిరంతర పురోగతి: పరిపూర్ణత కోసం కాకుండా నిరంతరం మెరుగవ్వడంపై దృష్టి పెట్టడం.
ఎవరీ థియోడర్ రూజ్వెల్ట్?
1858లో జన్మించిన థియోడర్ రూజ్వెల్ట్ 1901 నుంచి 1909 వరకు అమెరికా 26వ అధ్యక్షుడిగా సేవలందించారు. విలియం మెకిన్లీ హత్య తర్వాత ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించి, అమెరికా చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన నాయకుడిగా నిలిచారు.
పర్యావరణ పరిరక్షణకు పెద్దపీట వేస్తూ అనేక జాతీయ పార్కులు, అభయారణ్యాలు ఏర్పాటు చేశారు. రష్యా-జపాన్ యుద్ధాన్ని ముగించడంలో కీలక పాత్ర పోషించినందుకు గానూ 1906లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి సాధించారు. ఆ బహుమతి పొందిన తొలి అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆయనే. గొప్ప రచయితగా, చరిత్రకారుడిగా, సైనికుడిగా సేవలు అందించిన రూజ్వెల్ట్ 1919లో కన్నుమూశారు. ఆయన నిష్క్రమించినా, ఆయన ఇచ్చిన స్ఫూర్తి సందేశం నేటికీ నిరంతరం మార్గదర్శిగా నిలుస్తోంది.
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