Alpha : వర్కౌట్స్ నుంచి మార్షల్ ఆర్ట్స్ వరకు.. ‘ఆల్ఫా’ కోసం అలియా భట్, శర్వరీల కఠోర శ్రమ!
Alia bhatt Alpha : యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ స్పై యూనివర్స్ నుంచి ఇటీవలే విడుదలైన భారీ యాక్షన్ చిత్రం ‘ఆల్ఫా’ థియేటర్లలో దూసుకుపోతోంది. ఈ సినిమాలో అలియా భట్, శర్వరీ వాఘ్ల ఫిట్నెస్, అదిరిపోయే యాక్షన్ స్టంట్స్ వెనుక ఉన్న అసలు సీక్రెట్స్ను వారి ఫిట్నెస్ ట్రైనర్స్ సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నారు. అవి..
బాలీవుడ్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'ఆల్ఫా' జూలై 3న థియేటర్లలోకి వచ్చి ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. ఈ సినిమాలో అలియా భట్, శర్వరీ వాఘ్ ఇద్దరూ లీడ్ రోల్స్లో కనిపించి బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తున్నారు. సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరినీ అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్న ప్రధాన అంశం.. వీరిద్దరి ఫిట్నెస్, చురుకుదనం. స్క్రీన్పై అత్యంత క్లిష్టమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్లను సైతం వీరు ఎంతో అలవోకగా చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ రేంజ్ బాడీ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ వెనుక దాదాపు ఏడాదిన్నర కాలానికి పైగా సాగిన కఠోర శ్రమ దాగి ఉందని వారి పర్సనల్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్స్ కరణ్ సాహ్ని, రాబిన్ బెల్ వెల్లడించారు.
కేవలం సిక్స్ ప్యాక్ లేదా అందం కోసం కాదు..
ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన ఒక ప్రత్యేక వీడియోలో ట్రైనర్స్ కరణ్, రాబిన్.. ఆల్ఫా స్టార్స్ అలియా, శర్వరీల వర్కౌట్ ప్లాన్ను ఎలా డిజైన్ చేశారో వివరించారు. రోజూ 10 నుంచి 12 గంటల పాటు షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ ఉన్నప్పటికీ, ఇద్దరు నటీమణులు వర్కౌట్స్ను ఎక్కడా స్కిప్ చేయలేదని వారు కొనియాడారు.
"అలియా, శర్వరీ నిరంతరం లాంగ్ షూటింగ్ షెడ్యూల్స్తో బిజీగా ఉండేవారు. మాకు డైరెక్టర్ నుంచి వచ్చిన బ్రీఫ్ చాలా స్పష్టంగా ఉంది. కేవలం బరువు తగ్గడం లేదా స్లిమ్గా కనిపించడం మా లక్ష్యం కాదు. వారు శారీరకంగా అత్యంత బలంగా, పవర్ఫుల్గా మారాలి," అని కరణ్ సాహ్ని పేర్కొన్నారు.
మరో ట్రైనర్ రాబిన్ బెల్ మాట్లాడుతూ.. "స్క్రీన్పై వారి యాక్షన్ నమ్మశక్యంగా ఉండాలి. ఒక ప్రొఫెషనల్ స్పై ఏజెంట్ లాగా వారు కదలాలి. యాక్షన్ సీన్స్ చాలా హెవీగా ఉన్నాయి కాబట్టి కేవలం జిమ్ బాడీ కాకుండా, నిజమైన స్టామినాను బిల్డ్ చేయడంపైనే మేము దృష్టి పెట్టాం," అని అన్నారు.
జిమ్ వర్కౌట్స్ నుంచి మార్షల్ ఆర్ట్స్ వరకు..
సినిమా కోసం శిక్షణను నేరుగా భారీ వర్కౌట్స్తో కాకుండా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ప్రారంభించినట్లు కరణ్ వివరించారు. మొదట ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ చేయడం కోసం స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చామని, ఆ తర్వాత స్ట్రెంత్ అండ్ కండిషనింగ్లోకి మార్చామని చెప్పారు. ఇందులో భాగంగానే బాడీని మరింత టోన్డ్ లుక్లోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు.
రాబిన్ బెల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ జర్నీని వివరిస్తూ.. "ఇది ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రయాణం. మేము ఏడాదికి పైగా వారి ఫిట్నెస్ పై వర్క్ చేశాం, బహుశా అంతకంటే ఎక్కువే కావచ్చు. ఈ సినిమాలో కేవలం చేతులతో కొట్టుకోవడమే కాకుండా రకరకాల ఆయుధాల వాడకం ఉంది. మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. అందుకే రోజుకు ఒకటిన్నర లేదా రెండు గంటలు జిమ్లో గడపడమే కాకుండా, వారి లైఫ్స్టైల్ను ఒక హోలిస్టిక్ (సమగ్ర) విధానంలోకి మార్చాం. ఇప్పుడు థియేటర్లలో స్క్రీన్ పై వారిద్దరినీ చూస్తుంటే మేము పడ్డ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కినట్లు అనిపిస్తోంది," అంటూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
చివరగా అభిమానులకు స్పెషల్ మెసేజ్ ఇస్తూ.. "వెంటనే థియేటర్లకు వెళ్లి సినిమా చూడండి. మా మాటల కంటే, స్క్రీన్పై వారి పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే మీకే అంతా అర్థమవుతుంది," అని ట్రైనర్స్ వీడియోను ముగించారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More