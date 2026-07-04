Gym tips : కార్డియో వర్సెస్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్.. ఏది ముందు? ఇవి తెలుసుకోండి..
Cardio vs Strength training : వ్యాయామం చేసేటప్పుడు చాలామందికి వచ్చే అతిపెద్ద సందేహం.. కార్డియో, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఒకే రోజు చేస్తుంటే ఏది ముందు చేయాలి? దీనిపై ప్రముఖ ఆన్లైన్ ఫిట్నెస్ కోచ్ ఎరిక్ రాబర్ట్స్ శాస్త్రీయ కారణాలతో స్పష్టతనిచ్చారు.
శరీరాన్ని దృఢంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి కార్డియో, స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ (బలాన్ని పెంచే వ్యాయామాలు) రెండూ చేయడం ఎంతో ముఖ్యం. అయితే, జిమ్లలో వీటిని ఏ క్రమంలో చేయాలనే దానిపై ఎప్పుడూ పెద్ద చర్చ నడుస్తూనే ఉంటుంది. దీనిపై ప్రముఖ ఫిట్నెస్ కంటెంట్ క్రియేటర్ ఎరిక్ రాబర్ట్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియోను పంచుకుంటూ.. ఒకే రోజు ఈ రెండు వ్యాయామాలు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే కార్డియో కంటే ముందే వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
ఎరిక్ రాబర్ట్స్ చెప్పిన శాస్త్రీయ కారణం ఇదే..
మనం వ్యాయామం ప్రారంభించగానే మన శరీరంలోని కండరాలలో నిల్వ ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్లు (గ్లైకోజెన్) శక్తిగా మారి మొదట ఖర్చవుతాయి.
ముందు కార్డియో చేస్తే ఏమవుతుంది?: ఒకవేళ మీరు వెయిట్స్ ఎత్తడానికి ముందే ఎక్కువ సమయం లేదా హై-ఇంటెన్సిటీ కార్డియో (రన్నింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి) చేస్తే, బాడీలో తక్షణ శక్తినిచ్చే కార్బోహైడ్రేట్లన్నీ అప్పటికే అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత మీరు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సెషన్కు వెళ్లేసరికి శరీరం అలసిపోతుంది. దీనివల్ల మీరు ఎక్కువ బరువులు ఎత్తలేరు.
గాయాలయ్యే ప్రమాదం: కండరాలలో శక్తి లేకపోవడం వల్ల బరువులు ఎత్తేటప్పుడు సరైన భంగిమను మెయింటైన్ చేయడం కష్టమవుతుంది. ఇది జిమ్లో తీవ్రమైన కండరాల గాయాలకు దారితీస్తుంది. కార్డియోతో పోలిస్తే వెయిట్ లిఫ్టింగ్లోనే గాయాలయ్యే ముప్పు ఎక్కువ కాబట్టి, పూర్తి ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడే బరువులు ఎత్తాలి.
"అందుకే ఒకే రోజు కార్డియో, వెయిట్స్ చేయాలనుకుంటే.. ఎల్లప్పుడూ మొదట వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయండి, ఆ తర్వాతే కార్డియో చేయండి," అని ఎరిక్ రాబర్ట్స్ సలహా ఇచ్చారు.
కార్డియో వర్సెస్ స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్: తేడాలు ఏంటి?
1. కార్డియో (ఎరోబిక్ వ్యాయామాలు):
ఇది మన గుండె, ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యాన్ని పెంచే వ్యాయామం. ఇందులో నడక, రన్నింగ్, జాగింగ్, స్విమ్మింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి వస్తాయి.
ప్రయోజనాలు: ప్రముఖ 'క్లీవ్ల్యాండ్ క్లినిక్' ప్రకారం.. కార్డియో చేయడం వల్ల గుండె వేగం పెరిగి శరీరానికి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ అందుతుంది. ఇది గుండె, మెదడు, ఊపిరితిత్తులు, కీళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. బరువు తగ్గడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
2. స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ (శారీరక బలాన్ని పెంచేవి):
శరీరానికి ఏదైనా ఒక నిరోధక శక్తిని ఎదురెళ్లి చేసే వ్యాయామాలను స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ అంటారు. జిమ్లో డంబెల్స్, బార్బెల్స్ ఎత్తడం లేదా సొంత శరీర బరువుతో చేసే పుష్-అప్స్, పుల్-అప్స్ దీని కిందకే వస్తాయి.
ప్రయోజనాలు: 'మేయో క్లినిక్' నివేదిక ప్రకారం.. ఇవి కండరాలు, ఎముకలను బలంగా మారుస్తాయి. వయసు పెరిగేకొద్దీ వచ్చే ఎముకల బలహీనతను అడ్డుకుంటాయి, దీర్ఘకాలిక నొప్పులను నియంత్రణలో ఉంచుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More