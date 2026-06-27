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    వర్షాకాలంలో కప్పలు మీ ఇంటికి రాకుండా, దూరంగా ఉంచడానికి చిట్కాలు!

    వర్షాకాలం ప్రారంభం కాగానే కప్పలు కనిపించడం, శబ్దం చేయడం షురూ అవుతుంది. తేమతో కూడిన ప్రదేశాలలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాటిని ఇంటివైపునకు రాకుండా కొన్ని చిట్కాలు తీసుకోవాలి.

    Published on: Jun 27, 2026 10:06 AM IST
    By Anand Sai
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    వానాకాలం వచ్చింది. గాలిలో తేమ పెరిగి ఉష్ణోగ్రత కూడా తగ్గుతుంది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో సాధారణంగా ఎక్కువగా కనిపించేవి కప్పలు. ఈ కప్పలు తరచుగా బురద, నీటి ట్యాంకుల దగ్గర, లేదా బాత్రూంల వంటి నీటి వనరు ఉన్న ప్రదేశాల్లో నివసించడానికి ఇష్టపడతాయి. కొన్నిసార్లు భారీ వర్షాల సమయంలో అవి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ కప్పలు ఇంట్లోకి రాకుండా నివారించడానికి మీరు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలను పాటించవచ్చు.

    కప్పలు రాకుండా చిట్కాలు
    కప్పలు రాకుండా చిట్కాలు

    ఉప్పును కరిగించి

    కప్పలను తరిమికొట్టడానికి మీరు ఉప్పును ఉపయోగించవచ్చు. వర్షాకాలంలో నీటిలో ఉప్పును కరిగించి నేలను తుడువండి. తోట ప్రాంతాలు, నీటి ట్యాంకుల చుట్టూ ఉప్పును చల్లండి. ఇది కప్పలను మీ ఇంటికి దూరంగా ఉంచుతుంది. కానీ గుర్తుంచుకోండి, పూల మొక్కల దగ్గర ఉప్పు చల్లవద్దు, ఎందుకంటే అది మొక్కలకు, మట్టికి హాని కలిగిస్తుంది. ఒక బకెట్ గోరువెచ్చని నీటిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు కలపండి. ఆ తర్వాత ఈ నీటితో మీ ఇంటి నేలను తుడవండి. ఉప్పులోని లవణ గుణం కప్పలను దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.

    కాఫీ పొడి

    మీ ఇంటికి కప్పలు రాకుండా నివారించడంలో కాఫీ పొడి చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. కాఫీ పొడిని కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి ఒక ద్రావణాన్ని తయారు చేసుకోండి. ఆ తర్వాత, ఈ ద్రావణాన్ని ఒక స్ప్రే బాటిల్‌లో నింపి, మీ తోటలోని గడ్డి, మొక్కలపై పిచికారీ చేయండి. ఈ పద్ధతి మీ తోట, ఇంటి నుండి కప్పలను దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. కాఫీ పొడి కప్పలను ఆకర్షించే కీటకాలను దూరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.

    నిమ్మరసం, వెనిగర్

    మీ ఇంటికి లేదా తోటకు కప్పలు రాకుండా ఉండటానికి నిమ్మరసం, వెనిగర్ కూడా ఉపయోగపడతాయి. అర కప్పు వెనిగర్‌ను మూడు నుంచి నాలుగు గ్లాసుల నీటిలో కలపండి. ఆ తర్వాత రెండు నిమ్మకాయలను కోసి, వాటి రసాన్ని ఆ నీటిలో కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక స్ప్రే బాటిల్‌లో పోసి మీ ఇల్లు, తోట చుట్టూ అలాగే ఏవైనా నీటి వనరుల వద్ద చల్లండి. కానీ గుర్తుంచుకోండి, వెనిగర్ అధిక ఆమ్ల గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దానిని నేరుగా మొక్కలపై చల్లవద్దు, ఎందుకంటే అది వాటిని చంపేస్తుంది. ఈ ఆమ్ల మిశ్రమాన్ని నేరుగా మొక్కలపై లేదా నేలపై చల్లవద్దు, ఎందుకంటే అది వృక్షసంపదను దెబ్బతీస్తుంది.

    బ్లీచింగ్ పౌడర్

    మీ ఇంటి నుండి లేదా తోట నుండి కప్పలను తరిమికొట్టడానికి బ్లీచింగ్ పౌడర్‌ను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఒక మగ్గు నీటిలో బ్లీచింగ్ పౌడర్‌ను కలిపి ఒక ద్రావణాన్ని తయారు చేయండి. ఆ తర్వాత ఈ ద్రావణాన్ని ఒక స్ప్రే బాటిల్‌లో నింపి, మీ ఇల్లు, తోట, బాత్రూమ్, నీటి ట్యాంక్ చుట్టూ స్ప్రే చేయండి. అయితే ఇక్కడ ఒక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. అదేమిటంటే బ్లీచింగ్ పౌడర్‌లో చాలా రసాయన మూలకాలు ఉంటాయి కాబట్టి, దీనిని తోటలలోని మొక్కలపై నేరుగా వాడకూడదు. పిల్లలు ఉన్న ఇళ్లలో కూడా జాగ్రత్త అవసరం.

    కీటకాలు లేకుండా చూడండి

    కప్పలు తరచుగా ఆహారం కోసం కీటకాలు ఉండే ప్రాంతాలకు వస్తుంటాయి. అందువల్ల మీ ఇంటి లేదా తోట ప్రాంతం చుట్టూ కీటకాలు చేరకుండా చూసుకోవాలి. మీ తోటను, వాకిలిని శుభ్రంగా ఉంచుకోండి. అంతేకాకుండా కప్పలు పొడవైన గడ్డిని, పొదలను సురక్షితమైన ఆశ్రయంగా ఉపయోగించుకుంటాయి. మీ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న గడ్డిని క్రమం తప్పకుండా కత్తిరించండి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Lifestyle/వర్షాకాలంలో కప్పలు మీ ఇంటికి రాకుండా, దూరంగా ఉంచడానికి చిట్కాలు!
    Home/Lifestyle/వర్షాకాలంలో కప్పలు మీ ఇంటికి రాకుండా, దూరంగా ఉంచడానికి చిట్కాలు!
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