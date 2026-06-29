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    కిడ్నీలో రహస్య ట్యూమర్లు: సాధారణ హెల్త్ చెకప్స్‌లోనే బయటపడుతున్న క్యాన్సర్లు

    సాధారణ ఆరోగ్య పరీక్షల సమయంలో అనుకోకుండా బయటపడే కిడ్నీ ట్యూమర్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే కిడ్నీ దెబ్బతినకుండా విజయవంతంగా చికిత్స అందించవచ్చని హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ నెఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ దిలీప్ ఎం. బాబు వివరించారు. మరిన్ని వివరాలు ఆయన మాటల్లో..

    Published on: Jun 29, 2026 12:19 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala, Hyderabad
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    వైద్య రంగంలో అధునాతన ఇమేజింగ్ సాంకేతికత కిడ్నీ క్యాన్సర్లను గుర్తించే విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ప్రస్తుతం చాలామందిలో కిడ్నీ ట్యూమర్లు ఎలాంటి ముందస్తు లక్షణాలు లేకుండానే బయటపడుతున్నాయి. కడుపునొప్పి, జీర్ణ సమస్యలు, నడుము నొప్పి వంటి ఇతర కారణాలతో అల్ట్రాసౌండ్, సిటీ స్కాన్ లేదా ఎమ్‌ఆర్‌ఐ స్కాన్ చేయించుకున్నప్పుడు ఇవి అనుకోకుండా వెలుగుచూస్తున్నాయి. వైద్య పరిభాషలో వీటిని 'ఇన్సిడెంటల్ కిడ్నీ ట్యూమర్స్' లేదా 'ఇన్సిడెంటలోమాస్' అని పిలుస్తారు.

    కిడ్నీలో రహస్య ట్యూమర్లు: సాధారణ హెల్త్ చెకప్స్‌లోనే బయటపడుతున్న క్యాన్సర్లు
    కిడ్నీలో రహస్య ట్యూమర్లు: సాధారణ హెల్త్ చెకప్స్‌లోనే బయటపడుతున్న క్యాన్సర్లు

    కిడ్నీ క్యాన్సర్ ప్రాథమిక దశలో ఉన్నప్పుడు రోగులలో ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించవు. ఫలితంగా ఇతర అనారోగ్య సమస్యల కోసం స్కాన్ చేయించుకునే వరకు చాలామందికి తమకు ఈ వ్యాధి ఉన్నట్లు తెలియదు. ఇలా అనుకోకుండా ట్యూమర్లు బయటపడటం ఒక రకంగా రోగులకు మేలు చేస్తుంది. దీనివల్ల వ్యాధి ప్రారంభ దశలోనే చికిత్స అందించి కిడ్నీ పనితీరు దెబ్బతినకుండా కాపాడవచ్చు.

    ఇన్సిడెంటల్ కిడ్నీ ట్యూమర్ అంటే ఏంటి?

    కిడ్నీ వ్యాధులకు సంబంధం లేని ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల కోసం ఇమేజింగ్ పరీక్షలు చేసినప్పుడు అనుకోకుండా కనిపించే గడ్డలను ఇన్సిడెంటల్ కిడ్నీ ట్యూమర్ అంటారు. ఈ గడ్డలు క్యాన్సర్ కారకాలు కావచ్చు లేదా క్యాన్సర్ లేనివి (బినైన్) కూడా కావచ్చు.

    క్యాన్సర్ లేని సాధారణ కిడ్నీ గడ్డలలో కొన్ని:

    • సాధారణ కిడ్నీ సిస్ట్‌లు (Simple kidney cysts)
    • ఆంకోసైటోమాస్ (Oncocytomas)
    • యాంజియోమయోలిపోమాస్ (Angiomyolipomas)

    స్కాన్ రిపోర్టుల ద్వారా ప్రాథమిక సమాచారం లభించినప్పటికీ, ఆ గడ్డ క్యాన్సరా కాదా అని ఖచ్చితంగా నిర్ధారించడానికి మరికొన్ని పరీక్షలు అవసరమవుతాయి.

    ఇప్పుడు ఎందుకు ఎక్కువగా బయటపడుతున్నాయి?

    అధునాతన ఇమేజింగ్ సాంకేతికత వాడకం పెరగడం, ప్రజల్లో హెల్త్ అవేర్‌నెస్ పెరగడం వల్ల ఈ తరహా ట్యూమర్లు ప్రారంభంలోనే వెలుగుచూస్తున్నాయి.

    • అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షలు
    • సిటీ (CT) స్కాన్
    • ఎమ్‌ఆర్‌ఐ (MRI) స్కాన్
    • ప్రివెంటివ్ హెల్త్ స్క్రీనింగ్ ప్యాకేజీలు

    ఇతర అనారోగ్య సమస్యలపై స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కిడ్నీ ట్యూమర్లు బయటపడుతుండటంతో, వ్యాధి ముదరక ముందే వైద్యులు చికిత్స ప్రారంభించే అవకాశం లభిస్తోంది.

    ఎవరికి ప్రమాదం ఎక్కువ?

    కిడ్నీ క్యాన్సర్ బారిన పడే అవకాశం కొందరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కింద పేర్కొన్న సమస్యలు లేదా అలవాట్లు ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి:

    • ధూమపానం చేసే అలవాటు
    • అధిక బరువు (స్థూలకాయం)
    • రక్తపోటు (బీపీ) సమస్యలు
    • దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధి (CKD) బాధితులు
    • కుటుంబంలో కిడ్నీ క్యాన్సర్ చరిత్ర ఉండటం
    • వంశపారంపర్య జన్యు లోపాలు
    • దీర్ఘకాలంగా డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్న పేషెంట్లు

    ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నవారు తమ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి క్రమం తప్పకుండా వైద్యులను సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది.

    ట్యూమర్ గుర్తిస్తే ఏం చేస్తారు?

    కిడ్నీలో గడ్డ ఉన్నట్లు తేలితే వైద్యులు నేరుగా చికిత్స ప్రారంభించరు. దానికి ముందు కొన్ని కీలక అంశాలను పరిశీలిస్తారు.

    • ట్యూమర్ పరిమాణం (సైజ్) ఎంత ఉంది?
    • కిడ్నీలో అది ఏ భాగంలో ఏర్పడింది?
    • ఇమేజింగ్ రిపోర్టులో గడ్డ లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి?
    • అది ఎంత వేగంగా పెరుగుతోంది?
    • రోగి కిడ్నీ పనితీరు ఎలా ఉంది?
    • రోగి సాధారణ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది?

    వీటిని అంచనా వేయడానికి కాంట్రాస్ట్-ఎన్‌హ్యాన్స్‌డ్ సిటీ స్కాన్ లేదా ఎమ్‌ఆర్‌ఐ స్కాన్, రక్త పరీక్షలు చేస్తారు. అవసరమైన కొన్ని ప్రత్యేక కేసులలో బయాప్సీ కూడా నిర్వహిస్తారు.

    ప్రతి కిడ్నీ ట్యూమర్‌కు సర్జరీ అవసరమా?

    కిడ్నీలో గడ్డ ఏర్పడిన ప్రతిసారీ శస్త్రచికిత్స అవసరం లేదు. చికిత్స విధానం అనేది ట్యూమర్ స్వభావం, రోగి వయసు, ఆరోగ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుబాటులో ఉన్న చికిత్సా మార్గాలు:

    • చిన్న ట్యూమర్ల కోసం యాక్టివ్ సర్వైలెన్స్ (వైద్యుల నిరంతర పర్యవేక్షణ)
    • పార్షియల్ నెఫ్రెక్టమీ (కిడ్నీ దెబ్బతినకుండా కేవలం ట్యూమర్‌ను మాత్రమే తొలగించే సర్జరీ)
    • రాడికల్ నెఫ్రెక్టమీ (వ్యాధి తీవ్రతను బట్టి కిడ్నీని పూర్తిగా తొలగించడం)
    • క్రయోఅబ్లేషన్ లేదా రేడియోఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ వంటి తక్కువ కోతతో కూడిన అధునాతన చికిత్సలు

    ముందే గుర్తిస్తే లాభాలేంటి? నివారణ ఎలా?

    ప్రారంభ దశలోనే కిడ్నీ క్యాన్సర్‌ను గుర్తిస్తే పూర్తిగా నయం చేసే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. దీనివల్ల పెద్ద సర్జరీల అవసరం ఉండదు, కిడ్నీ పనితీరును కాపాడుకోవచ్చు, వ్యాధి మళ్లీ తిరగబెట్టే ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. అదే లక్షణాలు బయటపడిన తర్వాత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ అయితే, అప్పటికే ట్యూమర్ పెద్దదై ఇతర భాగాలకు వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంది. అప్పుడు చికిత్స చేయడం సవాలుగా మారుతుంది.

    కిడ్నీ క్యాన్సర్‌ను పూర్తిగా నివారించలేకపోయినా, కొన్ని జీవనశైలి మార్పుల ద్వారా ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు:

    1. పొగాకు, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండటం
    2. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం
    3. బీపీ, మధుమేహం (షుగర్) నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం
    4. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం
    5. తగినంత నీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచడం
    6. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నవారు క్రమం తప్పకుండా హెల్త్ చెకప్స్ చేయించుకోవడం

    సాధారణ ప్రజలందరికీ కిడ్నీ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు అవసరం లేదు. కానీ, అధిక ముప్పు (High Risk) ఉన్నవారు వైద్యుల సలహాతో పర్యవేక్షణలో ఉండాలి. కిడ్నీ క్యాన్సర్ బాధితుల్లో ఆశించిన ఫలితాలు రావడానికి ముందస్తు గుర్తింపు, సరైన సమయంలో సరైన చికిత్స మాత్రమే ఏకైక మార్గం.

    - డాక్టర్ దిలీప్ ఎం. బాబు

    సీనియర్ కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్,

    ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ ఫిజీషియన్,

    హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్

    డాక్టర్ దిలీప్ ఎం బాబు
    డాక్టర్ దిలీప్ ఎం బాబు
    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/కిడ్నీలో రహస్య ట్యూమర్లు: సాధారణ హెల్త్ చెకప్స్‌లోనే బయటపడుతున్న క్యాన్సర్లు
    Home/Lifestyle/కిడ్నీలో రహస్య ట్యూమర్లు: సాధారణ హెల్త్ చెకప్స్‌లోనే బయటపడుతున్న క్యాన్సర్లు
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