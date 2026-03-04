Edit Profile
    చైనా తర్వాత మనమే: భారత చిన్నారుల్లో పెరుగుతున్న ఊబకాయం.. వెల్లడించిన నివేదిక

    భారత్‌లో బాల్య ఊబకాయం ప్రమాదకర స్థాయిలో పెరుగుతోంది. ‘వరల్డ్ ఒబిసిటీ అట్లాస్ 2026’ నివేదిక ప్రకారం, చైనా తర్వాత ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఊబకాయం కలిగిన చిన్నారులు భారత్‌లోనే ఉన్నారు. 4.1 కోట్ల మంది చిన్నారులు దీని బారిన పడటం భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంక్షోభానికి సంకేతంగా కనిపిస్తోంది.

    Published on: Mar 04, 2026 6:40 PM IST
    By HT Telugu Desk
    నేడు ‘ప్రపంచ ఊబకాయం దినోత్సవం’ (మార్చి 4, 2026). ఈ సందర్భంగా విడుదలైన ఒక నివేదిక భారత ప్రజారోగ్య భవిష్యత్తుపై ఆందోళనకర విషయాలను వెల్లడించింది. వరల్డ్ ఒబిసిటీ ఫెడరేషన్ విడుదల చేసిన ‘వరల్డ్ ఒబిసిటీ అట్లాస్ 2026’ ప్రకారం.. బాల్య ఊబకాయం (Childhood Obesity) కేసుల్లో భారత్ ప్రపంచంలోనే రెండో స్థానంలో నిలిచింది. మనకంటే ముందు చైనా మాత్రమే ఉంది.

    కేవలం సంఖ్య మాత్రమే కాదు, ఈ సమస్య పెరుగుతున్న వేగం కూడా వణుకు పుట్టిస్తోంది. భారత్‌లో బాల్య ఊబకాయం రేటు ఏటా సగటున 5 శాతం చొప్పున పెరుగుతోంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా పెరుగుతున్న ట్రెండ్లలో ఒకటి కావడం గమనార్హం.

    గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?

    2025 నాటి లెక్కల ప్రకారం, భారతదేశంలో 5 నుండి 19 ఏళ్ల లోపు వయసున్న చిన్నారులు సుమారు 4.1 కోట్ల మందికి పైగా అధిక బరువు లేదా ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నారు. దీనిని వయసుల వారీగా విభజిస్తే:

    • 5 - 9 ఏళ్ల చిన్నారులు: 1.49 కోట్లు
    • 10 - 19 ఏళ్ల కౌమార దశ వారు: 2.64 కోట్లు

    ఒకప్పుడు పోషకాహార లోపంతో (Undernutrition) పోరాడిన భారత్, ఇప్పుడు అతి పోషకాహారం (Overnutrition) వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సిన ‘రెట్టింపు భారాన్ని’ మోస్తోంది.

    పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య ముప్పు

    చిన్నారుల్లో పెరుగుతున్న ఈ బరువు కేవలం రూపానికి సంబంధించిన సమస్య కాదు; ఇది లోపల పెరిగిపోతున్న ‘ఆరోగ్య టైం బాంబ్’. ఈ ఊబకాయం వల్ల 2040 నాటికి భారతీయ యువతలో తీవ్రమైన వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉందని నివేదిక హెచ్చరిస్తోంది.

    • కాలేయ వ్యాధి (MASLD): ఫ్యాటీ లివర్ కేసులు 83 లక్షల నుంచి 1.18 కోట్లకు పెరగవచ్చు.
    • గుండె జబ్బులు: రక్తంలో ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరిగి సుమారు 60 లక్షల మంది చిన్నారులు గుండె సంబంధిత ముప్పును ఎదుర్కోవచ్చు.
    • రక్తపోటు (Hypertension): 42 లక్షల మంది చిన్నారులు అధిక రక్తపోటు బారిన పడే అవకాశం ఉంది.
    • ప్రీ-డయాబెటిస్: దాదాపు 20 లక్షల మంది చిన్నారుల్లో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెరిగే ముప్పు పొంచి ఉంది.

    ఇది పిల్లల తప్పు కాదు.. వ్యవస్థ లోపం

    వరల్డ్ ఒబిసిటీ ఫెడరేషన్ సీఈఓ జోహన్నా రాల్స్టన్ మాట్లాడుతూ.. ఇది పిల్లల వ్యక్తిగత ఎంపికల వల్ల కలిగే సమస్య కాదని, మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల వైఫల్యమని పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం దొరక్కపోవడం, శారీరక శ్రమకు అవకాశం లేని వాతావరణమే దీనికి కారణమని ఆమె వివరించారు. చక్కెర పానీయాలపై పన్నులు విధించడం, పాఠశాలల వద్ద జంక్ ఫుడ్ ప్రకటనలను నిషేధించడం వంటి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె సూచించారు.

    ముఖ్యమైన కారణాలు ఇవే:

    • శారీరక శ్రమ లేకపోవడం: 11-17 ఏళ్ల వయసున్న వారిలో 74 శాతం మంది కనీస శారీరక శ్రమ చేయడం లేదు.
    • ఆహారపు అలవాట్లు: 6-10 ఏళ్ల పిల్లలు విపరీతంగా చక్కెర పానీయాలు తాగుతున్నారు.
    • తల్లి ఆరోగ్యం: పునరుత్పత్తి వయసులో ఉన్న మహిళల్లో 13.4 శాతం మంది అధిక బీఎంఐతో, 4.2 శాతం మంది టైప్-2 డయాబెటిస్‌తో ఉండటం వల్ల వారి పిల్లలకు కూడా ఊబకాయం వచ్చే అవకాశం పెరుగుతోంది.

    ముందుకు వెళ్లే మార్గం

    పబ్లిక్ హెల్త్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (PHFI) వంటి సంస్థలు దీనిపై బహుముఖ పోరాటం చేయాలని కోరుతున్నాయి. జంక్ ఫుడ్ ప్రకటనలపై కఠిన నిబంధనలు, హెల్త్ స్క్రీనింగ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ద్వారానే ఈ మహమ్మారిని అరికట్టగలమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. బాల్య ఊబకాయంలో భారత్ ఎన్నో స్థానంలో ఉంది?

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా చైనా తర్వాత భారత్ రెండో స్థానంలో ఉంది.

    2. ఊబకాయం పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటి?

    సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం (Sedentary lifestyle), జంక్ ఫుడ్, చక్కెర పానీయాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం, చిన్నతనంలో తల్లి పాలు సరిగ్గా అందకపోవడం ప్రధాన కారణాలు.

    3. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో వచ్చే సమస్యలేమిటి?

    చిన్న వయసులోనే మధుమేహం (Diabetes), గుండె జబ్బులు, కాలేయ సమస్యలు మరియు అధిక రక్తపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

