Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    డెంగ్యూ వ్యాక్సిన్‌కు ఆమోదం.. డాక్టర్ హరికిషన్ విశ్లేషణ

    డెంగ్యూ నివారణకు తొలిసారిగా 'క్యూడెంగా' (QDENGA) వ్యాక్సిన్‌కు డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం తెలిపింది. జపాన్‌కు చెందిన టకేడా సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన ఈ టీకా 2027 మొదటి భాగంలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది. దీనిపై హైదరాబాద్ యశోద ఆస్పత్రి ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ నిపుణులు డాక్టర్ హరికిషన్ బూరుగు విశ్లేషణ.

    Published on: Jul 21, 2026, 11:33:48 IST
    By HT Telugu Desk
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు దేశంలో డెంగ్యూ భయం వెంటాడుతుంది. ప్రతీ ఏటా వేలాది మంది ఈ ప్రమాదకర వైరస్ బారినపడి ఆస్పత్రుల పాలవుతున్నారు. తీవ్రమైన ప్లేట్‌లెట్ల పతనం, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజారోగ్య రక్షణ దిశగా భారత్ ఒక కీలకమైన మైలురాయిని దాటింది. దేశంలోనే తొలి డెంగ్యూ వ్యాక్సిన్‌కు నియంత్రణ సంస్థల ఆమోదం లభించింది.

    డెంగ్యూ నివారణకు తొలిసారిగా 'క్యూడెంగా' (QDENGA) వ్యాక్సిన్‌కు డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం తెలిపింది.
    డెంగ్యూ నివారణకు తొలిసారిగా 'క్యూడెంగా' (QDENGA) వ్యాక్సిన్‌కు డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం తెలిపింది.

    జపాన్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ 'టకేడా' తయారు చేసిన 'క్యూడెంగా' (QDENGA - TAK-003) వ్యాక్సిన్‌కు డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (DCGI) అనుమతులు మంజూరు చేసింది. 4 సంవత్సరాల నుంచి 60 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరికీ ఈ టీకా ఇచ్చేందుకు లైన్ క్లియర్ అయింది.

    ఇప్పటివరకు డెంగ్యూ నివారణ అనేది కేవలం దోమల నియంత్రణ, వ్యక్తిగత జాగ్రత్తలపైనే ఆధారపడి ఉండేది. ఈ కొత్త వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి రావడం వల్ల డెంగ్యూ తీవ్రతను, మరణాలను తగ్గించడానికి ఒక బలమైన ఆయుధం లభించినట్లయింది.

    వ్యాక్సిన్ లభ్యత: మార్కెట్‌లోకి ఎప్పుడు వస్తుంది?

    డెంగ్యూ వ్యాక్సిన్‌కు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపినప్పటికీ, ఇది వెంటనే మెడికల్ షాపుల్లోకి లేదా ఆస్పత్రుల్లోకి అందుబాటులోకి రాదు. భారీ స్థాయిలో తయారీ, సరఫరా, పంపిణీ నెట్‌వర్క్‌ను పూర్తి చేయడానికి కొంత సమయం పడుతుంది.

    అన్ని ప్రక్రియలు ముగిసిన తర్వాత, 2027 మొదటి అర్ధభాగంలో (H1 2027) ఈ టీకా ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    పూర్తిస్థాయి పరిశోధనల తర్వాతే అనుమతి

    ఏ వ్యాక్సిన్‌కైనా ప్రజామోదం లభించాలంటే కఠినమైన పరీక్షలు దాటాల్సి ఉంటుంది. క్యూడెంగా వ్యాక్సిన్‌ను భారత్‌తో పాటు పలు అంతర్జాతీయ వేదికలపై విస్తృతమైన క్లినికల్ ట్రయల్స్ ద్వారా పరీక్షించారు.

    ఈ పరిశోధనల్లో టీకా సురక్షితమని, డెంగ్యూ వైరస్‌ను సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంటోందని స్పష్టమైన ఆధారాలు లభించాయి. అందుబాటులో ఉన్న సైంటిఫిక్ డేటాను సమగ్రంగా పరిశీలించిన అనంతరమే సీడీఎస్‌సీఓ, డిసిజిఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.

    వ్యాక్సిన్ వచ్చినా జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

    టీకాకు ఆమోదం లభించినంత మాత్రాన దోమల నివారణ చర్యలను పక్కన పెట్టకూడదని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం టీకా ఇంకా ప్రజల వినియోగానికి అందుబాటులోకి రానందున, డెంగ్యూ రాకుండా చూసుకోవడానికి పాత పద్ధతులే ఏకైక మార్గమని డాక్టర్ హరికిషన్ స్పష్టం చేశారు.

    పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు:

    నీటి నిల్వలను అడ్డుకోండి: ఇళ్లు, కార్యాలయాల పరిసరాల్లో కుండీలు, పాత టైర్లు, కూలర్లు, బకెట్లలో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి.

    పూర్తి దుస్తులు ధరించండి: శరీర భాగాలు ఎక్కువగా కప్పి ఉండేలా పొడవాటి చేతుల దుస్తులను వేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

    దోమల నివారణిలు: మస్కిటో రిపెల్లెంట్లు, కిటికీలకు నెట్లు వాడటం వల్ల దోమలకాటు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.

    వెంటనే వైద్యుడిని కలవండి: తీవ్రమైన జ్వరం, ఒళ్లు నొప్పులు, కంటి వెనుక భాగంలో నొప్పి, ఎడతెరిపి లేని వాంతులు ఉంటే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలి.

    వ్యాక్సిన్, ముందస్తు నివారణ చర్యలు, పారిశుద్ధ్యం, సకాలంలో వైద్యం అందించడం ద్వారా మాత్రమే డెంగ్యూ రహిత సమాజాన్ని నిర్మించుకోవచ్చని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    వ్యాసకర్త:

    డాక్టర్ హరికిషన్ బూరుగు,

    ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ నిపుణులు

    యశోద ఆస్పత్రి, హైదరాబాద్

    డాక్టర్ హరికిషన్ బూరుగు, ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ నిపుణులు, హైదరాబాద్ యశోద ఆస్పత్రి
    డాక్టర్ హరికిషన్ బూరుగు, ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ నిపుణులు, హైదరాబాద్ యశోద ఆస్పత్రి
    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Lifestyle/డెంగ్యూ వ్యాక్సిన్‌కు ఆమోదం.. డాక్టర్ హరికిషన్ విశ్లేషణ
    Home/Lifestyle/డెంగ్యూ వ్యాక్సిన్‌కు ఆమోదం.. డాక్టర్ హరికిషన్ విశ్లేషణ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes