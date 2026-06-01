మీ టెర్రస్ వాటర్ ట్యాంక్ నాచు, మురికితో ఉందా? శుభ్రం చేయడానికి 5 సింపుల్ టిప్స్
ఇంటి పైన ఉన్న నీటి ట్యాంక్లో మురికి, నాచు, ఇతర మలినాలు త్వరగా పేరుకుపోయి నీటిని కలుషితం చేస్తాయి. , ఆ ట్యాంక్ను కనీసం నెలకు ఒకసారి శుభ్రం చేయాలి. 5 సింపుల్ టిప్స్తో మీ వాటర్ ట్యాంక్ను క్లీన్ చేయండి.
కొందరు నెలల తరబడి నీటి ట్యాంకును శుభ్రం చేయరు. దానితో ట్యాంకు అడుగున పేరుకుపోయే బురద మురికిగా, మందంగా తయారవుతుంది. దీనికి నాచు అంటుకోలేకపోవడం వల్ల నీటి నాణ్యత పాడవుతుంది. అధిక తేమ కారణంగా, ట్యాంకు లోపల నాచు పెరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నీటి ట్యాంకులను కనీసం నెలకొకసారి క్రమం తప్పకుండా శుభ్రం చేయకపోవడం, ఆ నీటిని శుభ్రం చేయకుండా తాగడం ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కొన్ని చిట్కాలు పాటించి వాటర్ ట్యాంక్ను క్లీన్ చేయండి.
వాటర్ ఖాళీ చేయండి
నీటి ట్యాంకును శుభ్రపరిచేటప్పుడు ముందుగా దానిని పూర్తిగా ఖాళీ చేయడం చాలా అవసరం. ఇలా చేయడానికి మోటారుకు, ట్యాంకుకు వెళ్లే ప్రధాన నీటి పైపులకు విద్యుత్ సరఫరాను ఆపివేయండి, దీనివల్ల శుభ్రపరిచే సమయంలో అది తిరిగి నిండదు. ఆ తర్వాత, ట్యాంక్లోని నీటిని పూర్తిగా తీసివేయండి. ఒకవేళ అడుగున కొద్దిగా నీరు మిగిలి ఉంటే, దానిని బకెట్ లేదా మగ్గుతో తీసివేయండి. ట్యాంక్ పూర్తిగా ఖాళీ అయినప్పుడు మాత్రమే అడుగున పేరుకుపోయిన బురద, నాచు, ఇతర మురికి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
మురికి, నాచు
నీటి ట్యాంకును ఖాళీ చేసిన తర్వాత లోపల పేరుకుపోయిన మురికి, నాచు, చెత్తను శుభ్రం చేయండి. నీటి ట్యాంకును శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఎల్లప్పుడూ గ్లౌజ్లు ధరించండి. నీటి ట్యాంకును శుభ్రం చేయడానికి గట్టి బ్రష్ లేదా పొడవాటి పిడి ఉన్న బ్రష్ను ఉపయోగించండి. బ్లీచింగ్ పౌడర్, నీటిని వేసి ట్యాంకు లోపలికి వెళ్లి కూడా మీరు దానిని శుభ్రం చేయవచ్చు. పేరుకుపోయిన మురికిని తొలగించడానికి నీటి ట్యాంకు గోడలను, అడుగు భాగాన్ని రుద్దండి.
పటిక
నీటి ట్యాంకును శుభ్రం చేయడానికి పటికను ఉపయోగించవచ్చు. ఒక బకెట్ నీటిలో 20 నుండి 30 గ్రాముల పటికను కలిపి ఒక ద్రావణాన్ని తయారు చేసుకోండి. ఈ పటిక-నీటి ద్రావణాన్ని ట్యాంకులో పోయండి. ఆ తర్వాత ట్యాంకును గుడ్డతో రుద్దండి. ఇది పేరుకుపోయిన మురికిని, మలినాలను తొలగించి, ట్యాంకును కొత్తదానిలా మెరిసేలా చేస్తుంది.
ఉప్పును వాడండి
నీటి ట్యాంకును శుభ్రపరచడానికి ఉప్పును ఉపయోగించడం ఒక ప్రభావవంతమైన, సురక్షితమైన సహజ పద్ధతి. మీరు ఈ పద్ధతిని పాటిస్తే, నీటి ట్యాంకులోని బ్యాక్టీరియా, నాచును సులభంగా శుభ్రపరచవచ్చు. ఒక బకెట్ నీటిలో ఉప్పు కలిపి ద్రావణాన్ని తయారు చేయండి. ఈ ద్రావణాన్ని ట్యాంక్ గోడలపైనా, మురికిగా ఉన్న ప్రదేశాలపైనా పోయండి. బాగా మరకలు పడిన ప్రదేశాలపై కొద్దిగా పొడి ఉప్పు చల్లండి. దానిని 30 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయండి. ఇది పేరుకుపోయిన జిడ్డు, మురికిని వదులు చేస్తుంది. దీనివల్ల తర్వాత శుభ్రపరచడం సులభం అవుతుంది.
నేరేడు చెట్టు
నీటి ట్యాంకులను శుభ్రంగా ఉంచడానికి, నీటిని స్వచ్ఛంగా ఉంచడానికి నేరేడు చెట్టు కొమ్మను లేదా బెరడును ఉపయోగించడం ఒక ప్రభావవంతమైన పద్ధతి. ప్రాచీన కాలంలో గ్రామాలలో బావి నీటిని శుభ్రంగా ఉంచడానికి దీనిని ఉపయోగించేవారు. ఈ చెట్టు కొమ్మను నీటి ట్యాంక్లో ఉంచడం వల్ల నీరు పాడవకుండా, దుర్వాసన రాకుండా నివారించవచ్చు. ఇది ట్యాంక్లో నాచు పెరగడాన్ని కూడా నియంత్రిస్తుంది, నీరు కూడా శుభ్రంగా ఉంటుంది. కొమ్మను నీటి ట్యాంక్లో ముంచే ముందు దానిని బాగా కడిగి శుభ్రం చేయాలి.
