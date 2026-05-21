    బాత్‌రూమ్‌లోని బకెట్‌లో నీరు లేకుండా ఖాళీగా ఉంచితే ఏం జరుగుతుంది? మంచిదేనా?

    వాస్తు శాస్త్రం కొన్ని విషయాలను బలంగా చెబుతుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం చాలామంది కొన్ని విషయాలను పాటిస్తారు. ఇందులో ఒకటి బాత్‌రూమ్‌లో ఖాళీ బకెట్ పెట్టడం. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది?

    Published on: May 21, 2026 1:47 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    జ్యోతిష్యం, వాస్తు ప్రకారం బాత్‌రూమ్‌లో బకెట్‌ను ఖాళీగా పెట్టకూడదు. నిజానికి పెద్దలుకూడా బాత్రూంలో బకెట్‌ను ఎప్పుడూ ఖాళీగా వదిలిపెట్టవద్దని చాలాసార్లు మనల్ని హెచ్చరిస్తుంటారు. దీనిని దాదాపు అందరూ ఒక పాత సామెతగానో లేదా మూఢనమ్మకంగానో కొట్టిపారేస్తారు. కానీ వాస్తు శాస్త్రంలో దీని వెనుక చాలా లోతైన అర్థం ఉంది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    వాస్తు ప్రకారం, నీటికి ధనానికి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది. ప్రవహించే నీరు నిలవనట్లే, ఖాళీ బకెట్ కొరతను లేదా లేమిని సూచిస్తుంది. బకెట్ ఖాళీగా ఉంటే ఇంట్లో డబ్బు నిలవదని, అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయని నమ్ముతారు. అదేవిధంగా నిండుగా ఉన్న బకెట్ ఇంట్లో శ్రేయస్సు, ఆనందానికి సంకేతంగా చెబుతారు.

    స్నానాలగది అత్యంత ప్రతికూల శక్తి పుట్టే ప్రదేశం. వాస్తు నిపుణుల ప్రకారం ఖాళీ బకెట్ ఈ ప్రతికూలతను ఆకర్షిస్తుంది. దీనివల్ల ఇంట్లోని వ్యక్తుల మధ్య చికాకు, ఒత్తిడి, గొడవలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    జ్యోతిషశాస్త్రంలో నీటికి చంద్రుడితో సంబంధం ఉండగా, పరిశుభ్రతకు శని దేవుడితో సంబంధం ఉంది. బకెట్ మురికిగా లేదా ఖాళీగా ఉంటే, శని, చంద్రుడి మధ్య సమతుల్యతకు భంగం కలుగుతుంది. దీనివల్ల మీ పని చెడిపోతుంది. మీ అదృష్టం క్షీణిస్తుంది.

    సైన్స్ లేదా సైకాలజీ పరంగా చూస్తే.. అన్ని సౌకర్యాలు గల శుభ్రమైన బాత్రూమ్ మీ మెదడుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. నిండుగా ఉన్న బకెట్ మీ వనరుల సరైన నిర్వహణను సూచిస్తుంది. చిందరవందరగా ఉన్న బాత్రూమ్, ఖాళీ బకెట్ సోమరితనాన్ని, క్రమశిక్షణా రాహిత్యాన్ని తెలియజేస్తాయి.

    రాత్రి పడుకునే ముందు బకెట్‌లో శుభ్రమైన నీటిని నింపుకోండి. ఇది ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని నిలుపుతుంది. వాస్తులో నీలం రంగు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. వీలైతే బాత్రూంలో నీలి రంగు బకెట్, టబ్‌ను ఉపయోగించండి. ఇది డబ్బు సమస్యల నుండి బయటపడటానికి సహాయపడుతుంది. మీరు తప్పనిసరిగా బకెట్‌ను ఖాళీగా ఉంచవలసి వస్తే, దానిని నిటారుగా ఉంచవద్దు. దానిని ఎల్లప్పుడూ కడిగి, తలకిందులుగా బోర్లించండి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/బాత్‌రూమ్‌లోని బకెట్‌లో నీరు లేకుండా ఖాళీగా ఉంచితే ఏం జరుగుతుంది? మంచిదేనా?
