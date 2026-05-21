బాత్రూమ్లోని బకెట్లో నీరు లేకుండా ఖాళీగా ఉంచితే ఏం జరుగుతుంది? మంచిదేనా?
వాస్తు శాస్త్రం కొన్ని విషయాలను బలంగా చెబుతుంది. శాస్త్రాల ప్రకారం చాలామంది కొన్ని విషయాలను పాటిస్తారు. ఇందులో ఒకటి బాత్రూమ్లో ఖాళీ బకెట్ పెట్టడం. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది?
జ్యోతిష్యం, వాస్తు ప్రకారం బాత్రూమ్లో బకెట్ను ఖాళీగా పెట్టకూడదు. నిజానికి పెద్దలుకూడా బాత్రూంలో బకెట్ను ఎప్పుడూ ఖాళీగా వదిలిపెట్టవద్దని చాలాసార్లు మనల్ని హెచ్చరిస్తుంటారు. దీనిని దాదాపు అందరూ ఒక పాత సామెతగానో లేదా మూఢనమ్మకంగానో కొట్టిపారేస్తారు. కానీ వాస్తు శాస్త్రంలో దీని వెనుక చాలా లోతైన అర్థం ఉంది.
వాస్తు ప్రకారం, నీటికి ధనానికి ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది. ప్రవహించే నీరు నిలవనట్లే, ఖాళీ బకెట్ కొరతను లేదా లేమిని సూచిస్తుంది. బకెట్ ఖాళీగా ఉంటే ఇంట్లో డబ్బు నిలవదని, అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయని నమ్ముతారు. అదేవిధంగా నిండుగా ఉన్న బకెట్ ఇంట్లో శ్రేయస్సు, ఆనందానికి సంకేతంగా చెబుతారు.
స్నానాలగది అత్యంత ప్రతికూల శక్తి పుట్టే ప్రదేశం. వాస్తు నిపుణుల ప్రకారం ఖాళీ బకెట్ ఈ ప్రతికూలతను ఆకర్షిస్తుంది. దీనివల్ల ఇంట్లోని వ్యక్తుల మధ్య చికాకు, ఒత్తిడి, గొడవలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో నీటికి చంద్రుడితో సంబంధం ఉండగా, పరిశుభ్రతకు శని దేవుడితో సంబంధం ఉంది. బకెట్ మురికిగా లేదా ఖాళీగా ఉంటే, శని, చంద్రుడి మధ్య సమతుల్యతకు భంగం కలుగుతుంది. దీనివల్ల మీ పని చెడిపోతుంది. మీ అదృష్టం క్షీణిస్తుంది.
సైన్స్ లేదా సైకాలజీ పరంగా చూస్తే.. అన్ని సౌకర్యాలు గల శుభ్రమైన బాత్రూమ్ మీ మెదడుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. నిండుగా ఉన్న బకెట్ మీ వనరుల సరైన నిర్వహణను సూచిస్తుంది. చిందరవందరగా ఉన్న బాత్రూమ్, ఖాళీ బకెట్ సోమరితనాన్ని, క్రమశిక్షణా రాహిత్యాన్ని తెలియజేస్తాయి.
రాత్రి పడుకునే ముందు బకెట్లో శుభ్రమైన నీటిని నింపుకోండి. ఇది ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని నిలుపుతుంది. వాస్తులో నీలం రంగు అత్యంత పవిత్రమైనదిగా పరిగణిస్తారు. వీలైతే బాత్రూంలో నీలి రంగు బకెట్, టబ్ను ఉపయోగించండి. ఇది డబ్బు సమస్యల నుండి బయటపడటానికి సహాయపడుతుంది. మీరు తప్పనిసరిగా బకెట్ను ఖాళీగా ఉంచవలసి వస్తే, దానిని నిటారుగా ఉంచవద్దు. దానిని ఎల్లప్పుడూ కడిగి, తలకిందులుగా బోర్లించండి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.