దీర్ఘాయుష్షుకు జపనీస్ రహస్యం: కేన్సర్ సర్జన్ చెప్పిన ‘హరా హచీ బు’
దీర్ఘాయుష్షు, ఆరోగ్యం, ఉత్సాహం వెనుక ఉన్న జపనీస్ రహస్యం హరా హచీ బు గురించి ప్రముఖ కాన్సర్ నిపుణులు డాక్టర్ తరంగ్ కృష్ణ వివరించారు. ఈ జపనీస్ సూత్రం ప్రకారం, కడుపు నిండా కాకుండా 80% నిండగానే తినడం ఆపేయాలి. సరైన జీర్ణక్రియకు, ఆరోగ్యకరమైన బరువును, చురుకుదనం కోసం ఈ సూత్రం పాటించాలని చెప్పారు.
జపనీయులు ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో, వృద్ధాప్యంలో కూడా ఉల్లాసంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండడంలో ప్రత్యేకతను చాటుకుంటారు. వారి దీర్ఘాయుష్షుకు, ఆకర్షణీయమైన శరీర సౌష్ఠవానికి ఆహారం, వ్యాయామం కీలకమే అయినప్పటికీ, వారు రోజువారీ పాటించే ఒక విస్మయకరమైన అలవాటు కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
22 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న కాన్సర్ నిపుణులు, కేన్సర్ హీలర్ సెంటర్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ తరంగ్ కృష్ణ.. ఈ 'జపనీస్ సూత్రాన్ని' రాజ షమానీతో ఒక పోడ్కాస్ట్లో పంచుకున్నారు. ఈ అలవాటు ఎవరికైనా ఆరోగ్యంగా, ఉత్సాహంగా, ఫిట్గా ఉండేందుకు ఎలా సహాయపడుతుందో వివరించారు.
హరా హచీ బు అంటే ఏమిటి? ఎలా పనిచేస్తుంది?
"జపాన్లో 'హరా హచీ బు' అనే ఒక సూత్రం ఉంది," అని డాక్టర్ తరంగ్ పేర్కొన్నారు. "దాని అర్థం ఏమిటంటే, మనం భోజనం చేసేటప్పుడు సుమారు 80% కడుపు నిండగానే తినడం ఆపేయాలి. కడుపు పూర్తిగా నిండిపోయిందని అనిపించే వరకు ఎప్పుడూ తినకూడదు, ఎందుకంటే కడుపుకు అంత ఆహారం అవసరం లేదు" అని ఆయన వివరించారు.
పిల్లల నుంచి 90 ఏళ్ల వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సూత్రాన్ని పాటిస్తారని డాక్టర్ కృష్ణ చెప్పారు. "ఒక ప్రాంతంలో, నగరంలో లేదా పట్టణంలో మొత్తం సమాజమే దీనిని అనుసరించినప్పుడు, ఇది దీర్ఘాయుష్షును, శక్తిని, ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించే ఒక జీవనశైలి అలవాటుగా మారిపోతుంది" అని ఆయన తెలిపారు.
80% తిని ఆపేస్తే?
"ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, 80% వద్ద ఆపడం. మీ జీర్ణరసాలు సరిగ్గా పనిచేయడానికి అది సరిపోతుంది" అని చెప్పారు. "80% నిండగానే ఆపడం ద్వారా, మీ శరీరానికి సరిపడా ఆహారం ఏంటో మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. మీకు కొద్దిగా ఆకలిగా అనిపించినా, మీ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందినట్లే" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"హరా హచీ బును అనుసరించడం ద్వారా, ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించుకోవచ్చు, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. మరింత చురుకుగా, శక్తివంతంగా ఉండవచ్చు. ఆహారం విషయంలో తక్కువ తినడమే కొన్నిసార్లు ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుందని ఇది నిరూపిస్తుంది" అని డాక్టర్ కృష్ణ ముగించారు.
(పాఠకులకు సూచన: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలపై మీ వైద్యుడిని సంప్రదించి, సలహా తీసుకోవడం తప్పనిసరి. ఈ నివేదిక సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన కంటెంట్పై ఆధారపడింది.)