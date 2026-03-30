మహావీర్ జయంతి 2026: పండగ తేదీ, విశేషాలు, ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకోండి
మహావీర్ జయంతి 2026 ఎప్పుడు? మార్చి 30నా లేక 31నా? ఉదయ తిథి ప్రకారం సరైన తేదీ, ముహూర్తం, జైన సమాజం జరుపుకునే పండగ విశేషాలు, ఈ పర్వదిన ప్రాముఖ్యత మీకోసం.
ఈ ఏడాది మహావీర్ జయంతి తేదీ విషయంలో గందరగోళం నెలకొంది. అసలు మార్చి 30వ తేదీన పండుగ జరుపుకోవాలా? లేక 31వ తేదీనా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. జైన మతంలో అత్యంత పవిత్రంగా భావించే ఈ పండుగ భగవాన్ మహావీరుడి జన్మ కళ్యాణోత్సవానికి ప్రతీక. ఈ నేపథ్యంలో అసలు జయంతి ఎప్పుడు? తిథి విశేషాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మహావీర్ జయంతి 2026 అసలు తేదీ ఎప్పుడు?
జైన పంచాంగం ప్రకారం, చైత్ర మాస శుక్ల పక్ష త్రయోదశి తిథి మార్చి 30, 2026 సోమవారం ఉదయం 07:09 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మరుసటి రోజు అంటే మార్చి 31, 2026 మంగళవారం ఉదయం 06:56 గంటలకు ముగుస్తుంది.
"ఉదయ తిథిని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే, మార్చి 31నే మహావీర్ జయంతి జరుపుకోవడం శాస్త్రసమ్మతం" అని పంచాంగకర్తలు స్పష్టం చేశారు. కేవలం త్రయోదశి తిథిని మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకునే కొందరు మార్చి 30న కూడా ఉత్సవాలు నిర్వహించుకోవచ్చు. కానీ జైన సంప్రదాయాలు, అత్యధిక పంచాంగాల ప్రకారం మార్చి 31నే ప్రధాన మహావీర్ జయంతిగా పరిగణిస్తారు.
మహావీరుడి దివ్య సందేశం, ప్రాముఖ్యత
మహావీర్ జయంతి అంటే కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు. అది అహింస, కరుణల సమాహారం. జైన మతానికి చెందిన 24వ తీర్థంకరుడైన భగవాన్ మహావీరుడి జన్మదినాన్ని జైన సమాజం ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో, నిరాడంబరంగా జరుపుకుంటుంది.
"జీవించు - జీవించనివ్వు" (Live and let live) అనే అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఆయన లోకానికి చాటారు. సమాజంలో శాంతి వెల్లివిరియాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ అహింస, సత్యం, అపరిగ్రహం (అనవసరమైన వస్తువులను కూడబెట్టకపోవడం), అస్తేయం (దొంగతనం చేయకపోవడం), బ్రహ్మచర్యం అనే పంచ సూత్రాలను పాటించాలని ఆయన బోధించారు. ఆయన చూపిన మార్గం నేటి సమాజానికి ఎంతో అవసరం.
ఈ రోజున నిర్వహించే ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు
మహావీర్ జయంతి పర్వదినాన జైన సమాజం ఎంతో ఉత్సాహంగా పలు సేవా కార్యక్రమాలు, పూజలు నిర్వహిస్తుంది.
- ప్రభాత్ ఫేరీ: తెల్లవారుజామునే భజన కీర్తనలు పాడుతూ జైన ఆలయాల చుట్టూ భక్తులు ప్రదర్శనలు చేస్తారు.
- భవ్య రథయాత్ర: భగవాన్ మహావీరుడి విగ్రహాన్ని అందంగా అలంకరించిన రథంపై ఉంచి పురవీధుల్లో శోభాయాత్ర నిర్వహిస్తారు.
- ప్రత్యేక అభిషేకాలు: జైన మందిరాలలో స్వామివారికి పవిత్ర జలాలతో ప్రత్యేక పూజలు, అష్టప్రకార పూజలు చేస్తారు.
- దానధర్మాలు: ఈ రోజున పేదలకు అన్నదానం చేయడం, బట్టలు, మందులు పంపిణీ చేయడం లాంటి సేవా కార్యక్రమాలకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
- అహింసా ప్రతిజ్ఞ: జీవకోటిపై దయ కలిగి ఉంటామని, ఎవరికీ హాని చేయబోమని ఈ రోజున భక్తులు ప్రత్యేకంగా ప్రతిజ్ఞ పూనుతారు.
పండుగ రోజున ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి
మహావీర్ జయంతి రోజున కొన్ని పద్ధతులను పాటించడం వల్ల ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున మాంసాహారం, మద్యం, హింసాత్మక పనులకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. వీలైతే జైన మందిరాలను సందర్శించి మహావీరుడిని స్మరించుకోవాలి. ఇంట్లో కూడా స్వామివారి పటం లేదా విగ్రహం ముందు దీపం వెలిగించి శాంతి పాఠం పఠించడం ఎంతో శ్రేయస్కరం. మూగజీవులకు ఆహారం, నీరు అందించడం ద్వారా మహావీరుడి అసలైన బోధనలను ఆచరించినట్లవుతుంది.
అహింస, సత్యం, కరుణే పరమార్థంగా సాగే ఈ మహావీర్ జయంతిని భక్తితో జరుపుకుందాం. ఆయన ఆదర్శాలను అలవర్చుకుని సమాజంలో శాంతి, సౌభ్రాతృత్వాలను పెంపొందించుకుందాం.
(గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. పూర్తి వివరాలు, ఖచ్చితమైన ముహూర్తాల కోసం సంబంధిత నిపుణులు లేదా పండితులను సంప్రదించాల్సిందిగా మనవి.)
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.