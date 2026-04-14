Marriage guide : పెళ్లి చూపులకు ముందు తల్లిదండ్రులతో అమ్మాయిలు డిస్కస్ చేయాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు..
Marriage guide for woman : పెళ్లంటే అమ్మాయిలకు ఎన్నో సందేహాలుంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా పెళ్లి చూపులకు ముందు తెగ నర్వస్ అయిపోతుంటారు. మీ సందేహాలను తల్లిదండ్రలతో పంచుకోవడం చాలా ముఖ్యంగా. ఫ్యూచర్ క్లారిటీ కోసం ఈ 5 ముఖ్యమైన విషయాలను మీ పేరెంట్స్తో ముందే డిస్కస్ చేయండి..
పెళ్లి చూపులు అనేవి ఒక అమ్మాయి జీవితంలో చాలా ఎగ్జైటింగ్, అదే సమయంలో కొంచెం నెర్వస్ ఫీలింగ్ కలిగించే సందర్భం! 'పెళ్లి చూపులు' అంటే కేవలం కాఫీ కప్పులు మార్చుకోవడం మాత్రమే కాదు, రెండు భిన్నమైన ఆలోచనా దృక్పథాలు కలుసుకోవడం. అందుకే, రేపు పెళ్లి చూపులు అనగా, ఈ రోజు మీ అమ్మానాన్నలతో ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఈ విషయాల గురించి ఒక 'కాఫీ టేబుల్ టాక్' చేయండి. ఇది మీ ఫ్యూచర్కు ఒక క్లారిటీని ఇస్తుంది.
1. నిర్ణయం తీసుకునే స్వేచ్ఛ..
మొదటగా మీ తల్లిదండ్రులకు ఒక విషయం స్పష్టంగా చెప్పండి.
"నాన్నా, మీరు నా కోసం చూసిన సంబంధం కాబట్టి నాకు గౌరవం ఉంది. కానీ, అబ్బాయిని కలిసిన తర్వాత నాకు నచ్చితేనే ముందుకు వెళదాము. ఒకవేళ నాకు 'వైబ్' సెట్ అవ్వకపోతే, మొహమాటం లేకుండా నా అభిప్రాయాన్ని మీకు చెబుతాను. దాన్ని మీరు పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి," అని ముందే ఒప్పందం చేసుకోండి. దీనివల్ల మీపై అనవసరమైన ఒత్తిడి ఉండదు.
2. కెరీర్ గోల్స్..
ఈ రోజుల్లో కెరీర్ అనేది కేవలం ఆదాయం కోసమే కాదు, అది ఒక ఐడెంటిటీ కూడా. "నేను పెళ్లి తర్వాత కూడా నా జాబ్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ విషయాన్ని అబ్బాయి తరపు వారితో ముందే క్లియర్గా మాట్లాడదాం. నా కెరీర్ ఎదుగుదలకు సపోర్ట్ చేసే ఫ్యామిలీ అయితేనే నేను హ్యాపీగా ఉండగలను," అని వారికి వివరించండి.
ఇది మీ ఇండిపెండెన్స్కి చాలా ముఖ్యం.
3. మీ లైఫ్స్టైల్, అలవాట్లు..
మీరు చాలా మోడ్రన్గా ఉంటారా? లేదా ట్రావెలింగ్ అంటే ఇష్టమా? మీ లైఫ్స్టైల్ గురించి అమ్మానాన్నలకు తెలుసు, కానీ అది అవతలి వారికి కూడా తెలియాలి.
"నేను ఎలా ఉంటానో, నా ఇష్టాఇష్టాలు ఏంటో అబ్బాయితో షేర్ చేసుకుంటాను. నా పర్సనాలిటీని గౌరవించే వ్యక్తి నాకు కావాలి," అని చెప్పండి. ఏదో ఒక ఇమేజ్ కోసం మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదని వారికి గుర్తు చేయండి.
4. బాధ్యతలు, బంధాలు..
పెళ్లి తర్వాత మీ పేరెంట్స్తో మీ బంధం ఎలా ఉండబోతోంది అనే దానిపై కూడా మాట్లాడండి.
"పెళ్లయ్యాక నేను వేరే ఇంటికి వెళ్లినా, మీ బాధ్యత నాదే. ఆ విషయంలో నాకు ఎలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండకూడదు," అని క్లారిటీ ఇవ్వండి.
ఇది మీ మధ్య ఉన్న ఎమోషనల్ బాండ్ను మరింత స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది.
5. ఆర్థిక విషయాలు..
"నాన్నా, పెళ్లి కోసం మీరు అతిగా ఖర్చు పెట్టి ఇబ్బంది పడటం నాకు ఇష్టం లేదు. సింపుల్గా, అందంగా చేసుకుందాం," అని చెప్పండి. అలాగే, వరకట్నం వంటి విషయాల్లో మీ స్టాండ్ ఏంటో కూడా వారికి ముందే చెప్పేయండి. ఇది ఇరు కుటుంబాల మధ్య ట్రాన్స్పరెన్సీని పెంచుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. తల్లిదండ్రులతో ఇలా మాట్లాడటం ఎదురు చెప్పడం అవుతుందా?
అస్సలు కాదు. ఇది ఎదురు చెప్పడం కాదు, మీ లైఫ్ గురించి మీరు క్లారిటీగా ఉండటం. మీ సంతోషం కోరుకునే తల్లిదండ్రులు మీ మాటలను కచ్చితంగా గౌరవిస్తారు.
2. అబ్బాయితో ఫస్ట్ మీటింగ్లో ఏం మాట్లాడాలి?
ముందుగా ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకోండి. మీ వర్క్, హాబీస్, ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ గురించి ఓపెన్గా ఉండండి.
3. కెరీర్ గురించి మాట్లాడితే సంబంధం క్యాన్సిల్ అవుతుందేమో అని భయంగా ఉంటే?
మీ కెరీర్ను గౌరవించని చోట మీరు సంతోషంగా ఉండలేరు. కాబట్టి, ముందే మాట్లాడుకోవడం వల్ల సరైన వ్యక్తిని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
