    Marriage guide : అతను మీకు సరైన వాడా? కాదా? పెళ్లి చూపుల్లో క్లారిటీ ఇచ్చే ఈ 'చెక్‌లిస్ట్' మీ కోసమే!

    Marriage guide for Telugu woman : పెళ్లి చూపులు అనగానే మహిళలు తలవంచుకుని సిగ్గుపడాలన్న ఆనవాయతీ పోయింది! ఇప్పుడు చాలా మంది తమ జీవిత భాగస్వామి గురించి ముందే తెలుసుకోవాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మరి పెళ్లి చూపుల వేళ అబ్బాయిని ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగాలి? ఎలా అడగాలి? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Apr 10, 2026 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Questions to ask in pelli chupulu : తెలుగు సంప్రదాయంలో 'పెళ్లి చూపులు' అనేది ఇద్దరు వ్యక్తులు తొలిసారి కలుసుకునే సందర్భం మాత్రమే కాదు.. రెండు జీవితాల కలయికకు పునాది! అయితే, ఈ పెళ్లి చూపులు కాన్సెప్ట్​ జనరేషన్​కి తగ్గట్టు మారుతూ వస్తోంది. పాతకాలంలా ఇప్పుడెవరు తలవంచుకుని కూర్చోవడం లేదు! కాబోయే జీవిత భాగస్వామి గురించి ముందే తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇది ఒకందుకు మంచి విషయమే. ఇద్దరి మధ్య కంపాటబులిటీ అనేది ఇక్కడే తెలుస్తుంది. అయితే ఒక మహిళ తనకు కాబోయే భాగస్వామిని సరైన ప్రశ్నలు అడగడం చాలా అవసరం. అప్పుడే మీరు సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎదుటి వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని, ఆలోచనా దృక్పథాన్ని అంచనా వేయడానికి ఈ కింది విశ్లేషణ మీకు ఉపయోగపడుతుంది.

    పెళ్లి చూపుల్లో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలను ఇవి అడగాలి.. (AI Generated Image)
    1. ప్రాథమిక అవగాహన, వ్యక్తిత్వం..

    మొదటి పరిచయంలోనే వ్యక్తిలో ఉన్న నిజాయితీని గమనించాలి. అతను మాట్లాడే విధానం, మీ మాటలకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత అతని సంస్కారాన్ని తెలియజేస్తాయి.

    ఏం అడగాలి?: "మీ దృష్టిలో పెళ్లి అంటే ఏంటి? జీవిత భాగస్వామి నుంచి మీరు ఆశించే కనీస గౌరవం లేదా లక్షణాలు ఏంటి?"

    విశ్లేషణ: ఈ ప్రశ్న ద్వారా అతను కేవలం బాధ్యత కోసమే పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడా లేదా ఒక తోడు కోసమా అనేది అర్థమవుతుంది.

    2. కెరీర్, ఆర్థిక స్వేచ్ఛ..

    నేటి కాలంలో ఆర్థిక అంశాలపై స్పష్టత ఉండటం చాలా ముఖ్యం. మీ ఉద్యోగ ప్రయాణాన్ని అతను ఎలా చూస్తాడనేది కీలకం.

    ఏం అడగాలి?: "పెళ్లి తర్వాత నా కెరీర్ లక్ష్యాలకు మీ మద్దతు ఎలా ఉంటుంది? ఆర్థిక బాధ్యతలను ఇద్దరం పంచుకోవడంపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి?"

    విశ్లేషణ: "నేను సంపాదిస్తున్నాను కదా, నువ్వు ఉద్యోగం చేయక్కర్లేదు" అనే ధోరణి ఉంటే, అది మీ వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు ఆటంకం కావచ్చు. సమతుల్యత కోరుకునే వ్యక్తి అయితే మీకు గౌరవం ఇస్తాడు.

    3. కుటుంబం, బాధ్యతలు..

    ఉమ్మడి కుటుంబమా లేక చిన్న కుటుంబమా అనే దానికంటే, ఇంట్లోని పనుల్లో అతను ఎంతవరకు పాలుపంచుకుంటాడు అనేది ముఖ్యం.

    ఏం అడగాలి?: "ఇంటి పనులను కేవలం స్త్రీ బాధ్యతగా చూస్తారా లేక ఇద్దరూ పంచుకోవాలని భావిస్తారా? మీ కుటుంబంలో నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది?"

    విశ్లేషణ: ఇంటి పనిలో సహాయం చేయడం అనేది సాయం కాదు, అది భాగస్వామ్యం. ఈ స్పష్టత మీకు భవిష్యత్తులో ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

    4. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్..

    భార్యాభర్త మధ్య కోపాలు, గొడవలు సహజం. కానీ వాటిని ఎలా డీల్​ చేస్తారనేదే ముఖ్యం. కోపం వచ్చినప్పుడు లేదా గొడవలు జరిగినప్పుడు అతను ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో తెలుసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం.

    ఏం అడగాలి?: "మన ఇద్దరి మధ్య ఏదైనా విషయంలో భేదాభిప్రాయం వస్తే, మీరు దాన్ని ఎలా పరిష్కరించుకోవడానికి ఇష్టపడతారు? మౌనంగా ఉంటారా లేక చర్చించి పరిష్కరిస్తారా?"

    విశ్లేషణ: కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేని బంధం ఎక్కువ కాలం నిలుస్తుంది. సమస్యను (అప్పటికప్పుడు) చర్చించి పరిష్కరించుకునే గుణం ఉన్న వ్యక్తి ఉత్తమ భాగస్వామి అవుతాడు.

    మీరు గమనించాల్సిన అంశాలు..

    బాడీ లాంగ్వేజ్: అతను మీ కళ్లలోకి చూసి మాట్లాడుతున్నాడా? మీ అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తున్నాడా?

    విలువలు: కేవలం డబ్బు, హోదా గురించి మాట్లాడుతున్నాడా లేక బంధాల గురించి కూడా ప్రస్తావిస్తున్నాడా?

    వ్యసనాలు: ఆరోగ్యం, జీవనశైలి పట్ల అతని దృక్పథం ఎలా ఉంది?

    పెళ్లి చూపుల్లో ఒకరి గురించి ఒకరికి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. అయితే అడిగే ప్రశ్నలు ఎదుటి వ్యక్తిని ఇబ్బంది పెట్టేలా కాకుండా, ఒక స్నేహపూర్వక చర్చలా సాగాలి. సమాధానాల కంటే, ఆ సమాధానం చెప్పేటప్పుడు అతని కళ్లలో కనిపించే స్పష్టత, నిజాయితీని గమనించండి.

    గుర్తుంచుకోండి, ఒక మహిళగా మీ కలలు, ఆశయాలు పంచుకునే వ్యక్తి దొరికినప్పుడే ఆ వివాహం విజయవంతం అవుతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. పెళ్లి చూపుల్లో శాలరీ గురించి అడగవచ్చా?

    తప్పకుండా అడగవచ్చు. అయితే దాన్ని ఒక డిమాండ్‌లా కాకుండా, భవిష్యత్తు ఆర్థిక ప్రణాళికలో భాగంగా అడగడం మంచిది.

    2. మొదటి భేటీలోనే అన్ని విషయాలు తేలిపోతాయా?

    మొదటి మీటింగ్​లో అన్నీ తెలియవు. మొదటి భేటీ కేవలం ఒక ప్రాథమిక అవగాహన మాత్రమే. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే మరోసారి ఫోన్​లో లేదా నేరుగా కలిసి మాట్లాడటం మంచిది.

    3. అబ్బాయి కుటుంబం గురించి ఏం అడగాలి?

    వారి ఇంట్లో స్త్రీలకు ఇచ్చే గౌరవం, నిర్ణయాధికారాల్లో వారి పాత్ర గురించి అడగడం వల్ల ఆ కుటుంబ వాతావరణం అర్థమవుతుంది.

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

