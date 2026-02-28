Family cars : చిన్న కుటుంబం, చింతలేని కుటుంబానికి.. ఈ 5 బడ్జెట్ ఫ్యామిలీ కార్లు బెస్ట్!
భారతీయ కార్ల కొనుగోలుదారుల ఆలోచనా విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు కేవలం మైలేజీ మాత్రమే కాదు.. కుటుంబ భద్రత, ప్రయాణ సౌకర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నలుగురు సభ్యులు ఉన్న కుటుంబానికి రూ. 10 లక్షల లోపు లభించే 5 అత్యుత్తమ కార్ల వివరాలు మీకోసం..
ఒకప్పుడు కారు కొనాలంటే ఎంత మైలేజీ ఇస్తుంది? అనేదే ప్రధాన ప్రశ్న. కానీ ఇప్పుడు సీన్ మారింది. భారతీయ కస్టమర్లు తమ కుటుంబ సభ్యుల భద్రత, ప్రయాణ సౌకర్యం కోసం ఎంతటి ప్రీమియం ఫీచర్లకైనా మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ మార్పును గమనించిన ఆటోమొబైల్ సంస్థలు సైతం అత్యాధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లతో బడ్జెట్ ధరలో కార్లను లాంచ్ చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఒకవేళ మీరు రూ. 10 లక్షల బడ్జెట్లో ఒక మంచి ఫ్యామిలీ (నలుగురు సభ్యులు) కారు కోసం చూస్తుంటే, ఈ 5 ఆప్షన్లను తప్పక పరిశీలించాలి.
టాప్-5 ఫ్యామిలీ కార్స్ 2026..
1. హోండా అమేజ్
సబ్-కాంపాక్ట్ సెడాన్ విభాగంలో హోండా అమేజ్ ఒక నమ్మకమైన కారు. ఇందులో 1.2 లీటర్ ఐ-వీటెక్ ఇంజన్ ఉంది.
సౌకర్యాలు: 8- ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్ప్లే, పీఎం2.5 ఎయిర్ ఫిల్టర్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్.
భద్రత: ఈ కారులో విశేషమైన అంశం 'హోండా సెన్సింగ్' (లెవల్ 2 అడాస్). అలాగే 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ధర: ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.47 లక్షలు.
2. మారుతీ సుజుకీ డిజైర్
మారుతీ సుజుకీ నుంచి వచ్చిన సరికొత్త డిజైర్ ఇప్పుడు పూర్తి ఆధునిక హంగులతో అలరిస్తోంది.
సౌకర్యాలు: ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, 360-డిగ్రీల కెమెరా, 9-ఇంచ్ డిజిటల్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్.
భద్రత: 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ), హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్ను ప్రామాణికంగా అందిస్తోంది.
ధర: ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 6.25 లక్షలు.
3. టాటా ఆల్ట్రోజ్
టాటా మోటార్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ ఆల్ట్రోజ్. ఇది తన ధృడమైన బాడీ స్ట్రక్చర్కు ప్రసిద్ధి.
సౌకర్యాలు: 10.25- ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్లు, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, టచ్-బేస్డ్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్.
భద్రత: 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, టైర్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ప్రయాణాన్ని సురక్షితం చేస్తాయి.
ధర: ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 6.30 లక్షలు.
4. హ్యుందాయ్ వెన్యూ
కొత్త తరం వెన్యూ ఫీచర్ల పరంగా ఒక అడుగు ముందే ఉంది. ఇది ఎస్యూవీ అనుభూతిని ఇస్తుంది.
సౌకర్యాలు: 12.3- ఇంచ్ డిజిటల్ డిస్ప్లే, వెన్లీలేటెడ్ సీట్లు (వేసవిలో చాలా ఉపయోగం), యాంబియంట్ లైటింగ్, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్.
భద్రత: లెవల్ 2 అడాస్ టెక్నాలజీ, బ్లైండ్ స్పాట్ వ్యూ మానిటర్, లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్ వంటి గ్లోబల్ స్టాండర్డ్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ధర: ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.99 లక్షలు.
5. కియా సైరోస్
దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం కియా నుంచి వచ్చిన ప్రీమియం సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ 'సైరోస్'. టెక్నాలజీ ప్రియులకు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
సౌకర్యాలు: ఏకంగా 30- ఇంచ్ డిజిటల్ డిస్ప్లే (నావిగేషన్ కోసం), పనోరమిక్ సన్రూఫ్ ఆప్షన్లు, వెనుక సీట్లను స్లైడ్, రిక్లైన్ చేసుకునే వెసులుబాటు.
భద్రత: స్టాప్-అండ్-గో ఫంక్షన్తో కూడిన క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లెవల్ 2 అడాస్, 360-డిగ్రీల కెమెరా.
ధర: ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 8.67 లక్షలు.
ఈ ఐదు కార్లు కూడా విభిన్న అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి. మీరు ఎక్కువగా సిటీలో డ్రైవ్ చేసేవారైతే డిజైర్ లేదా అమేజ్, పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకుంటే వెన్యూ లేదా సైరోస్, ఇక సేఫ్టీ ప్రాధాన్యత అయితే ఆల్ట్రోజ్ ఉత్తమ ఎంపికలు.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
ప్రశ్న 1: ఈ 5 కార్లలో అత్యధిక సేఫ్టీ రేటింగ్ కలిగిన కారు ఏది?
సమాధానం: మీరు పేర్కొన్న జాబితాలో టాటా ఆల్ట్రోజ్ భద్రత పరంగా అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇది గ్లోబల్ ఎన్సీఏపీ, భారత్ ఎన్సీఏపీ పరీక్షల్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. అయితే, కొత్త తరం హోండా అమేజ్, మారుతీ డిజైర్ కూడా ఇప్పుడు 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, లెవల్ 2 అడాస్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లతో వస్తున్నాయి. ఇవి కుటుంబానికి మంచి రక్షణను అందిస్తాయి.
ప్రశ్న 2: సిటీ డ్రైవింగ్, ట్రాఫిక్ కోసం ఏ కారు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది?
సమాధానం: సిటీ ట్రాఫిక్లో ప్రయాణించడానికి మారుతీ సుజుకీ డిజైర్, హోండా అమేజ్ సరైన ఎంపికలు.
డిజైర్: దీనిలోని ఏఎంటీ గేర్బాక్స్, కాంపాక్ట్ సైజు వల్ల ఇరుకైన వీధుల్లో కూడా సులభంగా డ్రైవ్ చేయవచ్చు.
అమేజ్: ఇందులో ఉండే సీవీటీ (ఆటోమేటిక్) ట్రాన్స్మిషన్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది, ఇది బంపర్-టు-బంపర్ ట్రాఫిక్లో డ్రైవర్కు అస్సలు అలసట కలిగించదు.