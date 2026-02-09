Edit Profile
    హోండా కార్లపై ఫిబ్రవరి ధమాకా ఆఫర్స్- సిటీ, ఎలివేట్, అమేజ్‌లపై భారీ డిస్కౌంట్లు!

    ఈ ఫిబ్రవరి 2026లో హోండా ఇండియా తన బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ మోడల్స్​పై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను ప్రకటించింది. హోండా సిటీ సెడాన్​పై అత్యధికంగా రూ. 1.97 లక్షల తగ్గింపు లభిస్తుండగా, ఎలివేట్- అమేజ్ కార్లపై కూడా గణనీయమైన ఆఫర్లు ఉన్నాయి. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 09, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఈ ఫిబ్రవరి 2026లో కొత్త కారు తీసుకునే ప్లాన్​లో ఉన్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ సంస్థ హోండా.. తన పోర్ట్​ఫోలియోలోని కొన్ని మోడల్స్​పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. వీటి ద్వారా మీరు గరిష్ఠంగా రూ. 1.97 లక్షల వరకు పొదుపు చేసే అవకాశం ఉంటుంది! ఈ ఆఫర్లలో క్యాష్​ డిస్కౌంట్​, ఎక్స్​ఛేంజ్/స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్, లాయల్టీ బోనస్ వంటివి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హోండా కార్లు, వాటిపై లభిస్తున్న డిస్కౌంట్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    హోండా ఎలివేట్​ ఎస్​యూవీ..
    హోండా ఎలివేట్​ ఎస్​యూవీ..

    హోండా కార్లపై డిస్కౌంట్లు- మోడళ్ల వారీగా ఆఫర్లు..

    1. హోండా ఎలివేట్

    తగ్గింపు: రూ. 1.48 లక్షల వరకు.

    ఇండియాలో హోండాకి ఉన్న బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎస్​యూవీ ఈ ఎలివేట్​.

    ఈ మిడ్‌సైజ్ ఎస్‌యూవీలో హోండా సిటీ పెట్రోల్ ఇంజనే ఉంటుంది. ఇది మార్కెట్​లో హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, టాటా సియెర్రా, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా, టయోటా హైరైడర్ వంటి కార్లతో పోటీపడుతుంది.

    2. హోండా సిటీ

    హైబ్రిడ్ వెర్షన్ (e:HEV): 1.97 లక్షల వరకు తగ్గింపు.

    పెట్రోల్ వెర్షన్: రూ. 1.28 లక్షల వరకు తగ్గింపు.

    ఇండియాలో బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ సెడాన్​లలో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది ఈ హోండా సిటీ.

    ఫీచర్లు: హోండా సిటీ హైబ్రిడ్‌లో 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్, రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు ఉంటాయి (126 హెచ్​పీ/253 ఎన్​ఎం అవుట్‌పుట్). పెట్రోల్ వెర్షన్‌లో 121 హెచ్​పీ పవర్ ఇచ్చే 1.5-లీటర్ ఇంజన్ ఉంటుంది. ఇది మాన్యువల్ లేదా సీవీటీ గేర్‌బాక్స్‌తో లభిస్తుంది.

    3. హోండా అమేజ్

    సెకెండ్​ జనరేషన్​: రూ. 68,000 వరకు తగ్గింపు.

    థర్డ్​ జనరేషన్​ : రూ. 57,000 వరకు తగ్గింపు.

    వివరాలు: రెండు తరాల అమేజ్ మోడల్స్‌లోనూ 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ (90 హెచ్​పీ/110 ఎన్​ఎం) ఉంటుంది. ఇవి కాంపాక్ట్ సెడాన్ విభాగంలో మారుతీ సుజుకీ డిజైర్, హ్యుందాయ్ ఆరా, టాటా టిగోర్‌లకు పోటీగా నిలుస్తాయి.

    ముఖ్య గమనిక:

    * పైన చెప్పినవి ఎక్స్​షోరూం ధరలు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

    * హోండా కార్లపై ఈ ఆఫర్లు నగరం, వేరియంట్, స్టాక్ లభ్యతను బట్టి మారుతుంటాయి. ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం మీ సమీప హోండా డీలర్‌ను సంప్రదించండి. మీకు మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి.

    హ్యుందాయ్​ కార్లపై డిస్కౌంట్లు..

    హోండా మాత్రమే కాదు హ్యుందాయ్​ సంస్థ కూడా ఈ ఫిబ్రవరి 2026లో కస్టమర్స్​ని ఆకర్షించేందుకు అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. మోడల్​, వేరియంట్​ని బట్టి అత్యధికంగా రూ. 73వేల వరకు తగ్గింపును ఇస్తోంది.

    హ్యుందాయ్ వెర్నా: ఈ మిడ్‌సైజ్ సెడాన్‌పై ఫిబ్రవరిలో అత్యధికంగా రూ. 73,000 వరకు బెనిఫిట్స్​ని ఇస్తోంది హ్యుందాయ్ సంస్థ. సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం, అత్యాధునిక ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి వెర్నా ఎప్పుడూ బెస్ట్ ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుంది.

    హ్యుందాయ్ ఐ20: ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ అయిన ఐ20పై రూ. 48,000 వరకు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. దీనితో పాటు, ఐ20లోని కొన్ని వేరియంట్ల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలను హ్యుందాయ్ సవరించింది.

    పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ క్లిక్​ చేసి తెలుసుకోండి.

