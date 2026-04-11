    Marriage guide : ఆమె మీకు సరైన జోడీయేనా? పెళ్లి చూపుల్లో అమ్మాయి మనసు, వ్యక్తిత్వాన్ని ఇలా పసిగట్టండి..

    Marriage guide for men : పెళ్లి చూపులు అనగానే కేవలం అందచందాలు చూసి మురిసిపోవడమో, లేదా నామమాత్రపు ప్రశ్నలతో ముగించడమో కాదు! జీవితాంతం కలిసి నడవాల్సిన భాగస్వామిని ఎంచుకునే క్రమంలో అబ్బాయిలు తప్పక గమనించాల్సిన అంశాలు, అడగాల్సిన కీలక ప్రశ్నలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణను ఇక్కడ చూడండి..

    Published on: Apr 11, 2026 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    తెలుగు సంప్రదాయంలో పెళ్లి చూపులు అనేది ఒక కీలకమైన ఘట్టం. ఒకప్పుడు అమ్మాయి కాఫీ కప్పు పట్టుకుని రావడం, అబ్బాయి సిగ్గు, సిగ్గుగా చూడటం వంటి దృశ్యాలు ఉండేవి. కానీ నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఆ పరిస్థితులు మారాయి. ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ మనసులను, ఆలోచనలను పంచుకునే వేదిక అయిపోయింది. ఆ కొద్ది నిమిషాల సంభాషణే.. రాబోయే జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. అందుకే ప్రత్యక్షంగా కలిసినప్పుడు కొన్ని కీలక విషయాలను లోతుగా విశ్లేషించాలి. ఈ నేపథ్యంలో ఎదుటి వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని, ఆలోచనా దృక్పథాన్ని అంచనా వేయడానికి.. అమ్మాయిని కలిసినప్పుడు అబ్బాయిలు అడగాల్సిన, చూడాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    పెళ్లి చూపుల్లో అబ్బాయిలు అమ్మాయిలను అడగాల్సిన ప్రశ్నలు ఇవి.. (AI Generated Image)
    చూడాల్సింది రూపం కాదు.. వ్యక్తిత్వం!

    అమ్మాయి అందంగా ఉందా లేదా అనేది వ్యక్తిగత ఇష్టం. కానీ, అంతకు మించి గమనించాల్సినవి మరికొన్ని ఉన్నాయి:

    బాడీ లాంగ్వేజ్: ఆమె మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంత ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంది? ఎదుటివారిని గౌరవిస్తున్న తీరు ఎలా ఉంది? అనేది గమనించండి.

    కుటుంబంతో అనుబంధం: తన తల్లిదండ్రులతో లేదా మీ ఇంట్లోని పెద్దలతో ఆమె ఎలా మాట్లాడుతోంది? పెద్దల పట్ల ఆమెకు ఉన్న గౌరవం ఆమె సంస్కారాన్ని తెలియజేస్తుంది.

    సహజత్వం: మేకప్ వెనుక ఉన్న అందం కంటే, ఆమె మాటల్లోని నిజాయితీని గమనించండి. నవ్వులో సహజత్వం ఉందా లేదా అనేది మీ అంతరాత్మకే తెలుస్తుంది.

    ప్రశ్నలు ఇలా ఉంటేనే అసలు విషయం బయటపడుతుంది!

    చాలామంది అబ్బాయిలు "వంట వచ్చా?", "హాబీస్ ఏంటి?" వంటి పాతకాలపు ప్రశ్నలతో సమయం వృధా చేస్తారు. వీటికంటే ముఖ్యమైనవి ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    1. కెరీర్, లక్ష్యాలు:

    "పెళ్లి తర్వాత మీ ఉద్యోగం విషయంలో మీ ఆలోచన ఏంటి?" అని నేరుగా అడగండి. ఆమెకు ఉన్న ఆశయాలేంటి? వాటికి మీరు ఎలా మద్దతు ఇవ్వగలరు? అనేది చర్చించండి. హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఇద్దరూ ఉద్యోగం చేయడం ఆర్థికంగా ఎంత అవసరమో మీకు తెలుసు, కాబట్టి ఈ విషయంలో క్లారిటీ ఉండాలి.

    2. ఆర్థిక బాధ్యతలు:

    డబ్బు గురించి మాట్లాడటం సంప్రదాయం కాదని కొందరు అనుకుంటారు. కానీ, భవిష్యత్తులో గొడవలు రాకుండా ఉండాలంటే.. "ఆర్థిక ప్రణాళికలో మీ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది?" అని అడగడం మంచిది.

    3. జీవనశైలి, అలవాట్లు:

    మీరు వీకెండ్స్ బయట గడపడానికి ఇష్టపడతారా? ఆమె ఇంటి పట్టునే ఉండాలనుకుంటుందా? ఈ చిన్నపాటి వైరుధ్యాలే తర్వాత పెద్ద గొడవలకు దారితీస్తాయి. అందుకే అభిరుచులు ఎంతవరకు కలుస్తున్నాయో తెలుసుకోండి.

    4. సర్దుబాటు తత్వం:

    "రేపు ఏదైనా సమస్య వస్తే మనం కలిసి ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి?" అని అడగండి. ఇది ఆమె మెచ్యూరిటీ లెవల్స్‌ను తెలియజేస్తుంది.

    చివరి మాట: నిజాయితీగా ఉండండి..

    మీరు ప్రశ్నలు అడగడమే కాదు, ఆమె అడిగే ప్రశ్నలకు కూడా నిజాయితీగా సమాధానం చెప్పండి. ఏ విషయాన్ని దాచకండి. పెళ్లి చూపుల్లో ముసుగు వేసుకుని మాట్లాడితే, పెళ్లి తర్వాత ఆ ముసుగు తొలగినప్పుడు ఇద్దరికీ ఇబ్బందే. మీ బలహీనతలు, మీ కుటుంబ పరిస్థితులను ముందే వివరిస్తే, మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునే అమ్మాయి దొరుకుతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. పెళ్లి చూపుల్లో అమ్మాయితో విడిగా మాట్లాడే అవకాశం అడగవచ్చా?

    తప్పకుండా అడగవచ్చు. పెద్దల సమక్షంలో అన్ని విషయాలు చర్చించడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి, ఒక 10-15 నిమిషాలు విడిగా మాట్లాడితే ఒకరి ఆలోచనలు మరొకరికి స్పష్టంగా తెలుస్తాయి.

    2. మొదటి భేటీలోనే గతం గురించి అడగవచ్చా?

    ఇది చాలా సున్నితమైన అంశం. మొదటి పరిచయంలోనే పర్సనల్ లైఫ్ గురించి లోతుగా వెళ్లడం కంటే, ముందుగా ప్రస్తుత ఆలోచనలు, భవిష్యత్తు లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. పరస్పర నమ్మకం కలిగాక అవసరమైతే చర్చించవచ్చు.

    3. అమ్మాయికి ఉద్యోగం ఇష్టం లేకపోతే ఏం చేయాలి?

    అది మీ కుటుంబ అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు ఉద్యోగం చేసే అమ్మాయి కావాలని ముందే అనుకుంటే, పెళ్లి చూపుల ముందే ఈ విషయాన్ని పెద్దల ద్వారా స్పష్టం చేయడం మంచిది.

    4. వంట గురించి అడగడం తప్పా?

    తప్పు కాదు, కానీ అది మాత్రమే ముఖ్యం కాదు. ఈ రోజుల్లో వంట అనేది లైఫ్ స్కిల్, అది అబ్బాయిలకు కూడా తెలిసి ఉండాలి. కాబట్టి, ఆ ప్రశ్నను సున్నితంగా, సరదాగా అడగండి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/Lifestyle/Marriage Guide : ఆమె మీకు సరైన జోడీయేనా? పెళ్లి చూపుల్లో అమ్మాయి మనసు, వ్యక్తిత్వాన్ని ఇలా పసిగట్టండి..
