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    92ఏళ్ల వయసులోనూ ఆపరేషన్లు చేస్తున్న హైదరాబాదీ డాక్టర్- సొంతంగా కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ..

    Dr Suri Srimathi : తొంబై రెండేళ్ల వయసులోనూ విశ్రాంతి తీసుకోకుండా, రోగులకు వైద్యం చేస్తూ ఆపరేషన్లు నిర్వహిస్తున్న హైదరాబాద్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సూరి శ్రీమతి ప్రయాణం అందరికి స్ఫూర్తిదాయకం. ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న ఆమె జీవితం గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Aug 8, 2026, 07:29:54 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    వైద్య వృత్తిలో తీవ్రమైన ఒత్తిడి, శారీరక అలసట కారణంగా చాలామంది త్వరగానే రిటైర్మెంట్ తీసుకోవాలని చూస్తుంటారు. కానీ హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సూరి శ్రీమతి ఇందుకు పూర్తిగా భిన్నం! ఏకంగా తొంబై రెండు (92) ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె నేటికీ శస్త్రచికిత్సలు చేస్తూనే ఉన్నారు. రోగులను పరీక్షిస్తూ, వైద్య వృత్తిలో ఎంతో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా సాగుతున్న ఈ ప్రయాణం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకం.

    92ఏళ్ల డాక్టర్ సూరి శ్రీమతి..
    92ఏళ్ల డాక్టర్ సూరి శ్రీమతి..

    ఆగస్టు 5న 'బీబీసీ గ్లోబల్ విమెన్' ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేసిన ఒక వీడియో ద్వారా ఈ అద్భుత మహిళ విశేషాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. 'ది బెటర్ ఇండియా' మార్చి 2026 కథనం ప్రకారం.. తన జీవితకాలంలో ఆమె సుమారు రెండు లక్షల మంది శిశువులకు సురక్షితంగా ప్రాణం పోశారు!

    1958లోనే మెడిసిన్ పూర్తి..

    డాక్టర్ శ్రీమతి విద్యాభ్యాసం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో సాగింది. 1958లో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసిన ఆమె.. ఆ తర్వాత 1965 అక్టోబర్‌లో ఉస్మానియాలోనే గైనకాలజీలో ఎండీ పట్టా అందుకున్నారు. చిన్నతనంలో తన తోబుట్టువులు మశూచి (స్మాల్‌పాక్స్) బారినపడి తీవ్రంగా అనారోగ్యం పాలవడమే తాను వైద్య వృత్తిని ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణమని ఆమె గతంలో తెలిపారు.

    ఆ రోజుల్లో మహిళలు వైద్య విద్యనభ్యసించడం, మృతదేహాలతో పనిచేయడాన్ని సమాజం తీవ్రంగా వ్యతిరేకించేది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె కుటుంబం ఎంతో ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది.

    "మా కుటుంబం తీవ్రమైన సామాజిక బహిష్కరణను ఎదుర్కొంది. బంధువులందరూ మాతో మాట్లాడటం మానేశారు," అని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.

    ఇన్ని ప్రతికూలతలు ఎదురైనా ఆమె వెనకడుగు వేయలేదు.

    "నేను 1958లో మెడిసిన్ పట్టా పుచ్చుకున్నాను. గత అరవై ఏళ్లుగా వైద్యురాలిగా సేవలు అందిస్తున్నాను," అని బీబీసీ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె సగర్వంగా పంచుకున్నారు.

    తరతరాల అనుబంధం..

    సంగారెడ్డిలోని ఒక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 1959లో సూరి శ్రీమతి తన మొదటి ప్రసారాన్ని ఒంటరిగా విజయవంతంగా నిర్వహించారు. పదేళ్ల వయసున్న పదిహేనేళ్ల బాలికకు ఆమె సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో ప్రస్తుతపు ఆధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్లలో ఉండే ప్రత్యేక బృందాలు ఏవీ ఉండేవి కావు. దానితో ఆమె అన్నీ తానై వ్యవహరించాల్సి వచ్చింది. "నేనే అనెస్థీషియ్జిస్ట్‌ని, గైనకాలజిస్ట్‌ని, పీడియాట్రిషియ్జిస్ట్‌ని," అంటూ ఆనాటి రోజులను ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.

    ఇలా దశాబ్దాలుగా సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ సూరి శ్రీమతి వద్దే ఒకే కుటుంబానికి చెందిన మూడు తరాల మహిళలు వైద్యం పొందడం విశేషం. ఆమెపై ఉన్న నమ్మకంతో రోగులు ఎంతో భరోసాతో వస్తుంటారు.

    సహచర వైద్యులు సైతం ఆమె పనితీరును అభినందిస్తున్నారు. 1988-1991 బ్యాచ్‌లో ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీలో ఆమె వద్ద చదువుకున్న డాక్టర్ రజనీ కుమారి మాట్లాడుతూ.. ఈ వృద్ధ వైద్యురాలి చేతులు ఆపరేషన్ సమయంలో వణకడం అనే మాటే ఉండదని స్పష్టం చేశారు.

    "కొన్నిసార్లు మా చేతులే వణుకుతాయి కానీ, ఆమె చేతులు మాత్రం ఎప్పుడూ వణకవు," అని బీబీసీతో అన్నారు. తన గురువుగారు రాత్రింబవళ్లు ఆసుపత్రి వార్డుల్లోనే గడిపే అత్యంత దయగల వైద్యురాలని, ఎంతో చక్కని శస్త్రచికిత్స నైపుణ్యాలు కలిగిన 'నీట్ అండ్ మెటిక్యులస్ సర్జన్' అని 'ది బెటర్ ఇండియా'తో మాట్లాడుతూ కొనియాడారు.

    క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్య..

    డాక్టర్ శ్రీమతి తన దినచర్యను రోజూ ఉదయం 5:30 గంటలకు యోగతో ప్రారంభిస్తారు. ఈ యోగ విద్యను ఆమెకు తండ్రి సూరి రాఘవ దీక్షితులు నేర్పించారు. ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో యోగ మార్గదర్శకుడిగా పేరుగాంచారు. తొంబై ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన సైకిల్ తొక్కేవారట.

    ఇక ఉదయం 8:30 కల్లా ఆ రోజు చేయాల్సిన ఆపరేషన్లను ప్లాన్ చేసుకోవడం, రోగుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని సమీక్షించడం ఆమె దినచర్యలో భాగం. ఇక సాయంత్రం వేళల్లో 1999లో తాను ఏర్పాటు చేసుకున్న హోమ్ క్లినిక్‌లో కన్సల్టేషన్లు నిర్వహిస్తారు. అంతేకాదు, నగరంలో తన కారును తానే స్వయంగా నడుపుకుంటూ నేటికీ ఎవరిపై ఆధారపడకుండా స్వతంత్రంగా జీవిస్తున్నారు.

    వైద్య రంగంలో వస్తున్న మార్పులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు సూరి శ్రీమతి నిత్యం శ్రమిస్తుంటారు. "నేను సమావేశాలు, కాన్ఫరెన్స్‌లకు హాజరవుతాను. మెడికల్ జర్నల్స్ ద్వారా నన్ను నేను అప్‌డేట్ చేసుకుంటాను," అని డాక్టర్ శ్రీమతి తెలిపారు.

    రిటైర్మెంట్ ఆలోచనే లేదు..

    డాక్టర్ శ్రీమతి తన స్టేతస్కోప్‌ను పక్కన పెట్టే ఆలోచనే చేయడం లేదు. సమాజం పట్ల ఉన్న బాధ్యతాభావమే ఆమెను నిత్యం నడిపిస్తోంది. వైద్యం కోసం తన ఇంటి తలుపు తట్టే ప్రతి ఒక్కరికీ ఆమె చికిత్స అందిస్తున్నారు.

    "చాలామంది సహాయం కోసం నా దగ్గరకు వస్తుంటారు. అందుకే నేను ఈ సేవలను కొనసాగించాలనుకుంటున్నాను," అని ఆమె వెల్లడించారు.

    ఇతరులకు సేవ చేయడమే వైద్య వృత్తిలోని అసలైన పరమార్థమని ఆమె గట్టిగా నమ్ముతారు.

    "ప్రజలకు అత్యవసరంగా సహాయం కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం సేవ చేయడాన్ని నిరాకరించలేం కదా?" అని ఆమె ప్రశ్నిస్తున్నారు.

    డాక్టర్ సూరి శ్రమతి ఆలోచనా విధానం, సేవానిరతి తరతరాలకు ఆదర్శం.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/92ఏళ్ల వయసులోనూ ఆపరేషన్లు చేస్తున్న హైదరాబాదీ డాక్టర్- సొంతంగా కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ..
    Home/Lifestyle/92ఏళ్ల వయసులోనూ ఆపరేషన్లు చేస్తున్న హైదరాబాదీ డాక్టర్- సొంతంగా కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ..
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