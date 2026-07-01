జులై, ఆగస్టు మాసాల్లో ఆరోగ్యం విషయంలో ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
వాతావరణ మార్పుల వల్ల జులై, ఆగస్టు నెలల్లో సీజనల్ వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్షన్లు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా డెంగ్యూ, టైఫాయిడ్ ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవడానికి అనుసరించాల్సిన కీలక ఆరోగ్య సూత్రాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
వేసవి కాలం నాటి తీవ్రమైన ఎండల నుంచి ఈ వాతావరణం ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ, ఆరోగ్య పరంగా మాత్రం అనేక సవాళ్లను తెచ్చిపెడుతుంది. ఉదయం లేవగానే చిరుజల్లులు, మధ్యాహ్నానికి ఉక్కపోత, రాత్రికి భారీ వర్షం — ఇలాంటి అస్థిరమైన వాతావరణం వల్ల మన శరీరం ఒక్కసారిగా గందరగోళానికి గురవుతుంది.
ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని దాదాపు ప్రతి గ్రామంలోనూ, నగరాల్లోని కాలనీల్లోనూ జ్వరాలు, దగ్గు, జలుబు బాధితుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. పాఠశాలలకు వెళ్లే చిన్న పిల్లల నుంచి ఆఫీసులకు వెళ్లే పెద్దల వరకు అందరూ ఏదో ఒక ఆరోగ్య సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఆసుపత్రుల వెలుపల ఓపీ లైన్లు పెరుగుతున్న ఈ తరుణంలో, ఈ మార్పులను కేవలం సాధారణ మార్పులుగా భావించి సరిపెట్టుకోలేము. జులై, ఆగస్టు నెలల్లో వచ్చే వాతావరణ మార్పుల వెనుక దాగున్న అసలు ఆరోగ్య ముప్పులేమిటో, వాటి నుంచి మనల్ని మనం ఎలా రక్షించుకోవాలో తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు అత్యంత అవసరం.
పొంచి ఉన్న జ్వరాల ముప్పు
తెలుగు రాష్ట్రాల భౌగోళిక, వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రకారం జులై, ఆగస్టు మాసాల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. ఈ రెండు నెలల్లోనే అత్యధిక వర్షపాతం నమోదవుతుంది. వర్షాల కారణంగా రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోవడం, డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లడం వంటి సమస్యలు సర్వసాధారణం అవుతాయి. స్థానిక మున్సిపల్ అధికారులు పారిశుధ్య చర్యలు చేపడుతున్నప్పటికీ, నిలిచిన నీటిలో దోమల ఉత్పత్తిని అరికట్టడం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారుతోంది.
ప్రతి ఏటా డెంగ్యూ, మలేరియా, చికున్గున్యా, టైఫాయిడ్ కేసులు ఈ నిర్దిష్ట కాలంలోనే గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటాయి. వాతావరణంలోని విపరీతమైన తేమ (Humidity) బ్యాక్టీరియా, వైరస్ల వృద్ధికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది. పాత త్రాగునీటి పైప్లైన్లలో లీకేజీల వల్ల మురుగునీరు కలవడం ఈ రోజుల్లో జరిగే ప్రధాన ప్రమాదం. అందుకే ప్రస్తుత తరుణంలో ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం తప్పనిసరిగా మారింది.
త్రాగునీటి కలుషితం - టైఫాయిడ్, కామెర్ల ముప్పు
వర్షాకాలంలో వచ్చే రోగాలలో 60 శాతం పైగా కలుషిత నీరు, ఆహారం వల్లే సంభవిస్తాయి. పైప్లైన్లలో వచ్చే చిన్నపాటి లీకేజీల ద్వారా వర్షపు మురికి నీరు ఇళ్లల్లోని త్రాగునీటి సరఫరాలో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఈ కలుషిత నీటిని తాగడం వల్ల టైఫాయిడ్, కలరా, గ్యాస్ట్రో ఎంటరైటిస్, హెపటైటిస్-ఎ (కామెర్లు) వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులు వ్యాపిస్తాయి.
సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఒక్కరు అనారోగ్యం బారిన పడినా, వేల రూపాయల వైద్య ఖర్చులు భరించాల్సి వస్తుంది. దీనిని నివారించడానికి అత్యంత సులువైన మార్గం నీటిని బాగా మరిగించడం. వాటర్ ఫిల్టర్లు ఉన్నప్పటికీ, జులై, ఆగస్టు నెలల్లో నీటిని కనీసం 10 నిమిషాల పాటు బాగా మరగబెట్టి, చల్లారిన తర్వాతే తాగడం ఉత్తమమైన పద్ధతి.
డెంగ్యూ, మలేరియా దోమల ఉధృతి
ఈ రెండు నెలల కాలంలో ఇళ్ల చుట్టుపక్కల, ఖాళీ ప్రదేశాలలో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవడం అత్యంత ఆవశ్యకం. పాత టైర్లు, విరిగిన ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, పూల కుండీలు, ఎయిర్ కూలర్లలో చేరిన స్వచ్ఛమైన నీటిలోనే డెంగ్యూ వ్యాప్తి చేసే దోమలు గుడ్లు పెడతాయి. ఈ దోమలు సాధారణంగా పగటిపూట మాత్రమే కుడతాయి.
పిల్లలు పాఠశాలలకు వెళ్లేటప్పుడు ఒంటిని పూర్తిగా కప్పేసే దుస్తులను ధరింపజేయడం మంచిది. రాత్రి వేళల్లో తప్పనిసరిగా దోమతెరలను ఉపయోగించాలి. ఇంటి కిటికీలకు నెట్లు అమర్చుకోవడం ద్వారా దోమల ప్రవేశాన్ని అడ్డుకోవచ్చు. దోమల నివారణకు స్థానిక సంస్థలు చేసే ఫాగింగ్ పైనే ఆధారపడకుండా, వ్యక్తిగత బాధ్యతగా మన పరిసరాలను పొడిగా ఉంచుకోవాలి.
గాలి ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు
వాతావరణంలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల గాలి ద్వారా వ్యాపించే ఇన్ఫ్లుయెంజా ఇతర శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు వేగంగా విస్తరిస్తాయి. కార్యాలయాలు, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలైన బస్సులు, మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణించేటప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మినా లేదా దగ్గినా ఈ వైరస్ ఇతరులకు సులభంగా సోకుతుంది.
రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వృద్ధులు, ఆస్తమా రోగులు, ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలు ఈ కాలంలో తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. సాధారణ జలుబుగా ప్రారంభమై, నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది బ్రాంకైటిస్ లేదా నిమోనియాగా మారే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, జనం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో మాస్క్ ధరించడం, బయటి నుంచి రాగానే చేతులను సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
జీర్ణక్రియ మందగించడం - ఆహార నియమాలలో జాగ్రత్తలు
చల్లని వాతావరణం వల్ల మన శరీరంలోని జీర్ణక్రియ శక్తి కొంతవరకు మందగిస్తుంది. ఈ సమయంలో వేడివేడిగా బయటి ఆహారం, రోడ్డు పక్కన దొరికే పానీపూరి, చాట్, సమోసాలు తినాలనే కోరిక కలగడం సహజం. అయితే, బయటి వాతావరణంలో ఈగలు, బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆహార కాలుష్యం సులభంగా జరుగుతుంది.
నిల్వ ఉంచిన పదార్థాలు, కట్ చేసి ఉంచిన పండ్ల జోలికి అస్సలు వెళ్లకూడదు. ఇంట్లో వండిన వేడివేడి ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఆకుకూరలు, కూరగాయలను వండే ముందు ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు వేసిన గోరువెచ్చని నీటిలో బాగా కడగడం వల్ల వాటిపై ఉండే క్రిములు నశిస్తాయి.
చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు - బూజు (ఫంగల్) సమస్యలు
నిరంతర వర్షాల వల్ల బట్టలు సరిగ్గా ఆరకపోవడం, తేమతో కూడిన దుస్తులను ధరించడం వల్ల చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. కాళ్ల వేళ్ల మధ్య, చంకలలో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వర్షంలో తడిసినప్పుడు వెంటనే స్నానం చేసి, శరీరాన్ని పొడిగా తుడుచుకోవాలి. కాటన్ దుస్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల చర్మంపై తేమ చేరకుండా ఉంటుంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ జనరల్ ఫిజీషియన్లు, ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వర్షాకాలంలో వచ్చే ఏ జ్వరాన్నీ సాధారణ జ్వరంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
"జ్వరం వచ్చిన మొదటి మూడు రోజుల్లో తగ్గకపోతే వైద్యుడిని సంప్రదించి రక్త పరీక్షలు చేయించుకోవడం అవసరం" అని వైద్య వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.
డెంగ్యూ వంటి వ్యాధులలో ప్లేట్లెట్ల సంఖ్య వేగంగా పడిపోయే ప్రమాదం ఉన్నందున, సొంత వైద్యం లేదా మెడికల్ షాపుల నుంచి తెచ్చుకునే యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం సరైన పద్ధతి కాదు. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా ఉండటానికి కొబ్బరి నీళ్లు, ఓఆర్ఎస్ (ORS) ద్రావణం, గోరువెచ్చని నీరు తరచుగా తీసుకోవాలని, విటమిన్-సి అధికంగా ఉండే నిమ్మరసం, ఉసిరి వంటివి ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
వాతావరణ మార్పుల సమయంలో మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. జులై, ఆగస్టు నెలల్లో వచ్చే వర్షాలను ఆస్వాదిస్తూనే, చిన్నపాటి ముందస్తు జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి, అనవసరమైన ఆసుపత్రి ఖర్చుల నుంచి మన కుటుంబాలను కాపాడుకోవచ్చు. స్వచ్ఛమైన ఆహారం, ఉడికించిన నీరు, పరిసరాల పరిశుభ్రత అనే మూడు సూత్రాలను పాటిస్తే ఈ వర్షాకాలాన్ని ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా గడపవచ్చు. శారీరక మార్పులను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడమే వివేకం.
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