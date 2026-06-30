Quote of the day : లైఫ్లో ప్లాన్స్ విఫలమవుతున్నాయా? కత్రినా కైఫ్ చెప్పిన ఈ ఒక్క మాట మీ ఆలోచనను మారుస్తుంది!
Katrina Kaif quotes : బాలీవుడ్ స్టార్ నటి, వ్యాపారవేత్త కత్రినా కైఫ్ తన జీవిత ప్రయాణంలో నేర్చుకున్న అతిపెద్ద పాఠాన్ని యువతతో పంచుకున్నారు. మన ప్లాన్స్ ప్రకారం కాకుండా, జీవితం దాని సొంత టైమ్లైన్ ప్రకారం సాగుతుందని, ఓపికతో ఉండటమే విజయానికి మార్గమని ఆమె అన్నారు.
భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే అగ్ర కథానాయికల్లో కత్రినా కైఫ్ ఒకరు అని అనడంలో సందేహం లేదు. కేవలం నటనలోనే కాకుండా అద్భుతమైన ఫిట్నెస్, డ్యాన్స్, జీవనశైలి, తన సొంత బ్రాండ్ ‘కే బ్యూటీ’ ద్వారా కోట్లాది మందికి ఆమె స్ఫూర్తిగా నిలిచారు. నిరంతరం కష్టపడే తత్వం, ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా తట్టుకుని నిలబడే మనస్తత్వం ఉన్న కత్రినా.. గతంలో తన సినిమా 'ఫోన్ భూత్' ప్రమోషన్ల సమయంలో ప్రసిద్ధ జర్నలిస్ట్ అనుపమ చోప్రాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన జీవితంలో నేర్చుకున్న ఒక అమూల్యమైన పాఠాన్ని పంచుకున్నారు.
"నేను నా జీవితంలో నిరంతరం నేర్చుకుంటున్న అతిపెద్ద పాఠం ఏంటంటే.. ఏవి ఎప్పుడు జరగాలో ఆ సమయంలోనే జరుగుతాయి, వాటిని మనకు నచ్చిన టైమ్లైన్లో బలవంతంగా జరిపించాలని చూడకూడదు," అని కత్రినా కైఫ్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఒక్క మాట ప్రస్తుతం ఉన్న ఉరుకుల పరుగుల సమాజానికి ఎంతో అవసరమైన సందేశాన్ని ఇస్తోంది.
కత్రినా మాటల అంతరార్థం ఏంటి?
ప్రతిదానికీ ఒక డెడ్లైన్ పెట్టుకుని, నిరంతరం ఒత్తిడితో బతికే నేటి ప్రపంచంలో కత్రినా మాటలు ఒక మేల్కొలుపు లాంటివి. మనం ఎంతగా ప్లాన్ చేసినా, ఏం చేసినా జీవితం అనేది దాని సొంత టైమ్లైన్ ప్రకారమే నడుస్తుంది! ఇది అంగీకరించాల్సిన వాస్తవం. ఏదైనా ఒక విషయం జరగాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడే జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకు నచ్చినట్లుగా అది ఇప్పుడే జరిగిపోవాలని తొందరపడకూడదు, బలవంత పెట్టకూడదు.
తన సుదీర్ఘ సినీ కెరీర్ ప్రయాణమే తనకు ఓపికగా ఉండటాన్ని నేర్పిందని ఆమె స్పష్టం చేశారు. మనం ఒక నిర్దిష్ట వయసు వచ్చేసరికి ఈ ఉద్యోగం రావాలి, ఈ పొజిషన్కు వెళ్లాలి లేదా పెళ్లి చేసుకోవాలని మనకు మనమే కండిషన్లు పెట్టుకుంటాం. కానీ, వాటన్నింటినీ వదిలేసి జీవిత గమనాన్ని స్వేచ్ఛగా సాగనివ్వాలని కత్రినా మాటలు సూచిస్తున్నాయి.
నేటి తరానికి ఈ సూత్రం ఎందుకు ముఖ్యం?
నేటి డిజిటల్ యుగంలో విజయాన్ని సాధించిన సమయాన్ని బట్టి కొలుస్తున్నారు తప్ప, అసలైన ప్రతిభను బట్టి కాదు. 25 ఏళ్లకే అది సాధించాలి, 30 ఏళ్లకే ఇది అవ్వాలి అనే ఒత్తిడి యువతలో ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఇలాంటి తరుణంలో కత్రినా చెప్పిన ఓపిక, లొంగిపోవడం, మన ప్రయత్నంపై నమ్మకం ఉంచడం అనే సూత్రాలు ఎంతో ప్రశంసనీయం.
కత్రినా కైఫ్ తన జీవితాన్ని ఉదాహరణగా చూపిస్తూ.. తన కెరీర్లో, వ్యక్తిగత జీవితంలో సాధించిన ఎన్నో మైలురాళ్లు ఆమె అనుకున్న సమయం కంటే భిన్నంగా జరిగాయని, అయితే ఆమె ఊహించిన దానికంటే చాలా మెరుగ్గా జరిగాయని గుర్తుచేసుకున్నారు.
“ప్రతి ఫలితాన్ని మనమే నియంత్రించాలనుకోవడం మూర్ఖత్వమే అవుతుంది. జీవిత కాలంపై నమ్మకం ఉంచాలి. కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా జరిగే ఆలస్యం.. మనం మొదట ఊహించిన దానికంటే మెరుగైన అవకాశాలకు దారితీస్తుంద,”ని ఆమె యువతకు విలువైన సలహా ఇచ్చారు.
కత్రినా కైఫ్ ప్రస్థానం..
బ్రిటిష్ మూలాలున్న కత్రినా కైఫ్ జులై 16, 1983న జన్మించారు. హిందీ చిత్రసీమలో టాప్ హీరోయిన్గా ఎదిగిన ఆమె.. నాలుగు స్క్రీన్ అవార్డులు, నాలుగు జీ సినీ అవార్డులతో పాటు మూడు ఫిల్మ్ఫేర్ నామినేషన్లను దక్కించుకున్నారు.
వ్యక్తిగత జీవిత విషయానికి వస్తే.. 2021లో నటుడు విక్కీ కౌశల్ను వివాహం చేసుకున్న కత్రినా, 2025లో విహాన్ అనే కుమారుడికి జన్మనిచ్చారు. కేవలం నటిగానే కాకుండా సమాజంలో లింగ సమానత్వం, గృహ హింసకు వ్యతిరేకంగా, మహిళా సాధికారతపై ఆమె నిరంతరం గళం విప్పుతూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలపై జరిగే హింసను అరికట్టడానికి విద్యే సరైన ఆయుధమని ఆమె బలంగా నమ్ముతారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More