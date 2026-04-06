రోజూ ఎక్కువ సేపు కూర్చుంటున్నారా? గుండెపోటు ముప్పు రెట్టింపు అవుతుందంటున్న నిపుణులు
గంటల తరబడి ఒకే చోట కూర్చునే అలవాటు గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని రెట్టింపు చేస్తుందని ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సంజయ్ భోజ్రాజ్ హెచ్చరించారు. ఈ అలవాటు మన ఆరోగ్యాన్ని ఎలా దెబ్బతీస్తుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఆధునిక జీవనశైలిలో మనం తెలియకుండానే అలవాటు చేసుకున్న ఒక ప్రమాదకరమైన అలవాటు మన గుండె ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తోంది. చాలా మంది ధూమపానం, సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్లనే గుండె జబ్బులు వస్తాయని అనుకుంటారు. కానీ, ఏమీ చేయకుండా గంటల తరబడి ఒకే చోట కూర్చోవడం వల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం రెట్టింపు అవుతుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కాలిఫోర్నియాకు చెందిన ప్రముఖ గుండె జబ్బుల నిపుణులు (కార్డియాలజిస్ట్) డాక్టర్ సంజయ్ భోజ్రాజ్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఈ ఆందోళనకరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు. గుండె సంబంధిత వైద్య రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆయన, ప్రస్తుతం ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద ఆరోగ్య సమస్య కదలకుండా ఒకే చోట కూర్చోవడమేనని స్పష్టం చేశారు.
"ఈ అలవాటు వల్ల గుండెపోటు ముప్పు రెండొంతలు పెరుగుతుంది, దీని గురించి చాలా మంది అస్సలు ఆలోచించరు," అని డాక్టర్ భోజ్రాజ్ స్పష్టమైన హెచ్చరిక చేశారు.
"రెండు దశాబ్దాలకు పైగా నా వైద్య వృత్తిలో ఎన్నో కేసులను చూశాను. వాటన్నింటిలోనూ ఎక్కువగా కనిపించే ఒకే ఒక్క అలవాటు ఏమిటంటే, ప్రజలు తగినంతగా శారీరక కదలికలు లేకపోవడం. గంటల తరబడి కూర్చోవడం వల్ల రక్తప్రసరణ నెమ్మదిస్తుంది, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి, రక్తం గడ్డకట్టే ప్రమాదం ఎక్కువవుతుంది. ఇలాగే గుండెపోటు, స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి" అని ఆయన వివరించారు.
దీనికి పరిష్కారం కోసం జిమ్లో గంటల తరబడి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదని డాక్టర్ భోజ్రాజ్ సూచించారు. మన రోజువారీ అలవాట్లలో చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సరిపోతుందని చెప్పారు.
"ప్రతి 30 నుంచి 60 నిమిషాలకు ఒకసారి మీ సీట్లో నుంచి లేచి నిలబడండి. కాసేపు నడవండి. కొన్ని స్క్వాట్స్ తీయండి. ప్రతిరోజూ మీ శరీరానికి ఏదో ఒక రూపంలో కదలిక ఉండేలా చూసుకోండి. ఇది చాలా సులువైన మార్గం" అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు.
డబ్ల్యూహెచ్వో నివేదికలు చెప్పేది కూడా ఇదే
డాక్టర్ భోజ్రాజ్ చేస్తున్న ఈ హెచ్చరికలను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) గణాంకాలు కూడా బలపరుస్తున్నాయి. 2024 లో విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం అనేది ప్రాణాంతక వ్యాధులకు దారితీసే ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారింది.
సరిపడా శారీరక శ్రమ లేని పెద్దవారిలో, చురుకుగా ఉండే వారితో పోలిస్తే మరణించే ముప్పు 20 నుంచి 30 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ వెల్లడించింది. ఎక్కువసేపు కదలకుండా కూర్చోవడం వల్ల రక్తపోటు (బీపీ), ఊబకాయం వంటి సమస్యలు వస్తాయని, ఇవే గుండె వైఫల్యానికి తొలి మెట్లు అని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా, 2022లో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రస్తావించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, ఇలాంటి నిశ్చల జీవనశైలి కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా దాదాపు 27 బిలియన్ డాలర్ల (భారతీయ కరెన్సీలో లక్షల కోట్లు) వైద్య ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల టైప్-2 డయాబెటిస్, గుండె జబ్బులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.
ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం వల్ల శరీరంలో 'మెటబాలిక్ స్లోడౌన్' (జీవక్రియలు మందగించడం) ఏర్పడుతుందని వైద్యులు వివరిస్తున్నారు. శరీరం కదలకుండా ఉన్నప్పుడు, రక్తంలో ఉండే కొవ్వులను (లిపిడ్స్) కరిగించే ఎంజైమ్ల ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. మన ఆధునిక జీవనశైలి అంతా కంప్యూటర్ టేబుళ్లు, సోఫాలకే పరిమితమైంది. ఇది మానవ శరీర తత్వానికి ఏమాత్రం సరిపడదని వైద్య నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఐటీ ఉద్యోగులు, డెస్క్ జాబ్స్ చేసే వారు రోజుకు ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు ఒకే చోట కూర్చుని పనిచేస్తున్నారు. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ విధమైన జీవనశైలి వల్ల చిన్న వయసులోనే గుండె జబ్బుల బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అందుకే ఈ హెచ్చరికలను ప్రతి ఒక్కరూ గమనించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న 1: ఎంతసేపు కూర్చుంటే గుండెపోటు ప్రమాదం పెరుగుతుంది?
సమాధానం: గంటల తరబడి కదలకుండా ఒకే చోట కూర్చోవడం వల్ల రక్తప్రసరణ మందగించి, గుండెపోటు ముప్పు రెట్టింపు అవుతుంది.
ప్రశ్న 2: దీని నుంచి బయటపడటానికి ఏం చేయాలి?
సమాధానం: ప్రతి 30 నుంచి 60 నిమిషాలకోసారి సీటు నుంచి లేచి కాసేపు నడవడం, చిన్నపాటి వ్యాయామాలు చేస్తూ శరీరానికి తగిన శ్రమ కలిగించడం చేయాలి.
ప్రశ్న 3: శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల ఇతర నష్టాలు ఏమిటి?
సమాధానం: దీనివల్ల ఊబకాయం, అధిక రక్తపోటు, టైప్-2 మధుమేహం (డయాబెటిస్) వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు వస్తాయి.
గమనిక: సోషల్ మీడియాలో నిపుణులు పంచుకున్న సమాచారం ఆధారంగా ఈ కథనాన్ని రూపొందించాం. ఇది కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. వైద్య సలహాలకు ఇది ప్రత్యామ్నాయం కాదు.
