Quote of the Day: ఉద్యోగులను హాయిగా ఉంచడం కాదు.. గొప్పగా తీర్చిదిద్దడమే లీడర్షిప్: స్టీవ్ జాబ్స్ సూత్రం
ఆపిల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు స్టీవ్ జాబ్స్ నాయకత్వ శైలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమందికి నేటికీ మార్గదర్శకం. ఉద్యోగులను కేవలం ప్రశాంతంగా ఉంచడం కాకుండా, వారి పరిమితులను అధిగమించేలా ప్రోత్సహించడమే నిజమైన నాయకత్వమని ఆయన విశ్వసించారు. జాబ్స్ లీడర్షిప్ ఫిలాసఫీ వెనుక ఉన్న వినూత్న ఆలోచనల విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
"నా పని ఉద్యోగులను హాయిగా ఉంచడం కాదు.. వారిని మరింత ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దడం," అని ఆపిల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు స్టీవ్ జాబ్స్ 2008లో 'ఫార్చ్యూన్' పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.
సాధారణంగా మేనేజ్మెంట్ ప్రపంచంలో ఈ వ్యాఖ్యను చాలా కఠినమైనదిగా భావిస్తుంటారు. అయితే, జాబ్స్ ఉద్దేశం కేవలం కఠినంగా ఉండటం మాత్రమే కాదు. అధిక అంచనాలు ఉంచడంతో పాటు, ఉద్యోగులు ఆ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి అవసరమైన పూర్తి మద్దతును ఇవ్వడమే అసలైన నాయకత్వమని ఆయన స్పష్టంచేశారు.
అసలైన నాయకత్వం అంటే ఏమిటి?
చాలామంది దృష్టిలో ఉత్తమ నాయకుడంటే పనులను సులభతరం చేస్తూ, బృందాన్ని ప్రశాంత వాతావరణంలో ఉంచేవారు. కానీ జాబ్స్ లీడర్షిప్ శైలి ఇందుకు భిన్నంగా ఉండేది. విభిన్నమైన ప్రతిభ ఉన్న బృందాలను ఒకే తాటిపైకి తీసుకురావడం, వారి పనిలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలను తొలగించడం, భారీ ప్రాజెక్టులకు నిధులు సమకూర్చడం, వారిలోని పూర్తి నైపుణ్యాన్ని బయటకు తీయడమే లీడర్ బాధ్యత అని ఆయన నిర్వచించారు.
లక్ష్యాలను నిర్దేశించడంతో పాటు, దానికి తగిన ప్రాక్టికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం ఒకే నాణేనికి ఉన్న రెండు ముఖాలని ఆయన భావించేవారు. నిరంతరం విమర్శించడం కాకుండా, ప్రతిభావంతులు కష్టాలను అధిగమించేలా ప్రోత్సహించడం ద్వారా ఆపిల్ బృందాలు అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించగలిగాయి.
నిర్మొహమాటమైన ఫీడ్బ్యాక్.. సవాలుగా అనిపించే వాతావరణం
జాబ్స్ తన అభిప్రాయాలను చెప్పే విధానం చాలా సూటిగా, కొన్నిసార్లు అసౌకర్యంగా ఉండేది. "నేను అత్యంత నిజాయితీగా, నిర్మొహమాటంగా ఉంటాను. నా గదిలో కూర్చునే అర్హత మీకు ఉందంటే, మీరు తప్పు చేసినప్పుడు 'తప్పు' అని చెప్పే హక్కు నాకు ఉంటుంది. అలాగే నేను తప్పు చేస్తే 'తప్పు' అని చెప్పే హక్కు మీకు ఉంటుంది" అని ఆయన ఓ సందర్భంలో వ్యాఖ్యానించారు.
ఇటువంటి సంభాషణలు కొన్నిసార్లు తీవ్రమైన విభేదాలకు దారితీసినప్పటికీ, కంపెనీలో అత్యున్నత ప్రమాణాలు నిలబడటానికి ఇవే దోహదపడ్డాయని ఆయన నమ్మేవారు. నాణ్యత లేని పనితీరును అడ్డుకోవడానికి, ప్రతి ఒక్కరూ తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఈ శైలి తోడ్పడింది. ప్రారంభంలో ఈ కఠినమైన వాతావరణం సవాలుగా అనిపించినప్పటికీ, తమ కెరీర్లో అది అత్యంత సంతృప్తికరమైన అనుభవమని పలువురు మాజీ ఉద్యోగులు తర్వాతి కాలంలో పంచుకున్నారు.
గ్యారేజ్ నుంచి ట్రిలియన్ డాలర్ల సామ్రాజ్యం వరకు..
ఫిబ్రవరి 24, 1955న శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జన్మించిన స్టీవ్ జాబ్స్, అక్టోబర్ 5, 2011న కన్నుమూశారు. పర్సనల్ కంప్యూటర్ యుగానికి ఆద్యుడిగా, ఒక కరిస్మాటిక్ లీడర్గా ఆయన గుర్తింపు పొందారు. కాలిఫోర్నియాలోని కూపర్టినోలో పెంపుడు తల్లిదండ్రుల వద్ద పెరిగిన ఆయన, రీడ్ కాలేజీ నుంచి మధ్యలోనే బయటకు వచ్చేశారు. 1974 ప్రారంభంలో 'అటారీ కార్పొరేషన్'లో వీడియో గేమ్ డిజైనర్గా ప్రయాణం ప్రారంభించారు.
ఉచిత ఫోన్ కాల్స్ చేయడానికి వాడే 'బ్లూ బాక్స్లు' తయారుచేస్తూ స్టీవ్ వోజ్నియాక్తో కలిసిన జాబ్స్, 1976లో ఆపిల్ సంస్థను స్థాపించారు. వీరు రూపొందించిన 'ఆపిల్ I' పిసి కిట్ విక్రయాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంతో 'ఆపిల్ II' లో పెట్టుబడి పెట్టారు. 1977లో కార్పొరేట్ సంస్థగా మారిన ఆపిల్, ఈ మోడల్ ఆధారంగానే 1979 నాటికే 5 మిలియన్ డాలర్ల నికర ఆదాయాన్ని గడించింది.
1980లో పబ్లిక్ ఇష్యూ (IPO)కి వెళ్లిన ఆపిల్ ప్రస్థానం ఆ తర్వాత సరికొత్త ఎత్తులకు చేరింది. ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా 1 ట్రిలియన్, ఆ తర్వాత 2 ట్రిలియన్, 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సాధించిన తొలి కంపెనీగా చరిత్ర సృష్టించింది. ఆపిల్ సాధించిన ఈ అనూహ్య విజయం వెనుక స్టీవ్ జాబ్స్ నేర్పిన నాయకత్వ పాఠాలే కీలక శక్తిగా నిలిచాయి.
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