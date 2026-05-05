పెనం మీద వేసిన మొదటి దోసె సరిగ్గా వచ్చేందుకు చిట్కాలు.. ఇలా పర్ఫెక్ట్గా వేయండి!
Dosa Tips : పెనం మీద వేసిన మొదటి దోసె ఎప్పుడూ సరిగ్గా రాదు. కానీ కొన్ని చిట్కాలను పాటిస్తే ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. అవేంటో చూడండి.
పెనం మీద వేసిన మొదటి దోసె సరిగా రాదు. ఇది చాలా మందికి జరిగే విషయం. అది అంటుకుపోతుంది, సరిగ్గా అంతటా దోసె పిండి వ్యాపించదు, లేదా విరిగిపోతుంది. ఈ సమస్య చాలా సాధారణం కాబట్టి చాలా మంది దీనిని మామూలే అని భావిస్తారు. కానీ నిజం ఏంటంటే, దీని వెనుక కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. మీరు వాటిని అర్థం చేసుకుంటే.. పర్ఫెక్ట్ దోసె వేయడం కష్టం కాదు.
దోసె వేయడం అనేది కేవలం పిండి గురించే కాదు, పెనం, ఉష్ణోగ్రత, పద్ధతి కూడా ముఖ్యం. మీరు మొదటిసారి దోసె వేసినప్పుడు, పెనం తరచుగా సరైన స్థితిలో ఉండదు. అందుకే మొదట్లో తరచుగా తప్పులు జరుగుతాయి.
దీనికి అత్యంత సాధారణ కారణం పెనాన్ని సరిగ్గా సిద్ధం చేయకపోవడం. పెనం సరిగ్గా వేడెక్కకపోతే.. పిండి దాని ఉపరితలానికి అంటుకుపోతుంది. ఈ సమస్య ముఖ్యంగా ఐరన్ పెనాలలో సర్వసాధారణం. దోసె వేయడానికి బాగా వాడి చేసి, తేలికగా నూనె రాసిన పెనం చాలా అనువైనది.
మరొక పెద్ద తప్పు ఉష్ణోగ్రత సమతుల్యత లేకపోవడం. పెనం మరీ వేడిగా ఉంటే.. పిండి పోయగానే గట్టిపడి, అది సరిగ్గా వ్యాపించదు. దీనివల్ల దోసె మందంగా, ఎగుడుదిగుడుగా వస్తుంది. అయితే పెనం చల్లగా ఉంటే, పిండి గట్టిపడకుండా అంటుకుపోవడం మొదలవుతుంది. సరైన పద్ధతి ఏమిటంటే, పెనాన్ని మధ్యస్థ మంట మీద ఉంచడం. కొన్ని చుక్కల నీళ్ళు వేసి ఉష్ణోగ్రతను పరీక్షించుకోవచ్చు. ఆ చుక్కలు నెమ్మదిగా ఆరిపోతే, ఉష్ణోగ్రత సరిగ్గా ఉన్నట్లు. పెనం ఉపరితలం కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దానిపై పాత నూనె, మాడిన పొర, లేదా తేమ మిగిలి ఉంటే దోసె సరిగ్గా రాదు. అందువల్ల ప్రతి దోసె వేసే ముందు పెనాన్ని ఒక పలుచని గుడ్డతో లేదా ఉల్లిపాయ ముక్కతో శుభ్రం చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
నూనె వాడకం కూడా సమతుల్యంగా ఉండాలి. నూనె తక్కువగా వేస్తే పిండి అంటుకుపోతుంది. ఎక్కువగా వేస్తే అది వ్యాపిస్తుంది. తక్కువగా సమానంగా వేయడమే ఉత్తమం. మరో ముఖ్యమైన అంశం పిండి చిక్కదనం. పిండి మరీ చిక్కగా ఉంటే సరిగ్గా వ్యాపించదు. మరీ పల్చగా ఉంటే పట్టు కోల్పోతుంది. పిండి నునుపుగా, జారుడుగా ఉండాలి. అప్పుడే దోసెకు సరైన ఆకృతి వస్తుంది.
చాలాసార్లు జనాలు దోసెను చాలా వేగంగా తిప్పడానికి లేదా ఎత్తడానికి ప్రయత్నిస్తారు, దీనివల్ల అది విరిగిపోతుంది. అంచులు కొద్దిగా పైకి లేవడం మొదలై, బంగారు రంగులోకి మారినప్పుడే దోసెను తిప్పడానికి సరైన సమయంగా భావించాలి. పెనం నాణ్యత కూడా తేడాను కలిగిస్తుంది. మంచి పెనం వేడిని సమానంగా పంచుతుంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More