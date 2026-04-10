మైదా పిండి వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యమేంటి? దాని తయారీ విధానం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే
మైదా పిండి తయారీలో వాడే రసాయనాలు, అవి శరీరానికి చేసే నష్టం, హోటల్ ఫుడ్ వల్ల కలిగే అనర్థాల గురించి ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి. ఎవరు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇక్కడ చూడండి.
బిజీగా సాగే నేటి జీవనశైలిలో సాయంత్రం వేళ వేడివేడి సమోసా, మిర్చి బజ్జీ, పకోడి లేదా రాత్రికి రుచికరమైన పరోటా తినడం చాలామందికి అలవాటు. నాలుకకు ఎంతో రుచినిచ్చే ఈ పదార్థాలు మన కడుపులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తాయనేది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? హోటళ్లలో దొరికే సాఫ్ట్ బ్రెడ్లు, బర్గర్లు, పిజ్జాలు.. ఇలా మనం ఇష్టంగా తినే ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అన్నింటిలోనూ ప్రధానంగా ఉండేది మైదా పిండి. చూడటానికి ఎంతో తెల్లగా, మృదువుగా ఉండే ఈ పిండిని తయారు చేసే ప్రక్రియలో వాడే రసాయనాలు మన శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ పిండి తయారీ వెనుక ఉన్న పారిశ్రామిక కోణం గురించి తెలిస్తే, మనం రోజూ తీసుకునే ఆహారం పట్ల మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని అర్థమవుతుంది. ఈ తెల్లటి పిండి మన జీర్ణవ్యవస్థను ఎలా దెబ్బతీస్తుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ప్రధాన కారణం అదే
గత దశాబ్ద కాలంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జీవనశైలి వ్యాధులు, ముఖ్యంగా మధుమేహం (డయాబెటిస్), ఊబకాయం వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం మనం తీసుకునే ఆహారంలో మార్పులు రావడమే. ముడి ధాన్యాల స్థానంలో రిఫైన్డ్ (శుద్ధి చేసిన) పిండి పదార్థాల వినియోగం పెరిగింది. మార్కెట్లో దొరికే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్లో మైదా వినియోగం తప్పనిసరి అయిపోయింది. ప్రభుత్వం కూడా ప్రజారోగ్యంపై దృష్టి సారిస్తూ ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలను కఠినతరం చేస్తోంది. అయినప్పటికీ, వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం తయారీదారులు వాడే బ్లీచింగ్ ఏజెంట్లు మన రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను అకస్మాత్తుగా పెంచుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో మైదా వల్ల కలిగే దీర్ఘకాలిక నష్టాల గురించి తెలుసుకోవడం ప్రతి సామాన్యుడికి అత్యవసరం.
మైదా ఆరోగ్యానికి ఎలా హానికరం?
గోధుమల నుండి మైదా తయారవుతుంది కదా, మరి అది ఆరోగ్యానికి ఎలా హాని చేస్తుంది అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది. నిజానికి గోధుమ పైన ఉండే తవుడు (Bran) వంటి పోషక విలువలు ఉన్న భాగాలను తొలగించి, కేవలం లోపల ఉండే పిండి పదార్థాన్ని (Endosperm) మాత్రమే వేరు చేస్తారు. దీనివల్ల గోధుమలో ఉండే ఫైబర్ పూర్తిగా నశించి, కేవలం కార్బోహైడ్రేట్లు మాత్రమే మిగులుతాయి.
రసాయనాల వాడకం, ప్రభావం
గోధుమ రంగులో ఉండే ఈ పిండిని తెల్లగా మార్చడానికి తయారీదారులు బెంజోయిల్ పెరాక్సైడ్ (Benzoyl Peroxide) వంటి బ్లీచింగ్ ఏజెంట్లను వాడుతారు. ఇది పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం వాడే రసాయనం. దీనితో పాటు అలోక్సాన్ (Alloxan) అనే మరో రసాయనం కూడా మైదాలో ఏర్పడుతుంది. శాస్త్రీయంగా అలోక్సాన్ అనేది జంతువులపై ప్రయోగాలు చేసేటప్పుడు వాటికి కృత్రిమంగా మధుమేహం కలిగించడానికి వాడే పదార్థం. ఇది మన శరీరంలోని ప్యాంక్రియాస్ (Pancreas) కణాలపై ప్రభావం చూపి, ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని దెబ్బతీస్తుంది.
పారిశ్రామిక నూనెలతో ప్రమాదం
మైదా తనంతట తానుగా ఒక ప్రమాదకర పదార్థం అయితే, దానికి తోడు హోటళ్లలో వాడే నూనెలు పరిస్థితిని మరింత దిగజారుస్తాయి. వీధి వ్యాపారాల్లో లేదా చిన్న హోటళ్లలో ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి తరచుగా 'పామాయిల్' లేదా 'రీసైకిల్డ్ ఆయిల్' (మరిగాక మళ్లీ వాడే నూనె) వినియోగిస్తారు. మైదాతో చేసిన పదార్థాలను పదేపదే మరిగే నూనెలో వేయించినప్పుడు, అందులో 'ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్', 'కార్సినోజెనిక్' (క్యాన్సర్ కారక) పదార్థాలు ఏర్పడతాయి. ఈ కలయిక రక్తనాళాల్లో పూడికలు (Blockages) ఏర్పడటానికి ప్రధాన కారణమవుతుంది.
శరీరంలో జరిగే మార్పులు
మైదా తిన్న వెంటనే అది గ్లూకోజ్గా మారి రక్తంలో కలుస్తుంది. ఇది గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం. దీనివల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి. క్రమంగా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఏర్పడి టైప్-2 మధుమేహానికి దారితీస్తుంది. అలాగే మైదాలో ఫైబర్ లేకపోవడం వల్ల అది పేగులకు అతుక్కుపోయి, మలబద్ధకం, ఇతర జీర్ణకోశ సమస్యలను కలిగిస్తుంది.
మైదా ఎందుకు వినియోగిస్తారు?
- బేకరీ యజమానులు: మైదాలోని గ్లూటెన్ కారణంగా పదార్థాలకు మంచి ఆకృతి, మెత్తదనం వస్తుంది. దీని వల్ల షెల్ఫ్ లైఫ్ (నిల్వ ఉండే కాలం) పెరుగుతుంది.
- తక్కువ ఖర్చు: ఇతర ఆరోగ్యకరమైన పిండి పదార్థాలతో పోలిస్తే మైదా ధర తక్కువ, అందుకే వాణిజ్యపరంగా దీని వినియోగం ఎక్కువ.
వీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
- మధుమేహం ఉన్న వారు: రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవాలనుకునే వారు మైదాకు దూరంగా ఉండాలి.
- గుండె జబ్బుల ముప్పు ఉన్నవారు: పామాయిల్, మైదా కలయిక కొలెస్ట్రాల్ను వేగంగా పెంచుతుంది.
- జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు: తరచుగా గ్యాస్, మలబద్ధకం లేదా ఐబిఎస్ (IBS) సమస్యలతో బాధపడేవారికి మైదా శత్రువు లాంటిది.
పోషకాహార నిపుణుల మాట ఇదీ
పోషకాహార నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మనం తీసుకునే ఆహారంలో శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాల శాతం 10% మించకూడదు. పరిశ్రమ వర్గాల నుండి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, మార్కెట్లో లభించే ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్, పాస్తా, ప్యాక్డ్ స్నాక్స్లో మైదాను బైండింగ్ ఏజెంట్గా వాడుతుంటారు. "ఆహార పదార్థాల వెనుక ఉండే లేబుల్స్ గమనిస్తే, 'రిఫైన్డ్ వీట్ ఫ్లోర్' అని ఉంటే అది మైదా అని గుర్తించాలి" అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సహజమైన ధాన్యాలను వదిలి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ వైపు వెళ్లడం వల్ల యువతలో మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ వంటి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మైదా ఒక వ్యసనం
ఏ ఆహారమైనా మితంగా తీసుకున్నప్పుడు పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు, కానీ మైదా విషయంలో మాత్రం అది వ్యసనంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేసి, దీర్ఘకాలిక రోగాలకు పునాది వేసే ఈ తెల్లటి పిండిని మన వంటింటి నుండి ఎంత దూరం పెడితే అంత మంచిది. ముఖ్యంగా హోటల్ తిండిపై ఆధారపడే వారు ఆ పదార్థాల నాణ్యతను గమనించడం ముఖ్యం. మీ ఆరోగ్యం , జీవనశైలిని బట్టి నిర్ణయం మీదే, కానీ రుచి కోసం చేసే చిన్న రాజీ, భవిష్యత్తులో పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యగా మారకూడదని గుర్తుంచుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More