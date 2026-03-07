Edit Profile
    Summer Tips : ముదురుతున్న ఎండలు.. అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు ఆరోగ్య శాఖ చెప్పిన సలహాలు ఇవే

    Telangana Weather : తెలంగాణలో రోజురోజుకు ఎండలు ముదురుతున్నాయి. బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంది. ఆరోగ్య శాఖ పౌరులకు సూచనలు జారీ చేసింది.

    Published on: Mar 07, 2026 10:27 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు రాబోయే మూడు రోజుల్లో క్రమంగా పెరుగుతాయని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. వేడిగాలుల పరిస్థితులపై సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ పౌరులను కోరుతూ ఒక హెచ్చరికను జారీ చేసింది.

    వేసవి ఆరోగ్య చిట్కాలు
    ఈ సలహా ప్రకారం, ప్రజలు బాగా హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండాలని, దాహం వేయకపోయినా తగినంత నీరు క్రమం తప్పకుండా తాగాలని కోరింది. ప్రజలు ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్(ఓఆర్ఎస్) ఉపయోగించాలని, నిమ్మకాయ నీరు, మజ్జిగ, పండ్ల రసాలు, ఉప్పు-చక్కెర ద్రావణం వంటి ఇంట్లో తయారుచేసిన పానీయాలను తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ఎక్కడికైనా ప్రయాణించేటప్పుడు నీటిని తీసుకెళ్లాలని, స్థానికంగా లభించే ఇతర ఉత్పత్తులతో పాటు పుచ్చకాయ, నారింజ, ద్రాక్ష, పైనాపిల్స్, దోసకాయలు వంటి అధిక నీటి శాతం కలిగిన కాలానుగుణ పండ్లు, కూరగాయలను తినాలని కూడా పౌరులకు తెలిపారు.

    ప్రజలు బయట అడుగు పెట్టేటప్పుడు సరైన దుస్తులు ధరించి.. పూర్తిగా కప్పబడి ఉండేలా చూసుకోవాలని ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు సూచించారు. సన్నని, వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులు, లేత రంగు దుస్తులు ధరించాలన్నారు. ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతికి గురైనప్పుడు గొడుగు, టోపీ, టవల్ లేదా ఇతర సాంప్రదాయ తలపాగాతో తల కప్పుకోవాలని ఆరోగ్య శాఖ సిఫార్సు చేస్తోంది.

    వీలైనంత వరకు జనాలు ఇంటి లోపలే ఉండాలని, బాగా వెంటిలేషన్ ఉన్న, చల్లని ప్రదేశాలలో ఉండాలని సలహా జారీ చేసింది ఆరోగ్య శాఖ. బహిరంగ కార్యకలాపాలను రోజులోని చల్లని సమయాల్లో, ముఖ్యంగా ఉదయం, సాయంత్రం సమయాల్లో మాత్రమే పరిమితం చేయాలని తెలిపింది. వంట ప్రదేశాలలో తలుపులు, కిటికీలు తెరవడం ద్వారా సరైన వెంటిలేషన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.

    మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఎండలో బయటకు వెళ్లకుండా, మధ్యాహ్నం సమయంలో కఠినమైన పనులకు దూరంగా ఉండాలని ఆరోగ్య శాఖ ప్రజలకు సలహా ఇచ్చింది. అధిక ప్రోటీన్, ఉప్పగా, కారంగా, నూనెతో కూడిన ఆహారాన్ని తగ్గించాలని, ఫ్రెష్‌గా వండిన ఆహారం తినాలని తెలిపింది.

    ఎండలు పెరిగి వికారం, వాంతులు, వేడి, ఎరుపు, పొడి చర్మం, శరీర ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పు, తలనొప్పి, ఆందోళన, మైకం, మూర్ఛ, కండరాల బలహీనత లేదా తిమ్మిరి, వేగవంతమైన హృదయ స్పందన, వేగవంతమైన శ్వాస వంటి సమస్యలు వస్తాయని తెలిపింది. . తక్షణ వైద్య సహాయం అవసరం.

    ముందు జాగ్రత్త చర్యలలో భాగంగా ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక పడకలు, ఇంట్రావీనస్ ద్రవాలు, అవసరమైన మందులను అందించడం ద్వారా ఏర్పాట్లు చేసింది. అత్యవసర పరిస్థితులకు స్పందించడానికి ఏఎన్ఎం, ఆశా కార్యకర్తలు, అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలకు కూడా ఓఆర్ఎస్ పంపిణీ చేసినట్టుగా అడ్వైజరీలో ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది.

