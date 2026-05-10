    Mother’s Day : అమ్మ అసలు ఏం కోరుకుంటుంది? మదర్స్​ డే రోజు ఇది తెలుసుకోండి..

    Mother's Day 2026: మదర్స్ డే సందర్భంగా తనదైన శైలిలో స్పందించిన ట్వింకిల్ ఖన్నా.. 'సూపర్ మామ్' అనేదొక అబద్ధమని తేల్చిచెప్పారు. తల్లులకు గిఫ్టులు కాదు, బాధ్యతలు లేని ప్రశాంతమైన రోజూ, తమకంటూ ఒక గుర్తింపు కావాలని ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి.

    Published on: May 10, 2026 7:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మాతృత్వంలోని మాధుర్యాన్ని మాత్రమే కాకుండా, అందులోని అసలు సిసలు కష్టాలను, బాధ్యతలను కూడా అంతే నిజాయితీగా, కాస్త వ్యంగ్యం జోడించి చెప్పడంలో ట్వింకిల్ ఖన్నా ఎప్పుడూ ముందుంటారు. మదర్స్ డే నేపథ్యంలో 'ట్వీక్ ఇండియా' నిర్వహించిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె పంచుకున్న అభిప్రాయాలు ఇప్పుడు ప్రతి తల్లికి ఎంతో రిలేటబుల్‌గా అనిపిస్తున్నాయి.

    అమ్మకు ఏం కావాలి? ఆమె ఎం కోరుకుంటుంది?
    "ఆ కార్డులు ఫ్రిడ్జ్ మీద అతికించడం ఇక నా వల్ల కాదు!"

    మదర్స్ డే నాడు పిల్లలు ఇచ్చే బహుమతుల గురించి అడగ్గా.. ట్వింకిల్ తనదైన శైలిలో నవ్వుతూ బదులిచ్చారు.

    "పిల్లలు చేత్తో తయారు చేసి ఇచ్చే కార్డులను తీసుకుని, వాటిని ఫ్రిడ్జ్ మీద అంటించడం ఇక నా వల్ల కాదు. ఈ మదర్స్ డేకి నాకు అలాంటి కార్డులు ఏమీ వద్దు. నాకు కావాల్సిందల్లా బాధ్యతలు లేని ఒక్క ప్రశాంతమైన రోజు మాత్రమే," అని పేర్కొన్నారు.

    అంటే పూలు, గిఫ్టుల కంటే కూడా నిరంతరం కొనసాగే పనుల చక్రం నుంచి, ఎమోషనల్ లేబర్ నుంచి తల్లులు ఒక చిన్న విరామాన్ని కోరుకుంటారని ఆమె గుర్తుచేశారు.

    తల్లి అసలు బాధ్యత ఏంటి?

    ఒక తల్లి నిజమైన ఉద్యోగం ఏంటి? అనే ప్రశ్నకు ట్వింకిల్ ఎంతో హృద్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు. "తల్లి అసలు పని.. బిడ్డల మెదడును గొప్ప ఆలోచనలతో నింపడం, వారిని పిచ్చిగా ప్రేమించడం.. అప్పుడప్పుడు వారి ఇష్టానికి విరుద్ధంగానైనా గొంతులో రెండు మంచి కూరగాయలు పడేలా చూడటం," అని చమత్కరించారు. పిల్లలను భావోద్వేగంగా పెంచడమే కాదు, వారి విలువలను రూపొందించడం, వారిని ఆరోగ్యంగా ఉంచడం కూడా తల్లి బాధ్యతని ఆమె వివరించారు.

    అమ్మలు కూడా మనుషులే..

    మాతృత్వంలో తాను ఊహించని కష్టం ఏంటన్న ప్రశ్నకు.. "మనకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం ఉందనే విషయాన్ని మర్చిపోకుండా.. పిల్లల బాధలు, దోమ కాట్లు, వారి తక్కువ మార్కులు.. ఇలా ప్రతి చిన్న విషయం మీద మెదడులోని న్యూరాన్లను ఖర్చు చేయాల్సి రావడం పెద్ద టాస్క్," అని ట్వింకిల్ అన్నారు.

    అంతేకాకుండా, సమాజంలో ఉన్న అతిపెద్ద అపోహ ‘సూపర్ మామ్’ అని ఆమె అన్నారు.

    "సూపర్ మామ్స్ ఉంటారని నేను అనుకోను. అలాంటి వారిని నేనెప్పుడూ కలవలేదు. తల్లులు కూడా మనుషులే. వారికి కూడా అలసట, బలహీనతలు ఉంటాయి. వారిని కేవలం 'అమ్మలు' గానే కాకుండా, ఒక వ్యక్తిగా గుర్తించాలని కోరుకుంటారు. సహజమైన, స్వచ్ఛమైన ప్రేమతో పాటు తమకంటూ ఒక ఉనికిని వారు ఆశిస్తారు," అని ట్వింకిల్ ఖన్నా తన మనసులోని మాటను పంచుకున్నారు.

    పర్ఫెక్ట్ మదర్ కావాలని తాపత్రయపడకుండా.. తల్లులందరూ తమలోని లోపాలను ప్రేమిస్తూ, తమ కోసం కూడా కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకోవాలనే సందేశాన్ని ఆమె ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఇచ్చారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    News/Lifestyle/Mother’s Day : అమ్మ అసలు ఏం కోరుకుంటుంది? మదర్స్​ డే రోజు ఇది తెలుసుకోండి..
