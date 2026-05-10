    Happy Mothers Day : హ్యాపీ మదర్స్ డే.. అమ్మకు గుండెలోతుల్లో నుంచి ఇలా విషెస్ చెప్పండి!

    Mothers Day Wishes In Telugu : మాతృ దినోత్సవం అనే ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో మీ అమ్మకు ప్రేమపూర్వక సందేశాలు పంపండి. అలా మీరు ఆమె ముఖంలో చిరునవ్వును తీసుకురావచ్చు. ఇక్కడ మీకోసం కొన్ని మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఉన్నాయి.

    Published on: May 10, 2026 6:01 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    ప్రపంచంలో తల్లి స్థానం చాలా గొప్పది. ఆమె తర్వాతే ఇంకెదైనా. తల్లి లేనిది ఎవరి జీవితమూ లేదు. ఆమె మన మొదటి గురువు, జీవితానికి అవసరమైన సరైన విలువలను, ప్రవర్తనను మనకు నేర్పిస్తుంది. తల్లులు తమ పిల్లల సంతోషం కోసం ఎలాంటి కష్టాన్నైనా, త్యాగాన్నైనా భరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. ఈ నిస్వార్థమైన ప్రేమ, అంకితభావం, ఆప్యాయతను గౌరవించడానికే మాతృ దినోత్సవాన్ని జరుపుకొంటారు.

    హ్యాపీ మదర్స్ డే
    ఈ సంవత్సరం మాతృ దినోత్సవం మే 10న వచ్చింది. ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో పిల్లలు తమ తల్లులకు గుండెలోతుల్లో నుంచి సందేశాలు, అందమైన సూక్తులు, ప్రత్యేకమైన స్టేటస్‌లు పంపండి. అమ్మ ముఖం మీద చిరు నవ్వు చూడండి. మీకోసం కొన్ని బెస్ట్ లైన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    • కళ్ళు తెరవకముందే నన్ను ప్రేమించడం మొదలుపెట్టి, నా కంటి రెప్పలా నన్ను కాపాడుతున్న నా కన్నతల్లికి... మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!"
    • నా మొదటి అడుగులో ఆసరాగా నిలిచి, నా ప్రతి గెలుపులో వెన్నంటి ఉండి, నా బాధలో ఓదార్పునిచ్చే నా దేవతకు... హ్యాపీ మదర్స్ డే అమ్మ
    • లోకమంతా నన్ను వదిలేసినా, నేనున్నానంటూ భరోసా ఇచ్చే ఏకైక ప్రాణం అమ్మ. నువ్వు నాకు తల్లిగా దొరకడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం. ఐ లవ్ యు అమ్మ!
    • తన ఆకలిని దాచుకుని నా ఆకలి తీర్చి, తన కన్నీళ్లను దాచుకుని నాకు చిరునవ్వును పంచిన అలుపెరగని శ్రామికురాలు మా అమ్మ. అమ్మలందరికీ మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు."
    • అమ్మంటే అక్షరం కాదు... అనంతమైన అనురాగం..

    అమ్మంటే పిలుపు కాదు... ఒక అపురూపమైన వరం..

    మనం ఎన్ని కోట్లు సంపాదించినా, అమ్మ పెట్టే ముద్దలో ఉండే తృప్తి మరెక్కడా దొరకదు. Happy Mothers Day 2026

    • అమ్మ, నీ చిరునవ్వే నా ధైర్యం, నీ దీవెనలే నా కవచం. ఈ మాతృ దినోత్సవం రోజున నీకు కోటి కృతజ్ఞతలు. ఎప్పుడూ ఇలాగే నవ్వుతూ ఉండాలి. హ్యాపీ మదర్స్ డే
    • జీవితంలో మొదటి స్నేహితురాలు అమ్మే.

    తల్లి ప్రేమ అమూల్యమైనది.

    ఈ ప్రపంచంలో తల్లిలాంటి వారు ఎవరూ లేరు.

    Happy Mothers Day 2026

    • నా ప్రతి సంతోషానికి రహస్యం నువ్వే.

    నా జీవితంలో నువ్వే అత్యంత అందమైన భావన.

    మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2026

    • అమ్మా, నీ ప్రేమ రుణం నేను ఎప్పటికీ తీర్చలేను.

    నీవు నాతో ఉంటే, దుఃఖం నన్ను ఎన్నటికీ వేధించదు.

    హ్యాపీ మదర్స్ డే 2026

    • అమ్మ ఆకలిగా ఉన్నప్పటికీ నా కడుపు నింపేది..

    ఆమె బాధనంతా దాచుకుంటూ నవ్వుతూనే ఉండేది..

    మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2026

    • తల్లి లేకుండా జీవితం అసంపూర్ణంగా అనిపిస్తుంది..

    ప్రతి సమయంలోనూ ఆమె ప్రార్థనలు అవసరం.

    మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

    • వేలకొద్దీ దుఃఖాలు ఎదురైనా, ఆమె ఇంకా నవ్వుతూనే ఉంది..

    ప్రతి బాధను ఒక తల్లి మాత్రమే దాచగలదు..

    Happy Mothers Day 2026

    • తల్లి ప్రేమ అత్యంత మధురమైనది.

    ప్రపంచమంతా ఆమె పాదాల చెంత ఉంది.

    మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

    • నేను స్వర్గంలోని ప్రతి క్షణాన్ని చూశాను,

    నువ్వు నన్ను నీ చేతుల్లోకి ఎత్తుకున్నప్పుడు.

    Happy Mothers Day 2026

    • తల్లి ప్రేమను మనం ఎలా అంచనా వేయగలం?

    ఆమె కోపంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మన కోసం ప్రార్థిస్తుంది.

    మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2026

    • అమ్మా, నా అస్తిత్వం నీతోనే ఉంది.

    అమ్మా, నా ప్రతి శ్వాస నీ నుండే వస్తుంది.

    మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2026

    • నా చుట్టూ కష్టాలు వచ్చినప్పుడల్లా,

    మా అమ్మ ఆశీర్వాదాలు నన్ను కాపాడాయి.

    మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు 2026

    • తల్లి ప్రేమకు మించిన ప్రేమ లేదు.

    ఆమె లేని జీవితంలో సంతోషం లేదు.

    మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

    • దేవుడు సర్వత్రా ఉండలేడు,

    అందుకే ఆయన తల్లిని సృష్టించాడు.

    మాతృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

    ప్రపంచంలోని ప్రతీ తల్లికి Happy Mothers Day 2026

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

