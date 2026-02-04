Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సర్వికల్ క్యాన్సర్‌పై అవగాహన లేకపోతే ప్రాణాలకే ముప్పు

    సర్వికల్ క్యాన్సర్ (గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్) అనేది ముసలితనంలో వచ్చే వ్యాధి కాదు. దీని మూలాలు కౌమారదశలోనే పడతాయి. సరైన సమయంలో అవగాహన లేకపోవడం, హెచ్‌పివి (HPV) వ్యాక్సినేషన్ పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించడం వల్ల భవిష్యత్తులో యువతులు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తోంది.

    Published on: Feb 04, 2026 4:31 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026 సందర్భంగా వైద్య నిపుణులు ఒక హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నారు. సర్వికల్ క్యాన్సర్ అనేది నివారించదగ్గ వ్యాధి అయినప్పటికీ, అవగాహన లోపం వల్ల భారత్‌లో వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ముఖ్యంగా కౌమారదశలో ఉన్న బాలికలకు, యువతులకు పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యంపై సరైన విద్య అందకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

    సర్వికల్ క్యాన్సర్‌పై అవగాహన లేకపోతే ప్రాణాలకే ముప్పు
    సర్వికల్ క్యాన్సర్‌పై అవగాహన లేకపోతే ప్రాణాలకే ముప్పు

    కటక్‌లోని హెచ్‌సిజి (HCG) క్యాన్సర్ సెంటర్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ రంజిత్ కర్ ఈ విషయంపై మాట్లాడుతూ.. "కౌమార దశలో ఆరోగ్య విద్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తే, దాని ప్రతికూల ఫలితాలు కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత తీవ్రంగా కనిపిస్తాయి" అని హెచ్చరించారు.

    సర్వికల్ క్యాన్సర్ ఎందుకు ప్రమాదకరం?

    సర్వికల్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. సాధారణ కణాల్లో మార్పులు వచ్చి అవి క్యాన్సర్‌గా మారడానికి ఏళ్ల సమయం పడుతుంది.

    • HPV వైరస్: ఈ క్యాన్సర్‌కు ప్రధాన కారణం 'హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్' (HPV). ఇది చర్మం ద్వారా లేదా శారీరక సంబంధం ద్వారా వ్యాపిస్తుంది.
    • నిశ్శబ్ద శత్రువు: ప్రారంభ దశలో ఈ వైరస్ శరీరంలో ఉన్నా ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించవు. అందుకే చాలా మందికి క్యాన్సర్ ముదిరిన తర్వాతే విషయం తెలుస్తుంది.
    • అవగాహన లోపం: భారత్‌లో పెళ్లికి ముందు పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడం ఒక 'టాబూ' (నిషేధం) లాగా భావిస్తారు. దీనివల్ల నివారణ మార్గాల గురించి తెలుసుకునే లోపే వ్యాధి ముదురుతోంది.

    నివారణకు మూడు మార్గాలు

    సర్వికల్ క్యాన్సర్‌ను అరికట్టడానికి మూడు ముఖ్యమైన స్తంభాలు ఉన్నాయి.

    • అవగాహన (Awareness): వ్యాధి గురించి, అది ఎలా వ్యాపిస్తుందో ముందుగా తెలుసుకోవాలి.
    • వ్యాక్సినేషన్ (Vaccination): 9 నుండి 14 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల బాలికలకు HPV టీకా వేయించడం వల్ల 90% వరకు క్యాన్సర్ ముప్పును నివారించవచ్చు.
    • స్క్రీనింగ్ (Screening): 21 ఏళ్లు దాటిన మహిళలు క్రమం తప్పకుండా పాప్ స్మెర్ (Pap Smear) లేదా HPV పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

    తల్లిదండ్రుల బాధ్యత ఏంటి?

    పిల్లలతో పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడటానికి తల్లిదండ్రులు వెనుకాడుతుంటారు. కానీ, వాస్తవానికి సరైన అవగాహన ఉన్న యువతులే బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలరు. వారిలో భయం పోగొట్టి, ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన కల్పించడం ద్వారా భవిష్యత్తును సురక్షితం చేయవచ్చు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం ప్రాథమిక అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీకు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్యలు లేదా అనుమానాలు ఉంటే వెంటనే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించండి.)

    recommendedIcon
    News/Lifestyle/సర్వికల్ క్యాన్సర్‌పై అవగాహన లేకపోతే ప్రాణాలకే ముప్పు
    News/Lifestyle/సర్వికల్ క్యాన్సర్‌పై అవగాహన లేకపోతే ప్రాణాలకే ముప్పు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes