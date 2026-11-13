చలి, కాలుష్యం: నవంబర్లో చిన్నారుల ఊపిరితిత్తులకు రక్షణ ఎలా?
నవంబర్లో పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, పెరుగుతున్న వాయు కాలుష్యం చిన్నారుల శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఈ సీజన్లో పిల్లల్లో కనిపించే లక్షణాలు, తల్లిదండ్రులు గుర్తించాల్సిన ప్రమాద సంకేతాలు, ఊపిరితిత్తుల రక్షణకు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తల వివరాలు ఇవి.
నవంబర్ నెల వచ్చిందంటే చాలు వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా మార్పులు మొదలవుతాయి. ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోవడం, గాలిలో తేమ తగ్గడం, గాలి ప్రసరణ మందగించడంతో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుతోంది. సాధారణంగా శీతాకాలం ప్రారంభంలో చల్లని గాలి భూమికి దగ్గరగా ఉండటంతో వాహనాలు, పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే పొగ పైకి వెళ్లకుండా వాతావరణంలోనే చిక్కుకుపోతుంది.
ఉదయం వేళల్లో పొగమంచుతో పాటు కాలుష్య కారకాలు కలిసిపోవడం వల్ల చిన్నపిల్లల శ్వాసకోశ ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. "వాతావరణ మార్పులు, వాయు కాలుష్యం కలయిక చిన్నారులకు ఎంతో సవాలుగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో పిల్లల్లో నిరంతర దగ్గు, జలుబు, పిల్లికూతలు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. చిన్నారుల ఊపిరితిత్తులు, రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఇంకా అభివృద్ధి చెందే దశలోనే ఉంటాయి. కాబట్టి కలుషిత గాలి పీల్చడం వల్ల వారికి శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు త్వరగా సోకుతాయి. ఇప్పటికే ఆస్తమా వంటి సమస్యలు ఉన్న పిల్లల్లో పరిస్థితి మరింత తీవ్రమవుతుంది" అని గ్రేటర్ నోయిడాలోని మదర్హుడ్ హాస్పిటల్స్ నియోనాటాలజిస్ట్, పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివిస్ట్ డాక్టర్ భావనా మాలిక్ 'హెల్త్ షాట్స్'కు వివరించారు.
చిన్నారులకే ఎందుకు ఎక్కువ ముప్పు?
పెద్దలతో పోలిస్తే చిన్నారులు ఆరుబయట ఆడుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తారు. దీనివల్ల గాలిలో ఉండే పీఎం 2.5 (PM2.5), పీఎం 10 (PM10), నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ వంటి సూక్ష్మ కాలుష్య కారకాలు వారి శరీరంలోకి సులభంగా చేరుతాయి. ఈ విషపూరిత కణాలు శ్వాసనాళాల్లో చికాకు కలిగించి వాపునకు దారితీస్తాయి. తద్వారా ఊపిరితిత్తుల సహజ రక్షణ వ్యవస్థ బలహీనపడుతుంది.
మరోవైపు, చలికాలపు చల్లని గాలి సున్నితమైన శ్వాసనాళాలను మరింత ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆస్తమా లేదా శ్వాసకోశ అలర్జీల చరిత్ర ఉన్న పిల్లల్లో ఈ సమస్య రెట్టింపవుతుంది. చలి కారణంగా పిల్లలు ఇళ్లు, తరగతి గదుల వంటి మూసి ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఎక్కువసేపు గడపడంతో సీజనల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. కాలుష్యం, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు తోడై శ్వాసకోశ లక్షణాలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి.
ఈ లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు
వాతావరణం మారినప్పుడు చిన్నారుల్లో తేలికపాటి దగ్గు, జలుబు రావడం సాధారణమే. అయితే కొన్ని రకాల లక్షణాలు కనిపిస్తే మాత్రం తక్షణమే వైద్యులను సంప్రదించాలి. పిల్లల్లో దగ్గు తగ్గకుండా రోజుల తరబడి వేధించడం, శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు పిల్లికూతలు రావడం, వేగంగా ఊపిరి పీల్చడం, ఛాతీలో అసౌకర్యం, ఆయాసం, అసాధారణ అలసట వంటి సంకేతాలను తల్లిదండ్రులు నిశితంగా గమనించాలి. తరచూ శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడే పిల్లలు, ఆస్తమా లక్షణాలు పెరిగిన చిన్నారులకు వైద్య పరీక్షలు తప్పనిసరి.
కొన్ని అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి. చిన్నారి శ్వాస తీసుకోవడానికి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నా, ఊపిరి పీల్చేటప్పుడు ఛాతీ భాగం లోపలికి గుంజుకుపోతున్నట్లు కనిపించినా, పెదవులు నీలం రంగులోకి మారినా, విపరీతమైన మగతగా ఉన్నా తక్షణమే అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించాలి.
ఊపిరితిత్తుల రక్షణకు సులభమైన జాగ్రత్తలు
కలుషిత గాలికి పిల్లలను దూరంగా ఉంచడమే అత్యుత్తమ నివారణ మార్గం. తల్లిదండ్రులు రోజూ స్థానిక గాలి నాణ్యత సూచీని (ఏక్యూఐ - AQI) గమనిస్తూ ఉండాలి. కాలుష్య స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్న రోజుల్లో పిల్లలను ఆరుబయట ఆటలకు పంపకూడదు. పరుగు, సైక్లింగ్ వంటి శారీరక వ్యాయామాలను ఇంటి లోపలే చేసుకునేలా ప్రోత్సహించాలి.
ఇంటి లోపలి గాలి కూడా స్వచ్ఛంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. బయట కాలుష్యం తీవ్రంగా ఉండే సమయాల్లో కిటికీలు, తలుపులు మూసి ఉంచాలి. ఇల్లు ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవడంతో పాటు ఇంట్లో దోమల కాయిల్స్, అగరబత్తీల పొగ, పొగాకు పొగ లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఇవి ఇంటి లోపలి గాలిని కలుషితం చేసి పిల్లల ఊపిరితిత్తులపై భారాన్ని పెంచుతాయి.
నిరంతర దగ్గును తేలికగా తీసుకోవద్దు.. రోజూవారీ అలవాట్లు కీలకం
నవంబర్లో వచ్చే ప్రతి దగ్గు కాలుష్యం వల్లే రాదు, ప్రతి శ్వాసకోశ ఇబ్బంది ఇన్ఫెక్షన్ కాకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ లక్షణాలు పదేపదే తిరగబెడుతున్నా, తీవ్రమవుతున్నా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. సకాలంలో వైద్య పరీక్షలు చేయించడం వల్ల అసలు కారణాన్ని గుర్తించి, తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు.
చలికాలంలో చిన్నారుల ఊపిరితిత్తులను కాపాడుకోవాలంటే తల్లిదండ్రుల్లో అవగాహన, ముందస్తు జాగ్రత్తలు ఎంతో అవసరం.
- పిల్లలు తరచూ చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కునేలా అలవాటు చేయాలి.
- తగినంత నీరు తాగించడంతో పాటు పోషకాలతో కూడిన సమతుల ఆహారం అందించాలి.
- ఆస్తమా ఉన్న పిల్లల తల్లిదండ్రులు వైద్యులు సూచించిన ఇన్హేలర్లు, మందులను ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంచుకుని క్రమం తప్పకుండా వాడాలి.
- శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు వైద్యుల సలహా మేరకు ఫ్లూ (ఇన్ఫ్లుయెంజా) టీకా సహా ఇతర సాధారణ టీకాలను తప్పనిసరిగా వేయించాలి.
(గమనిక: ఈ కథనంలోని అంశాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. చిన్నారుల ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించి ఎల్లప్పుడూ అర్హులైన వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి.)
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