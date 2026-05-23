crown
    Honda City facelift : కొత్త హోండా సిటీకి పాత మోడల్​కి తేడా ఏంటి? ఇవి తెలుసుకోండి..

    2026 Honda City : హోండా సిటీ ఫేస్​లిఫ్ట్​ లాంచ్​ అయ్యింది. ఈ సెడాన్​ని కొనేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. కొత్త మోడల్​కి, పాత మోడల్​కి మధ్య ఉన్న తేడా ఏంటి? ధరల్లో కనిపించిన మార్పులు ఏంటి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: May 23, 2026 6:43 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Honda City facelift price : భారతదేశంలో మిడ్-సైజ్ సెడాన్ కార్ల విభాగంలో అత్యంత నమ్మకమైన బ్రాండ్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న హోండా సిటీ.. ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే కొత్త​ ఎక్స్​టీరియర్ డిజైన్, మరింత లగ్జరీ ఇంటీరియర్- హైటెక్ ఫీచర్లతో ఈ ‘2026 హోండా సిటీ ఫేస్‌లిఫ్ట్’ రూపొందింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కొత్త మోడల్‌లో వచ్చిన 5 ప్రధాన మార్పులను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మీరు ఈ సెడాన్​ని కొనేందుకు ప్లాన్ చేస్తుంటే ఇది మీకు కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది.

    హోండా సిటీ ఫేస్​లిఫ్ట్​కి పాత మోడల్​కి మధ్య తేడా ఏంటి?
    1. సరికొత్త ఎక్స్‌టీరియర్, పెరిగిన పొడవు..

    కొత్త హోండా సిటీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్ బాహ్య రూపంలో కంపెనీ స్పష్టమైన మార్పులు చేసింది.

    ముందు భాగం: ఇందులో కొత్తగా కనెక్ట్ చేసిన ఎల్‌ఈడీ డీఆర్‌ఎల్ లైట్ బార్, బై-ఎల్‌ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్, బ్లాక్ మ్యాట్రిక్స్ మెష్ గ్రిల్, రీపొజిషన్ చేసిన హోండా లోగోను అందించారు. దీని ఫ్రంట్ బంపర్ వెడల్పుగా ఉంటూ ఏరోడైనమిక్ ఎయిర్ కర్టైన్స్‌తో వస్తుంది.

    సైడ్ అండ్ రేర్ ప్రొఫైల్: పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే కొత్త కారు పొడవు 11 ఎంఎం పెరిగింది. దీనితో దీని మొత్తం పొడవు 4,594 ఎంఎంగా ఉంది. ఇందులో 16-ఇంచ్ సరికొత్త అల్లాయ్ వీల్స్, జెడ్-ఎడ్జ్ ర్యాప్ ఎల్‌ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్స్, ట్రంక్ లిప్ స్పాయిలర్‌ను జత చేశారు.

    2. అప్‌గ్రేడెడ్ ఇంటీరియర్, ఫాస్ట్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు..

    2026 హోండా సిటీ సెడాన్ క్యాబిన్ లోపల లగ్జరీ ఫీచర్లను మరింత మెరుగుపరిచారు.

    లోపల ఐవరీ, బ్లాక్ డ్యూయల్-టోన్ లేఅవుట్‌తో పాటు డార్క్ ఐరన్ 3డీ ప్యాటర్న్ గార్నిష్‌ను ఇచ్చారు.

    ఇందులో మునుపటి 8-ఇంచ్ స్క్రీన్ స్థానంలో సరికొత్త 10.1-ఇంచ్ ఫ్లోటింగ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ డిస్‌ప్లేను చేర్చారు. ఇది వైర్‌లెస్ యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటోను సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన రేర్ లాంజ్ సీటింగ్, అంబియంట్ లైటింగ్, సన్‌రూఫ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, వాక్-అవే ఆటో-లాక్ సిస్టమ్, రిమోట్ ఏసీ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా, ఇందులోని ఫ్రంట్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు మునుపటి కంటే 40% వేగంగా చల్లబరిచే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.

    3. సరికొత్త కలర్ ఆప్షన్..

    2026 హోండా సిటీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మొత్తం ఆరు ఆకర్షణీయమైన కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. రేడియంట్ రెడ్ మెటాలిక్, అబ్సిడియన్ బ్లూ పెర్ల్, మెటియోరాయిడ్ గ్రే మెటాలిక్, లూనార్ సిల్వర్ మెటాలిక్, ప్లాటినం వైట్ పెర్ల్‌తో పాటు.. ఈసారి కస్టమర్ల కోసం పూర్తిగా సరికొత్త ‘క్రిస్టల్ బ్లాక్ పెర్ల్’ కలర్‌ను కంపెనీ పరిచయం చేసింది.

    4. సేఫ్టీలో 360-డిగ్రీ కెమెరా అప్‌గ్రేడ్..

    భద్రత పరంగా ఈ కారులో ఇదివరకు ఉన్న అద్భుతమైన ఫీచర్లన్నింటినీ కొనసాగించారు. లెవెల్ 2 అడాస్ టెక్నాలజీ, 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), వెహికల్ స్టెబిలిటీ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. అయితే, వీటికి అదనంగా డ్రైవింగ్, పార్కింగ్‌ను మరింత సులభతరం చేసేలా కొత్తగా 360-డిగ్రీ కెమెరా ఫీచర్‌ను జోడించారు.

    5. ధరల వ్యత్యాసం (పెట్రోల్ వర్సెస్ హైబ్రిడ్)

    హోండా కంపెనీ ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ పెట్రోల్ వెర్షన్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు చేయకుండా కస్టమర్లకు సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చింది.

    స్టాండర్డ్ పెట్రోల్ మోడల్: పాత మోడల్ ధరతోనే, అనగా రూ. 11.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతోనే ఇది లాంచ్ అయింది.

    హైబ్రిడ్ మోడల్ (e:HEV): ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే హోండా సిటీ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ వెర్షన్ ధర మాత్రం సుమారు రూ. 1 లక్ష వరకు పెరిగింది. దీని ప్రస్తుత ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 20.99 లక్షలుగా ఉంది.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/News/Honda City Facelift : కొత్త హోండా సిటీకి పాత మోడల్​కి తేడా ఏంటి? ఇవి తెలుసుకోండి..
