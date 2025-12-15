Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఎంజీ హెక్టార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ లాంచ్​- ఇది బెస్ట్​ 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ అవుతుందా?

    ఎంజీ హెక్టార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ని ఎంజీ మోటార్​ ఇండియా లాంచ్​ చేసింది. 5 సీటర్​, 7 సీటర్​ ఆప్షన్స్​తో వస్తున్న ఈ ఎస్​యూవీలో కొన్ని కీలక మార్పులను చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​ ధరతో పాటు పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 15, 2025 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఇండియాలో ఎంజీ మోటార్స్​కి బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ ఎస్​యూవీల్లో ఒకటిగా ఉంది ఎంజీ హెక్టార్​. ఇప్పుడు ఈ మోడల్​కి ఫేస్​లిఫ్ట్​ వర్షెన్​ని సంస్థ లాంచ్​ చేసింది. ఈ ఎంజీ హెక్టార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ ప్రారంభ ఎక్స్​షోరూం ధర రూ. 11.99లక్షలుగా ఉంది. ఇది ఇంట్రొడక్టరీ ప్రైజ్​ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

    ఎంజీ హెక్టార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ లాంచ్​..
    ఎంజీ హెక్టార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ లాంచ్​..

    హెక్టార్ ఎస్‌యూవీని మొదటిసారిగా 2019లో భారత మార్కెట్‌లో పరిచయం చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇది అనేక అప్‌డేట్‌లను పొందింది. ఈ విభాగంలో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వర్టికల్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను అందించిన మొదటి కారు ఇదే! కొత్త మోడల్ ప్రత్యేకంగా కనిపించేలా ఇందులో అనేక కాస్మొటిక్​ మార్పులు, కొన్ని ఫీచర్లను అప్‌డేట్‌ చేశారు.

    2026 ఎంజీ హెక్టార్​- ఈసారి ఏ మార్పులు చేశారు?

    ఈ లేటెస్ట్​ లాంచ్​ ఎస్‌యూవీకి మూడొవ ఫేస్‌లిఫ్ట్ అవుతుంది. హెక్టార్ మోడల్‌కు అతిపెద్ద అప్‌డేట్ 2023లో వచ్చింది. అప్పుడు ఎంజీ కంపెనీ ఎక్స్‌టీరియర్ స్టైలింగ్, ఫీచర్ల జాబితాను మార్చింది. ఈ 2026 అప్‌డేట్ మాత్రం మునుపటి దానితో పోలిస్తే చిన్నదిగా ఉంది. తీవ్ర పోటీ ఉన్న విభాగంలో హెక్టార్‌ను పోటీలో నిలబెట్టడానికి, ఈసారి ప్రధానంగా కాస్మెటిక్ మార్పులపై సంస్థ ఫోకస్​ చేసింది.

    ఎక్స్​టీరియర్​లో మార్పులు ఇవి..

    ఫ్రంట్ గ్రిల్: అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు ముందు భాగంలో కనిపిస్తుంది. హెక్టార్ ఎస్​యూవీ ఇప్పుడు కొత్త ‘ఆరా హెక్స్’ ఫ్రంట్ గ్రిల్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది పాత మోడల్ ఆకారాన్ని నిలుపుకున్నప్పటికీ, మునుపటి డైమండ్ మెష్ డిజైన్ స్థానంలో వర్టికల్​ హెక్సాగొనల్​ నమూనాకు మారింది.

    బంపర్: ఫ్రంట్ బంపర్‌ను కూడా మార్చారు. ఎయిర్ డ్యామ్ చుట్టూ క్రోమ్ డీటైలింగ్‌ను రీడిజైన్​ చేశారు.

    సైడ్ డిజైన్: పక్క నుంచి చూస్తే, ఎస్‌యూవీ ఆకృతిలో మార్పు లేదు. అయితే, ఎంజీ కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ డిజైన్‌ను పరిచయం చేసింది. ఇవి పాత మోడల్‌తో సమానంగా 18-ఇంచ్​ యూనిట్లుగా ఉన్నాయి.

    వెనుక భాగం: వెనుక వైపున, హెక్టార్ కొత్త ఎల్​ఈడీ టెయిల్-ల్యాంప్ క్లస్టర్‌తో పాటు కొత్తగా స్టైల్ చేసిన రియర్ బంపర్‌ను పొందింది. మిగిలిన డిజైన్ మాత్రం అలాగే ఉంది.

    రంగు: ఎంజీ హెక్టార్ ఎస్​యూవీ కలర్ పాలెట్‌లో కొత్త బ్లూ పెయింట్ ఆప్షన్‌ను కూడా జోడించింది.

    ఎంజీ హెక్టార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​- క్యాబిన్..

    హెక్టార్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్‌లో ఉన్న లేఅవుట్‌నే కొనసాగించింది.

    డిస్‌ప్లేలు: డాష్‌బోర్డ్ మధ్యలో ఉన్న 14-ఇంచ్​ నిలువు టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 7-ఇంచ్​ ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ యథాతథంగా ఉన్నాయి.

    అప్‌డేట్‌లు: ఈ అప్‌డేట్ కోసం, ఎంజీ అప్‌హోల్‌స్టరీ, ఇంటీరియర్ కలర్ థీమ్‌లను సవరించింది. అలాగే, ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో కూడా మార్పులు చేసింది.

    2026 ఎంజీ హెక్టార్​- ఇంజిన్​ ఆప్షన్స్​..

    పవర్‌ట్రెయిన్ ఎంపికలలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. హెక్టార్ మోడల్ పాత ఇంజిన్లతోనే అందుబాటులో ఉంటుంది:

    1.5-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 141 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 250 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను జనరేట్​ చేస్తుంది. ఇందులో 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ లేదా సీవీటీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.

    2.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్ 167 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 350 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ డీజిల్ ఇంజిన్ కేవలం 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో మాత్రమే లభిస్తుంది.

    ఎంజీ హెక్టార్ ఫేస్‌లిఫ్ట్: ధరలు..

    ఫైవ్-సీటర్ హెక్టర్: 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ యూనిట్ (ఎంటీ)తో కూడిన బేస్ 'స్టైల్' వేరియంట్ ధర రూ. 11.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అదే ఇంజిన్‌ను సీవీటీతో జత చేసిన టాప్-స్పెక్ 'సావీ ప్రో' వేరియంట్ ధర రూ. 18.09 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

    సెవెన్-సీటర్ హెక్టర్ ప్లస్: దీనిని రెండు వేరియంట్‌లలో విడుదల చేశారు. మ్యాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో కూడిన 'షార్ప్ ప్రో' వేరియంట్ ధర రూ. 17.29 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి మొదలవుతుంది. సీవీటీతో కూడిన టాప్-స్పెక్ 'సావీ ప్రో' ధర రూ. 19.49 లక్షల వరకు ఉంది. డీజిల్ ఇంజిన్ వేరియంట్ల ధరలను ఎంజీ మోటార్ ఇండియా ఇంకా ప్రకటించలేదు.

    News/News/ఎంజీ హెక్టార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ లాంచ్​- ఇది బెస్ట్​ 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ అవుతుందా?
    News/News/ఎంజీ హెక్టార్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ లాంచ్​- ఇది బెస్ట్​ 7 సీటర్​ ఎస్​యూవీ అవుతుందా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes