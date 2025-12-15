ఎంజీ హెక్టార్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంచ్- ఇది బెస్ట్ 7 సీటర్ ఎస్యూవీ అవుతుందా?
ఎంజీ హెక్టార్ ఫేస్లిఫ్ట్ని ఎంజీ మోటార్ ఇండియా లాంచ్ చేసింది. 5 సీటర్, 7 సీటర్ ఆప్షన్స్తో వస్తున్న ఈ ఎస్యూవీలో కొన్ని కీలక మార్పులను చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్ ధరతో పాటు పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఇండియాలో ఎంజీ మోటార్స్కి బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎస్యూవీల్లో ఒకటిగా ఉంది ఎంజీ హెక్టార్. ఇప్పుడు ఈ మోడల్కి ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షెన్ని సంస్థ లాంచ్ చేసింది. ఈ ఎంజీ హెక్టార్ ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రారంభ ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 11.99లక్షలుగా ఉంది. ఇది ఇంట్రొడక్టరీ ప్రైజ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
హెక్టార్ ఎస్యూవీని మొదటిసారిగా 2019లో భారత మార్కెట్లో పరిచయం చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇది అనేక అప్డేట్లను పొందింది. ఈ విభాగంలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వర్టికల్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను అందించిన మొదటి కారు ఇదే! కొత్త మోడల్ ప్రత్యేకంగా కనిపించేలా ఇందులో అనేక కాస్మొటిక్ మార్పులు, కొన్ని ఫీచర్లను అప్డేట్ చేశారు.
2026 ఎంజీ హెక్టార్- ఈసారి ఏ మార్పులు చేశారు?
ఈ లేటెస్ట్ లాంచ్ ఎస్యూవీకి మూడొవ ఫేస్లిఫ్ట్ అవుతుంది. హెక్టార్ మోడల్కు అతిపెద్ద అప్డేట్ 2023లో వచ్చింది. అప్పుడు ఎంజీ కంపెనీ ఎక్స్టీరియర్ స్టైలింగ్, ఫీచర్ల జాబితాను మార్చింది. ఈ 2026 అప్డేట్ మాత్రం మునుపటి దానితో పోలిస్తే చిన్నదిగా ఉంది. తీవ్ర పోటీ ఉన్న విభాగంలో హెక్టార్ను పోటీలో నిలబెట్టడానికి, ఈసారి ప్రధానంగా కాస్మెటిక్ మార్పులపై సంస్థ ఫోకస్ చేసింది.
ఎక్స్టీరియర్లో మార్పులు ఇవి..
ఫ్రంట్ గ్రిల్: అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు ముందు భాగంలో కనిపిస్తుంది. హెక్టార్ ఎస్యూవీ ఇప్పుడు కొత్త ‘ఆరా హెక్స్’ ఫ్రంట్ గ్రిల్ను కలిగి ఉంది. ఇది పాత మోడల్ ఆకారాన్ని నిలుపుకున్నప్పటికీ, మునుపటి డైమండ్ మెష్ డిజైన్ స్థానంలో వర్టికల్ హెక్సాగొనల్ నమూనాకు మారింది.
బంపర్: ఫ్రంట్ బంపర్ను కూడా మార్చారు. ఎయిర్ డ్యామ్ చుట్టూ క్రోమ్ డీటైలింగ్ను రీడిజైన్ చేశారు.
సైడ్ డిజైన్: పక్క నుంచి చూస్తే, ఎస్యూవీ ఆకృతిలో మార్పు లేదు. అయితే, ఎంజీ కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ డిజైన్ను పరిచయం చేసింది. ఇవి పాత మోడల్తో సమానంగా 18-ఇంచ్ యూనిట్లుగా ఉన్నాయి.
వెనుక భాగం: వెనుక వైపున, హెక్టార్ కొత్త ఎల్ఈడీ టెయిల్-ల్యాంప్ క్లస్టర్తో పాటు కొత్తగా స్టైల్ చేసిన రియర్ బంపర్ను పొందింది. మిగిలిన డిజైన్ మాత్రం అలాగే ఉంది.
రంగు: ఎంజీ హెక్టార్ ఎస్యూవీ కలర్ పాలెట్లో కొత్త బ్లూ పెయింట్ ఆప్షన్ను కూడా జోడించింది.
ఎంజీ హెక్టార్ ఫేస్లిఫ్ట్- క్యాబిన్..
హెక్టార్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్లో ఉన్న లేఅవుట్నే కొనసాగించింది.
డిస్ప్లేలు: డాష్బోర్డ్ మధ్యలో ఉన్న 14-ఇంచ్ నిలువు టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 7-ఇంచ్ ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ యథాతథంగా ఉన్నాయి.
అప్డేట్లు: ఈ అప్డేట్ కోసం, ఎంజీ అప్హోల్స్టరీ, ఇంటీరియర్ కలర్ థీమ్లను సవరించింది. అలాగే, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్లో కూడా మార్పులు చేసింది.
2026 ఎంజీ హెక్టార్- ఇంజిన్ ఆప్షన్స్..
పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. హెక్టార్ మోడల్ పాత ఇంజిన్లతోనే అందుబాటులో ఉంటుంది:
1.5-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 141 బీహెచ్పీ పవర్ని, 250 ఎన్ఎం టార్క్ను జనరేట్ చేస్తుంది. ఇందులో 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ గేర్బాక్స్ లేదా సీవీటీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
2.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్ 167 బీహెచ్పీ పవర్ని, 350 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ డీజిల్ ఇంజిన్ కేవలం 6-స్పీడ్ మ్యాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో మాత్రమే లభిస్తుంది.
ఎంజీ హెక్టార్ ఫేస్లిఫ్ట్: ధరలు..
ఫైవ్-సీటర్ హెక్టర్: 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ యూనిట్ (ఎంటీ)తో కూడిన బేస్ 'స్టైల్' వేరియంట్ ధర రూ. 11.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అదే ఇంజిన్ను సీవీటీతో జత చేసిన టాప్-స్పెక్ 'సావీ ప్రో' వేరియంట్ ధర రూ. 18.09 లక్షల వరకు ఉంటుంది.
సెవెన్-సీటర్ హెక్టర్ ప్లస్: దీనిని రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేశారు. మ్యాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో కూడిన 'షార్ప్ ప్రో' వేరియంట్ ధర రూ. 17.29 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి మొదలవుతుంది. సీవీటీతో కూడిన టాప్-స్పెక్ 'సావీ ప్రో' ధర రూ. 19.49 లక్షల వరకు ఉంది. డీజిల్ ఇంజిన్ వేరియంట్ల ధరలను ఎంజీ మోటార్ ఇండియా ఇంకా ప్రకటించలేదు.