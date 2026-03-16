    Renault Duster : 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ లాంచ్​ రేపే- హైలైట్స్​ ఇవి..

    Renault Duster 2026 price : 2026 రెనాల్ట్ డస్టర్ రేపు (మార్చి 17) భారత్‌లో విడుదల కానుంది. రూ. 21,000తో ప్రీ-బుకింగ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది టర్బో-పెట్రోల్, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో పాటు లెవల్-2 అడాస్​ వంటి అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లతో రాబోతోంది.

    Published on: Mar 16, 2026 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    మచ్​ అవైటెడ్​ 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​.. రేపు, అంటే మార్చ్​ 17న ఇండియా మార్కెట్​లోకి ఘనంగా లాంచ్​ కాబోతోంది. ఈ ఎస్​యూవీని ఇప్పటికే ఆవిష్కరించిన రెనాల్ట్​ సంస్థ, రేపు ధరల వివరాలను వెల్లడించనుంది.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఎస్​యూవీ..

    ఒకప్పుడు దేశంలో మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో సంచలనం సృష్టించిన ఈ కారు, ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇస్తోంది. హ్యుందాయ్ క్రెటాకు ప్రధాన పోటీదారుగా వస్తున్న ఈ కొత్త డస్టర్.. ఆధునిక డిజైన్, టెక్నాలజీతో కూడిన ఇంటీరియర్, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో కస్టమర్లను ఆకర్షించనుంది. ఇప్పటికే బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి.

    ఈ నేపథ్యంలో ఈ 2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​ ఎస్​యూవీ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​- డిజైన్..

    2026 రెనాల్ట్ డస్టర్ గ్లోబల్ థర్డ్-జనరేషన్ మోడల్ ఆధారంగా రూపొందినప్పటికీ, భారతీయ వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా మార్పులు చేశారు.

    ముందు భాగం: ఇందులో ఐబ్రో-స్టైల్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి టర్న్ ఇండికేటర్లుగా కూడా పనిచేస్తాయి.

    గ్రిల్: రీడిజైన్ చేసిన గ్రిల్‌పై 'Duster' అక్షరాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. బంపర్‌పై సిల్వర్ యాక్సెంట్స్ మొదటి తరం డస్టర్‌ను గుర్తుకు తెస్తాయి.

    లైటింగ్: పిక్సెల్-స్టైల్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ఈ ఎస్‌యూవీకి మరింత రగ్గడ్, మోడ్రన్ లుక్‌ను ఇస్తున్నాయి.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​- ఇంటీరియర్..

    ఎస్​యూవీ క్యాబిన్ లోపల రెనాల్ట్ విలాసవంతమైన, టెక్-ఓరియెంటెడ్ ఎక్స్​పీరియెన్స్​ని అందించే ప్రయత్నం చేసింది.

    స్టీరింగ్ అండ్​ డ్యాష్‌బోర్డ్: పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్‌తో కూడిన కొత్త త్రీ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, డ్యూయల్-స్క్రీన్ డ్యాష్‌బోర్డ్ లేఅవుట్ ఆకట్టుకుంటాయి.

    ఫీచర్లు: యాంబియంట్ లైటింగ్, స్పోర్టీ లుక్ కోసం ఫాక్స్ కార్బన్-ఫైబర్ ఇన్‌సర్ట్స్, టైప్-సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌లు, ఆటో-హోల్డ్ ఫంక్షన్‌తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​- కీలక ఫీచర్లు..

    ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్: గూగుల్ ఓఎస్​పై నడిచే 10.1- ఇంచ్​ టచ్‌స్క్రీన్, 7-ఇంచ్​ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్. వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లే సపోర్ట్.

    కన్వీనియన్స్: డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్, 360-డిగ్రీ కెమెరా.

    సేఫ్టీ: ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగులు, లెవల్ 2 అడాస్ ఫీచర్లతో అత్యంత సురక్షితంగా రూపొందించారు.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​- ఇంజిన్, పవర్‌ట్రెయిన్..

    రెనాల్ట్ డస్టర్ మూడు రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభించనుంది:

    హైబ్రిడ్ (ఈ-టెక్ 160): 1.8-లీటర్ డైరెక్ట్-ఇంజెక్షన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లతో కలిసి 160 బీహెచ్​పీ పవర్, 172 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఇస్తుంది.

    టర్బో పెట్రోల్ (Turbo TCe 160): 1.3-లీటర్ ఇంజిన్ 160 బీహెచ్​పీ పవర్, 280 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్‌లతో వస్తుంది.

    బేస్ వేరియంట్: 1.0-లీటర్ త్రీ-సిలిండర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ (100 బీహెచ్​పీ, 160 ఎన్​ఎం), ఇది కేవలం 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్‌తో మాత్రమే లభిస్తుంది.

    2026 రెనాల్ట్​ డస్టర్​- బుకింగ్స్, డెలివరీ..

    కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్ కోసం బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి గల వినియోగదారులు రూ. 21,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు. టర్బో-పెట్రోల్ వేరియంట్ల డెలివరీలు త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే, హైబ్రిడ్ వెర్షన్లు మాత్రం ఈ ఏడాది దీపావళి పండుగ సమయానికి అందుబాటులోకి వస్తాయని సమాచారం.

    మరిన్ని వివరాల కోసం రేపటి లాంచ్​ ఈవెంట్​ వరకు ఎదురుచూడాల్సిందే!

