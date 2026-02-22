Tata Punch EV : టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లు..
ఇటీవలే లాంచ్ అయిన టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. 2026 టాటా పంచ్ ఈవీ వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్ల వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తూ టాటా మోటార్స్ తన ‘పంచ్ ఈవీ’ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను ఇటీవలే విడుదల చేసింది. ఈ సరికొత్త మోడల్ ప్రారంభ ధరను రూ. 9.69 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) కంపెనీ నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్లు, వాటి ఫీచర్లు వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
2026 టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్- వేరియంట్లు..
ఈ మైక్రో ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్లో స్మార్ట్, స్మార్ట్+, అడ్వెంచర్, ఎంపవర్డ్, ఎంపవర్డ్+ అనే ఐదు వేరియంట్లు ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఫీచర్లకు అసలు కొదవే లేదు!
టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ వేరియంట్లు- వాటి ఫీచర్లు..
1. టాటా పంచ్ ఈవీ - స్మార్ట్
ఇది బేస్ వేరియంట్, ఇందులో 30 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. తక్కువ ధరలో అవసరమైన అన్ని బేసిక్ ఫీచర్లను ఇందులో అందించారు.
ముఖ్య ఫీచర్లు: హై బీమ్ అలర్ట్, ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్, హబ్ క్యాప్స్తో కూడిన 15- ఇంచ్ స్టీల్ వీల్స్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ.
సౌకర్యం: ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, మల్టీ-లెవల్ రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్, స్టీరింగ్ వీల్పై వెలుగులీనే టాటా లోగో.
డ్రైవర్ కోసం: హైట్-అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు, ఫ్రంట్ పవర్ విండోస్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్లో 4- ఇంచ్ ఎంఐడీ స్క్రీన్, ఎలక్ట్రిక్ టెయిల్గేట్ రిలీజ్, సిటీ, స్పోర్ట్ అనే రెండు డ్రైవ్ మోడ్స్.
భద్రత: 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకర్లు, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ఈఎస్పీ), హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్, టైర్-ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్).
2. టాటా పంచ్ ఈవీ - స్మార్ట్+
ఈ టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ వేరియంట్ 30 కేడబ్ల్యూహెచ్, 40 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
అదనపు ఫీచర్లు: 8- ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, వైర్డ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ ప్లే సపోర్ట్.
ఛార్జింగ్ అండ్ కీ: 65డబ్ల్యూ యూఎస్బీ టైప్-సి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, సెంట్రల్ లాకింగ్తో కూడిన రిమోట్ కీ.
ఇతరాలు: రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్ కోసం ప్యాడల్ షిఫ్టర్లు, యాంటీ-గ్లేర్ ఐఆర్ఎం, షార్క్-ఫిన్ యాంటెన్నా.
40 కేడబ్ల్యూహెచ్ వెర్షన్లో మాత్రమే: రివర్స్ కెమెరా, హిల్-హోల్డ్ కంట్రోల్, ఎకో డ్రైవ్ మోడ్, 16- ఇంచ్ స్టీల్ వీల్స్, ఆటో-హోల్డ్తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, డ్రైవ్ సెలెక్టర్ వద్ద నర్లెడ్ ఫినిషింగ్.
3. టాటా పంచ్ ఈవీ - అడ్వెంచర్
ఇది కేవలం 40 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీతో మాత్రమే వస్తుంది. డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని సులభతరం చేసే ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఫీచర్లు: పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, హిల్-డిసెంట్ కంట్రోల్.
ఎక్స్టీరియర్: ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ ఓఆర్వీఎంలు (సైడ్ మిర్రర్స్), 16-ఇంచ్ ఏరో-ఆప్టిమైజ్డ్ స్టీల్ వీల్స్.
4. టాటా పంచ్ ఈవీ - ఎంపవర్డ్
ఈ 2026 టాటా పంచ్ ఈవీ వేరియంట్ అత్యాధునిక సాంకేతికతతో, ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది.
టెక్నాలజీ: 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్-స్పాట్ మానిటర్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ ప్లేతో కూడిన 10.25- ఇంచ్ పెద్ద టచ్స్క్రీన్.
ఆడియో అండ్ డిస్ప్లే: హర్మాన్ కార్డన్ సౌండ్ సిస్టమ్, ఇన్-బిల్ట్ యాప్ సపోర్ట్, నేవిగేషన్ వ్యూతో కూడిన 10.25- ఇంచ్ డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే.
డిజైన్: 16- ఇంచ్ ఏరో-ఆప్టిమైజ్డ్ అలాయ్ వీల్స్, ఆటో-ఫోల్డింగ్ ఓఆర్వీఎంలు, వెనుక వైపు ఎల్ఈడీ లైట్ బార్.
సౌకర్యం: ఆటోమేటిక్ హెడ్లైట్స్, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్స్, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, రియర్ 15డబ్ల్యూ యూఎస్బీ టైప్-సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్, స్టోరేజ్తో కూడిన ఫ్రంట్ ఆర్మ్రెస్ట్, కూల్డ్ గ్లోవ్ బాక్స్.
5. టాటా పంచ్ ఈవీ - ఎంపవర్డ్+
ఇది లైన్-అప్లోనే అత్యంత విలాసవంతమైన టాప్-ఎండ్ వేరియంట్.
లగ్జరీ ఫీచర్లు: వాయిస్ యాక్టివేటెడ్ సన్రూఫ్, లెదరెట్ సీట్లు, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు (వేసవిలో సీట్ల నుండి గాలి వచ్చే సదుపాయం).
అదనపు సౌకర్యాలు: వెనుక ప్రయాణికుల కోసం ప్రత్యేక ఆర్మ్రెస్ట్, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్వీఎం, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్.
సేఫ్టీ అండ్ లుక్స్: అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగపడే 'ఎస్ఓఎస్ కాలింగ్' ఫీచర్, ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్స్, కార్నరింగ్ ఫంక్షన్తో కూడిన ఎల్ఈడీ ఫాగ్ ల్యాంప్స్, రూఫ్ రైల్స్.
