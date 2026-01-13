టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంచ్- ధర రూ. 5.59 లక్షలే!
మచ్ అవైటెడ్ టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ని టాటా మోటార్స్ సంస్థ మంగళవారం లాంచ్ చేసింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 5.59లక్షలే కావడం విశేషం. ఈ ఎస్యూవీ లుక్స్, ఫీచర్లు, భద్రతా ఫీచర్లకు సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో మైక్రో ఎస్యూవీ ట్రెండ్కు ఊపిరిపోసిన 'టాటా పంచ్' ఇప్పుడు మరింత స్టైలిష్గా, మరింత పవర్ఫుల్గా మన ముందుకు వచ్చింది. ఈ మేరకు టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను మంగళవారం (జనవరి 13) మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది టాటా మోటార్స్ సంస్థ. కేవలం రూ. 5.59 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో లాంచ్ అయిన ఈ కారు కోసం బుకింగ్స్ కూడా నేటి నుంచే ప్రారంభమయ్యాయి.
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్, నిస్సాన్ మాగ్నైట్, రెనాల్ట్ కైగర్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా టాటా మోటార్స్ ఈ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను తీర్చిదిద్దింది. ఈ 2026 టాటా పంచ్ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- అదిరిపోయే లుక్స్..
2026 టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ డిజైన్ చూడగానే టాటా పంచ్ ఈవీని గుర్తుకు తెస్తుంది. దీని బాక్సీ ఆకారాన్ని అలాగే ఉంచుతూనే, ముందు భాగంలో గణనీయమైన మార్పులు చేశారు.
లైటింగ్: కొత్తగా రీడిజైన్ చేసిన ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, స్టైలిష్ డీఆర్ఎల్స్, కార్నరింగ్ ఫంక్షన్తో కూడిన ఎల్ఈడీ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ ఈ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీకి ప్రీమియం లుక్ ఇచ్చాయి.
డిజైన్: కొత్త గ్రిల్, స్పోర్టీ బంపర్లు, డైమండ్ కట్ అలాయ్ వీల్స్తో ఈ కారు రోడ్డుపై మరింత గంభీరంగా కనిపిస్తుంది.
కొత్త రంగులు: కేవలం డిజైన్ మాత్రమే కాదు, సయాంటాఫిక్, కారామెల్, బెంగాల్ రూజ్, కూర్గ్ క్లౌడ్స్ వంటి ఆకర్షణీయమైన కొత్త రంగుల్లో కూడా ఇది లభించనుంది.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంటీరియర్..
2026 టాటా పంచ్ లోపల అడుగుపెట్టగానే డ్యూయల్ టోన్ ఇంటీరియర్స్ మనకు స్వాగతం పలుకుతాయి.
డిస్ప్లే: 26.03 సెంటీమీటర్ల (10.25 ఇంచ్) భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 17.8 సెంటీమీటర్ల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను ఏర్పాటు చేశారు.
కంఫర్ట్ ఫీచర్స్: 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ఆటో-డిమ్మింగ్ ఐఆర్వీఎం వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు ఇప్పుడు టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్లో భాగమయ్యాయి.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- ఇంజిన్..
ఈ ఫేస్లిఫ్ట్లో అతిపెద్ద మార్పు.. కొత్తగా పరిచయం చేసిన 1.2 లీటర్ ఐ-టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్. ఇది 120 పీఎస్ పవర్, 170 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కేవలం 11.1 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనితో పాటు రెగ్యులర్ 1.2 లీటర్ రివోట్రాన్ పెట్రోల్, సీఎన్జీ వేరియంట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో సీఎన్జీ ఏఎంటీ ఆప్షన్ ఇవ్వడం గమనార్హం.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ భద్రతలో రాజీ లేదు..
పంచ్ అంటేనే భద్రతకు మారుపేరు. ఈ కొత్త మోడల్ కూడా భరత్ ఎన్సీఏపీలో 5-స్టార్ రేటింగ్ను (పెద్దలు, పిల్లల రక్షణలో) సాధించి తన వారసత్వాన్ని కాపాడుకుంది. 6 ఎయిర్ బ్యాగులు, ఈఎస్పీ, హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో స్టాండర్డ్గా వస్తున్నాయి.
టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్- వేరియంట్లు, ధరలు..
2026 టాటా పంచ్ మొత్తం ఆరు వేరియంట్లలో లభించనుంది:
- స్మార్ట్
- ప్యూర్
- ప్యూర్ ప్లస్
- అడ్వెంచర్
- ఎకంప్లిష్డ్
- ఎకంప్లిష్డ్ ప్లస్ ఎస్
ఇక టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రారంభ ఎక్స్షోరూం ధరను రూ. 5.59 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
బడ్జెట్లో అదిరిపోయే లుక్, అదిరిపోయే పర్ఫార్మెన్స్, అంతకంటే ముఖ్యంగా తిరుగులేని భద్రత కావాలనుకునే వారికి ఈ 'న్యూ పంచ్' సరైన ఛాయిస్ అని చెప్పొచ్చు.