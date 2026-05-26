    ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లతో వస్తున్న 2026 టాటా టియాగో iCNG

    టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ 'టియాగో iCNG' 2026 వెర్షన్‌ను మే 28న మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ కొత్త మోడల్‌లో సీఎన్‌జీ విభాగంలోనే తొలిసారిగా ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు, అడ్వాన్స్‌డ్ ఏఎంటీ (AMT) గేర్‌బాక్స్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను టాటా పరిచయం చేస్తోంది.

    Published on: May 26, 2026 2:14 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో సీఎన్‌జీ కార్లంటే కేవలం మైలేజీ కోసమే అనే ముద్రను చెరిపివేస్తూ, టాటా మోటార్స్ సరికొత్త హంగులతో ముందుకు వస్తోంది. తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన టియాగో iCNG మోడల్‌ను 2026 అప్‌డేటెడ్ వెర్షన్‌లో మే 28న లాంచ్ చేసేందుకు కంపెనీ ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. తాజాగా విడుదల చేసిన టీజర్ల ద్వారా ఈ కారులో ఉండబోయే ఇంటీరియర్, ఎక్స్‌టీరియర్ మార్పులపై కంపెనీ ఒక స్పష్టతనిచ్చింది.

    డిజైన్‌లో కొత్తదనం.. ఫీచర్లలో రాజీలేదు

    కొత్త టియాగో iCNG బయట నుంచి చూసేందుకు మరింత స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తోంది. ముందు భాగంలో రీడిజైన్ చేసిన హెడ్‌ల్యాంప్స్, కొత్త గ్రిల్, స్పోర్టీ బంపర్ ఈ కారుకు సరికొత్త రూపునిచ్చాయి. వెనుక భాగంలో 'i-CNG' బ్యాడ్జింగ్‌తో పాటు, కారుకు 360-డిగ్రీల కెమెరా సిస్టమ్‌ను కూడా జోడించారు. హ్యాచ్‌బ్యాక్ సెగ్మెంట్లో ఈ ఫీచర్ ఉండటం నిజంగా విశేషం.

    క్యాబిన్‌లో లగ్జరీ అనుభూతి

    కారు లోపలి భాగాన్ని (Interior) టాటా పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేసింది. డాష్‌బోర్డ్‌పై ఫ్రీ-స్టాండింగ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ఫ్లోటింగ్ స్టైల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ మనకు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా, టాటా సరికొత్త ఎస్‌యూవీలలో వాడే 'టూ-స్పోక్ మల్టీ ఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్'ను ఇప్పుడు టియాగోలోనూ ప్రవేశపెట్టారు. బ్లాక్ అండ్ గ్రే డ్యూయల్ టోన్ సీట్లు కారుకు ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తున్నాయి.

    సీఎన్‌జీలో ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు.. ఇదే తొలిసారి!

    ఈ కారులో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏమిటంటే.. ప్యాడిల్ షిఫ్టర్ల (Paddle Shifters) రాక. సాధారణంగా లగ్జరీ కార్లు లేదా స్పోర్ట్స్ కార్లలో కనిపించే ఈ ఫీచర్‌ను, టాటా తన సీఎన్‌జీ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లో ఆఫర్ చేస్తోంది. గతంలో 'పంచ్ iCNG'లో ఈ టెక్నాలజీని చూపించిన టాటా, ఇప్పుడు టియాగోలోనూ దీనిని అమలు చేస్తోంది. దీనివల్ల డ్రైవర్లు గేర్ మార్పులను స్టీరింగ్ వెనుక ఉండే బటన్ల ద్వారా సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. ఇది డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని మరింత సరదాగా మారుస్తుంది.

    మరిన్ని అధునాతన సౌకర్యాలు

    టెక్నాలజీ పరంగా టియాగో iCNG ఇప్పుడు మరింత స్మార్ట్‌గా మారింది.

    • రోటరీ డ్రైవ్ సెలెక్టర్: పాతకాలపు గేర్ లివర్‌కు బదులుగా స్టైలిష్ రోటరీ నాబ్‌ను అమర్చారు.
    • ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: నేటి యువత అవసరాలకు తగ్గట్టుగా 65W టైప్-సి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇచ్చారు.
    • వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్: ఒకేసారి రెండు ఫోన్లను ఛార్జ్ చేసుకునేలా డ్యూయల్ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్లు ఉన్నాయి.
    • ట్విన్ సిలిండర్ టెక్నాలజీ: టాటాకు పేటెంట్ ఉన్న ట్విన్ సిలిండర్ టెక్నాలజీ వల్ల సీఎన్‌జీ కారులో కూడా బూట్ స్పేస్ (డిక్కీ స్థలం) ధారాళంగా లభిస్తుంది.

    భారతదేశంలో ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (AMT) తో సీఎన్‌జీ కార్లను అందిస్తున్న ఏకైక కంపెనీగా టాటా తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. పెట్రోల్, ఈవీ వెర్షన్లతో పాటు ఈ 2026 సీఎన్‌జీ మోడల్ కూడా మధ్యతరగతి వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 2026 టాటా టియాగో iCNG ఎప్పుడు విడుదల కానుంది?

    ఈ కారు అధికారికంగా మే 28, 2026న మార్కెట్లోకి విడుదల కానుంది. అదే రోజున ధరల వివరాలను కూడా వెల్లడిస్తారు.

    2. ప్యాడిల్ షిఫ్టర్ల వల్ల లాభం ఏమిటి?

    ఆటోమేటిక్ కార్లలో డ్రైవర్ స్వయంగా గేర్లను పెంచడానికి లేదా తగ్గించడానికి స్టీరింగ్ వీల్ వెనుక ఉండే బటన్లను వాడటమే ప్యాడిల్ షిఫ్టింగ్. ఇది డ్రైవర్‌కు కారుపై మరింత నియంత్రణను ఇస్తుంది.

    3. టియాగో iCNGలో బూట్ స్పేస్ (డిక్కీ) ఉంటుందా?

    అవును. టాటా వాడుతున్న ట్విన్ సిలిండర్ టెక్నాలజీ వల్ల సీఎన్‌జీ ట్యాంకులు కారు ఫ్లోర్ కింద అమర్చి ఉంటాయి. దీనివల్ల సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి తగినంత స్థలం లభిస్తుంది.

    4. ఇందులో ఏవైనా కొత్త సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయా?

    అవును. ఇందులో 360-డిగ్రీల కెమెరా, ఏబీఎస్ విత్ ఈబీడీ, కార్నరింగ్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ వంటి అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

