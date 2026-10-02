Stock market : బేర్ మార్కెట్లోకి నిఫ్టీ50! 50శాతం స్టాక్స్.. 40% డౌన్- ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం, ముడిచమురు సెగ, విదేశీ నిధుల తరలింపుతో భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు కుప్పకూలుతున్నాయి. నిఫ్టీ 50 సూచీలోని సగానికి పైగా బ్లూచిప్ షేర్లు తమ గరిష్ట స్థాయిల నుంచి 20% పైగా పతనమై బేర్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టాయి.
దాలాల్ స్ట్రీట్లో ఆందోళనకర వాతావరణం నెలకొంది! అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న తీవ్ర ఒత్తిళ్లు, దేశీయంగా వ్యక్తమవుతున్న సవాళ్ల నడుమ భారతీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు విక్రయాల సునామీని ఎదుర్కొంటున్నాయి. నిఫ్టీ50 సూచీలోని దాదాపు 25 ప్రముఖ కంపెనీల షేర్లు తమ ఇటీవలి జీవితకాల గరిష్ట స్థాయిల నుంచి ఏకంగా 20 శాతం నుంచి 40 శాతం వరకు కుప్పకూలాయి. దీనితో ఇన్వెస్టర్ల సంపద భారీగా తుడిచిపెట్టుకుపోగా, మార్కెట్ తీవ్రమైన బేర్ పంజాలో చిక్కుకుంది.
2011 తర్వాత అత్యంత దారుణమైన ఏడాదా?
ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నెలలోనే నిఫ్టీ 50 సూచీ 6 శాతం మేర నష్టపోయింది. దీనితో 2026 సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు నిఫ్టీ ఏకంగా 14.2 శాతం పతనాన్ని నమోదు చేసింది. 2011లో నమోదైన 24.62 శాతం పతనం తర్వాత, భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లకు ఇది అత్యంత దారుణమైన సంవత్సరంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆసియా మార్కెట్లలోనే అత్యంత పేలవమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన మార్కెట్లలో దాలాల్ స్ట్రీట్ ఒకటిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
పతనానికి ప్రధానంగా 4 కారణాలు..
మార్కెట్లలో ఈ తరహా భారీ విక్రయాలకు ప్రధానంగా నాలుగు తీవ్రమైన ప్రతికూలతలు కనిపిస్తున్నాయి:
మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు: ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులతో ఫిబ్రవరి చివరి నుంచి ముడిచమురు ధరలు మండిపోతున్నాయి. చమురు దిగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడే భారత్ లాంటి దేశాలకు ఇది పెద్ద దెబ్బగా మారింది.
బాండ్ ఈల్డ్స్ తీవ్రత: ఇంధన ధరల పెరుగుదల వల్ల అంతర్జాతీయంగా ద్రవ్యోల్బణ భయాలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి. ఫలితంగా గ్లోబల్ బాండ్ ఈల్డ్స్ గత రెండు దశాబ్దాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
రూపాయి క్షీణత - విదేశీ నిధుల తరలింపు: డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ నిరంతరం పడిపోతుండటంతో విదేశీ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (ఎఫ్ఐఐలు) భారత మార్కెట్ల నుంచి నిధులను వేగంగా వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు.
గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగమనం: దేశీయంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వినియోగం తగ్గిపోవడం, రాబడి స్వల్పంగా నమోదు కావడం కార్పొరేట్ కంపెనీల ఫలితాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది.
దిగ్గజ స్టాక్స్తో నష్టం ఎంతంటే..
ట్రెండ్ లైన్ గణాంకాల ప్రకారం ఇండెక్స్లోని ప్రతి రెండింటిలో ఒక స్టాక్ కనీసం 20 శాతం మేర పతనమైంది! సాధారణంగా మార్కెట్ పరిభాషలో 10 శాతం పతనాన్ని 'కరెక్షన్' గా పరిగణిస్తే, 20 శాతం అంతకంటే ఎక్కువ పతనాన్ని ‘బేర్ మార్కెట్’గా పరిగణిస్తారు.
ఐటీ దిగ్గజాలు: ఇన్ఫోసిస్ తన 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి రూ. 1,728 నుంచి ఏకంగా 40 శాతం కుప్పకూలింది. అలాగే టీసీఎస్ 38 శాతం, హెచ్సీఎల్ టెక్నాలజీస్ 30 శాతం మేర నష్టపోయాయి.
ఎఫ్ఎంసీజీ రంగాలు: ఐటీసీ షేరు తన అక్టోబర్ 2025 గరిష్ట స్థాయి రూ. 426.40 నుంచి 40 శాతం పతనమైంది. ప్రసిద్ధ హెచ్యూఎల్ 31.16 శాతం నష్టపోయింది.
ఆటోమొబైల్ దిగ్గజాలు: వాహనాల విక్రయాలు మందగించడంతో మారుతీ సుజుకీ 34.45 శాతం, మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా 25.52 శాతం, బజాజ్ ఆటో 20 శాతం మేర కిందకు దిగొచ్చాయి.
టాటా గ్రూప్ షేర్లు: ట్రెంట్ 24.11 శాతం, టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ 25.39 శాతం, టాటా స్టీల్ 20.68 శాతం నష్టపోయాయి.
ఇతర బ్లూచిప్స్: భారత్లోనే అత్యంత విలువైన కంపెనీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రూ. 1,611.80 గరిష్టం నుంచి 27.55 శాతం డౌన్లో ఉంది. జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ 33 శాతం, హెచ్డీఎఫ్సీ లైఫ్ 32.25 శాతం నష్టపోగా, విప్రో స్థానంలో నిఫ్టీ 50లోకి వచ్చిన బీఎస్ఈ షేరు మే నెల గరిష్టం రూ. 4,446.80 నుంచి 31.50 శాతం నష్టపోయింది. ఎన్టీపీసీ, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, పవర్ గ్రిడ్, భారతీ ఎయిర్టెల్, హిందాల్కో, సిప్లా వంటి షేర్లు కూడా 20 నుంచి 24.5 శాతం మేర క్షీణించాయి.
నిపుణుల సలహా: ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?
ప్రస్తుతం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఇది మంచి కొనుగోలు అవకాశమని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
"భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) తీసుకోబోయే ద్రవ్యపరపతి విధాన నిర్ణయం మార్కెట్కు అత్యంత కీలకం కానుంది. రూపాయి క్షీణతను అడ్డుకోవడానికి, ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడానికి ఆర్బీఐ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం కనిపిస్తోంది," అని జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పరిశోధనా విభాగం అధిపతి వినోద్ నాయర్ విశ్లేషించారు. "అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు, గ్లోబల్ మార్కెట్ సంకేతాలు రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ దిశను నిర్ణయిస్తాయి. ఒకవేళ పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గి యుద్ధం ఆగిపోతే మార్కెట్లు మళ్లీ వేగంగా పుంజుకుంటాయి. అంతవరకు ఇన్వెస్టర్లు తొందరపడకుండా, బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉన్న నాణ్యమైన కంపెనీల షేర్లను పతనాల్లో కొద్దికొద్దిగా కొనుగోలు చేసుకోవడం మంచిది," అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు, బాండ్ ఈల్డ్స్ అధికంగా ఉండటం వల్ల మార్కెట్లకు ముప్పు కొనసాగుతోంది. అయినప్పటికీ, మార్కెట్లలో వాల్యుయేషన్లు తిరిగి సరసమైన స్థాయికి వస్తున్నందున, నిర్దిష్ట స్టాక్ ఆధారిత అవకాశాలను ఇన్వెస్టర్లు పరిశీలించవచ్చు," అని ఈక్విరస్ సెక్యూరిటీస్ క్వాంట్ అనలిస్ట్ కృతి షా పేర్కొన్నారు.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
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- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More