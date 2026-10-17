8వ వేతన సంఘం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్.. ముంబైలో కీలక భేటీలు, వేతనాల పెంపు ఎప్పుడంటే?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు వేతనాల పెంపును సిఫార్సు చేసే 8వ వేతన సంఘం పనులు వేగవంతమయ్యాయి. ముంబైలో ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశాలు, నివేదిక సమర్పణ గడువు, జీతాలు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ రూపకల్పన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. గతేడాది నవంబర్లో ఏర్పాటైన ఈ కమిషన్, 11 నెలల వ్యవధి పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో వివిధ భాగస్వామ్య పక్షాలతో విస్తృత సంప్రదింపుల దశకు చేరుకుంది. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సంఘాల నుంచి వచ్చిన వినతులు, డేటాను విశ్లేషించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది.
ముంబైలో కీలక సమావేశాలు - ఉద్యోగ సంఘాల వినతులు..
8వ వేతన సంఘం ప్రతినిధులు వచ్చే వారం ముంబై నగరంలో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. రైల్వే, డిఫెన్స్ విభాగాలకు చెందిన ప్రముఖ ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్ల అసోసియేషన్లు, ఫెడరేషన్లతో ముఖాముఖి చర్చలు జరపనున్నారు. జూన్ 15 నాటికి ప్రతిపాదనల స్వీకరణ, జులై 31 నాటికి డేటా సేకరణ ప్రక్రియ పూర్తయినందున, ఉద్యోగ సంఘాలు లేవనెత్తిన ప్రధాన డిమాండ్లపై ఈ సమావేశాల్లో లోతుగా చర్చించనున్నారు. కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన 23 మంది నిపుణులైన కన్సల్టెంట్లను నియమించుకునే ప్రక్రియను కూడా కమిషన్ పూర్తి చేసింది.
కోటి మందికి పైగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం..
ఈ 8వ వేతన సంఘం ఇచ్చే సిఫార్సులు దేశవ్యాప్తంగా కోటి మందికి పైగా సిబ్బందిపై నేరుగా ప్రభావం చూపనున్నాయి. ఇందులో దాదాపు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు.
ఉద్యోగుల సవరించిన ప్రాథమిక వేతనం (బేసిక్ పే), పే మ్యాట్రిక్స్, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ రూపురేఖలను కమిషన్ తయారు చేయనుంది. దీనితో పాటు కరువు భత్యం (డీఏ), డీఆర్, ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ), ఇతర నగదు ప్రోత్సాహకాలు, ప్రమోషన్ల నిబంధనలను సవరించేందుకు సిఫార్సులు చేయనుంది.
8వ వేతన సంఘం రూపకల్పన - పూర్తి టైమ్లైన్..
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం గతేడాది నవంబర్ 3న 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి, దానికి సంబంధించిన నిబంధనలను (టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్) ఖరారు చేసింది.
ఈ కమిషన్కు సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు. మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి పంకజ్ జైన్ మెంబర్-సెక్రటరీగా, ప్రధాని ఆర్థిక సలహా మండలి సభ్యుడు ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ సభ్యుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం కమిషన్కు నివేదిక సమర్పించడానికి 18 నెలల గడువు ఇచ్చారు. దీని ప్రకారం మే 2027 నాటికి 8వ వేతన సంఘం తమ తుది నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందజేయాల్సి ఉంటుంది.
8వ వేతన సంఘం- జీతాల పెంపు అమలు ఎప్పటి నుంచి?
కమిషన్ తన నివేదికను మే 2027 నాటికి సమర్పించినప్పటికీ, ప్రభుత్వం ఆ సిఫార్సులను సమగ్రంగా పరిశీలించి ఆమోదించడానికి, పూర్తిస్థాయిలో రోల్అవుట్ చేయడానికి మరో రెండు నుంచి మూడేళ్ల సమయం పట్టవచ్చు. దీని ప్రకారం 2027లో సిఫార్సులు వచ్చినప్పటికీ, ఉద్యోగుల చేతికి పెరిగిన జీతాలు, బకాయిలు పూర్తిస్థాయిలో చేరడానికి 2029 లేదా 2030 వరకు సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే ఉద్యోగుల అత్యవసర అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మధ్యంతర నివేదికను ఇచ్చే అధికారం కూడా ఈ కమిషన్కు ఉంది.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో పనిచేస్తున్న లక్షలాది మంది రైల్వే, పోస్టల్, ఇన్కమ్ టాక్స్, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, రక్షణ రంగానికి చెందిన ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఈ వేతన సవరణ ప్రక్రియ ఎంతగానో ప్రయోజనం చేకూర్చనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More