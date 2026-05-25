    8వ పే కమిషన్: జీతాల పెంపు ఆలస్యమైతే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరింత భారం

    8వ పే కమిషన్ కసరత్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. జూన్‌లో లక్నో పర్యటన, మే 31 వరకు మెమోరాండం గడువు పొడిగింపు వంటి కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అయితే, ఈ ప్రక్రియ ఆలస్యమైతే అటు ప్రభుత్వానికి, ఇటు ఉద్యోగులకు కలిగే నష్టాలపై నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    Published on: May 25, 2026 5:05 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    కోట్లాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ పే కమిషన్ ప్రక్రియ ఇప్పుడు కీలక దశకు చేరుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో సంప్రదింపులు జరుపుతున్న కమిషన్, జూన్ 2026లో లక్నోలో పర్యటించనుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, మెమోరాండంపై స్పందనలు తెలియజేసే గడువును మే 31, 2026 వరకు పొడిగించారు. జీతాల సవరణ, పెన్షన్లు, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్, హెచ్‌ఆర్ఏ (HRA) వంటి అంశాలపై ఉద్యోగ సంఘాలతో కమిషన్ చర్చలు జరుపుతోంది.

    8వ పే కమిషన్: జీతాల పెంపు ఆలస్యమైతే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరింత భారం

    అయితే, ఈ వేతన సవరణ ప్రక్రియలో జరుగుతున్న జాప్యం కేవలం ఉద్యోగులకే కాదు, ప్రభుత్వ ఖజానాకు కూడా సవాలుగా మారే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    ఖజానాపై 'అరియర్స్' భారం

    పే కమిషన్ అమలు ఆలస్యమైతే ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారం తగ్గుతుందని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ వాస్తవం దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. వేతన సవరణ అమలు తేదీ ఖరారైనప్పటి నుండి, ఆ మొత్తాన్ని అరియర్స్ (Arrears) రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ ఎంత ఆలస్యమైతే, అరియర్స్ అంతగా పేరుకుపోతాయి.

    "8వ పే కమిషన్ పరివర్తనలో సమయం అనేది అత్యంత కీలకమైన అంశం. అరియర్స్ సుదీర్ఘ కాలం పాటు పేరుకుపోయి, వాటన్నింటినీ ఒకేసారి చెల్లించాల్సి వస్తే, ఆ సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ వ్యయం ఊహించని రీతిలో పెరుగుతుంది. ఇది ప్రభుత్వ ఖాతాల్లో ఒక అనిశ్చిత బాధ్యతగా (Contingent Liability) మారుతుంది" అని బ్యాంక్‌బజార్ సీఈఓ అదిల్ శెట్టి వివరించారు. అంటే, ఖర్చును ఏటా విభజించి చెల్లించే అవకాశం కోల్పోయి, ప్రభుత్వం ఒకేసారి భారీ మొత్తాన్ని వెచ్చించాల్సి వస్తుంది.

    హెచ్‌ఆర్ఏ విషయంలో ఉద్యోగులకు దెబ్బ

    జీతాల సవరణ ఆలస్యమైతే ఉద్యోగులు ప్రాథమిక వేతనంపై అరియర్స్ పొందుతారు కానీ, ఇంటి అద్దె భత్యం (HRA) విషయంలో మాత్రం నష్టపోక తప్పదు. నిబంధనల ప్రకారం, హెచ్‌ఆర్ఏను పాత తేదీల నుండి (Retrospectively) చెల్లించే అవకాశం ఉండదు. ఏ రోజునైతే కొత్త వేతన సవరణ అమల్లోకి వస్తుందో, ఆ రోజు నుండే పెరిగిన హెచ్‌ఆర్ఏ వర్తిస్తుంది.

    దీనివల్ల ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, ముంబై వంటి మెట్రో నగరాల్లో నివసించే ఉద్యోగులు ప్రతి నెలా కొంత మొత్తాన్ని శాశ్వతంగా కోల్పోతారు. జాప్యం జరిగిన ప్రతి నెలా పెరగాల్సిన హెచ్‌ఆర్ఏ రాకపోవడం వల్ల ఉద్యోగుల చేతికి వచ్చే ఆదాయం (In-hand Salary) తగ్గిపోతుంది.

    కమిషన్ గడువు ఎంత?

    నవంబర్ 3, 2025న కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటుకు అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపింది. నిబంధనల ప్రకారం, కమిషన్ తన నివేదికను ఏర్పాటు చేసిన 18 నెలల్లోపు, అంటే 2027 మధ్య నాటికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఆరు నెలల సమయం ముగిసిపోయింది. అంటే మూడొంతుల గడువులో ఒక వంతు ఇప్పటికే పూర్తయింది. మిగిలిన 12 నెలల్లో కమిషన్ తన తుది సిఫార్సులను సిద్ధం చేయాల్సి ఉంది.

    ప్రస్తుతం వివిధ స్టేక్‌హోల్డర్లు, ఉద్యోగ సంఘాలు, నిపుణులతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను ఎంత మేరకు పెంచాలి? కనీస వేతనం ఎంత ఉండాలి? అనే అంశాలపై ఉద్యోగ సంఘాలు తమ వాదనలను బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. కేంద్రం తీసుకునే ఈ నిర్ణయం కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకే కాకుండా, తదనంతరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా తమ పీఆర్‌సీ (PRC)లను ప్రకటించడానికి ఒక మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 8వ పే కమిషన్ నివేదిక ఎప్పుడు వస్తుంది?

    నిబంధనల ప్రకారం, 8వ పే కమిషన్ తన సిఫార్సులను 2027 మే లేదా జూన్ నాటికి ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అవసరమైతే కమిషన్ మధ్యంతర నివేదికను కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

    2. వేతన సవరణ ఆలస్యమైతే ఉద్యోగులకు వచ్చే నష్టం ఏమిటి?

    ప్రధానంగా హెచ్‌ఆర్ఏ (HRA) విషయంలో ఉద్యోగులు నష్టపోతారు. బేసిక్ పేపై అరియర్స్ వచ్చినప్పటికీ, హెచ్‌ఆర్ఏ మాత్రం పాత తేదీల నుండి చెల్లించరు. అలాగే, పెరిగిన ధరల దృష్ట్యా తక్షణ ఆదాయం పెరగకపోవడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.

    3. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమిటి?

    పాత జీతం నుంచి కొత్త జీతానికి మారేటప్పుడు వేతనాన్ని పెంచడానికి ఉపయోగించే గుణకాన్ని ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. దీని ఆధారంగానే ఉద్యోగుల ప్రాథమిక వేతనం ఎంత పెరుగుతుందనేది ఖరారవుతుంది.

    4. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీనితో సంబంధం ఉందా?

    నేరుగా ఉండదు. అయితే, సాధారణంగా కేంద్ర పే కమిషన్ సిఫార్సులను అనుసరించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా తమ ఉద్యోగుల వేతన సవరణపై నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయి. కాబట్టి 8వ పే కమిషన్ నిర్ణయం అందరికీ కీలకమే.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

