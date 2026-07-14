8th pay commission : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీగా జీతాల పెంపు! హెచ్ఆర్ఏ లెక్కలు మారేది ఇలాగే..
8th pay commission HRA calculator : 8వ వేతన సంఘం అమలుతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కనీస వేతనాలతో పాటు ఇంటి అద్దె భత్యం కూడా భారీగా పెరగనుంది. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఆధారంగా ఏ గ్రేడ్ ఉద్యోగికి ఎంత హెచ్ఆర్ఏ పెరగనుందో పూర్తి వివరాలు చూడండి..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం కసరత్తులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వస్తే ఉద్యోగుల మూల వేతనం పెరగడంతో పాటు దానికి అనుబంధంగా ఉండే అన్ని రకాల భత్యాలు కూడా భారీగా పెరుగుతాయి. ఇందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఇంటి అద్దె భత్యం (హౌస్ రెంట్ అలొవెన్స్- హెచ్ఆర్ఏ) గురించి!
హెచ్ఆర్ఏ అనేది ఉద్యోగి బేసిక్ పే ఆధారంగా లెక్కించడం జరుగుతుంది. అంటే, ఒకవేళ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్న హెచ్ఆర్ఏ శాతాలను మార్చకపోయినా, 8వ వేతన సంఘం ద్వారా బేసిక్ శాలరీ పెరగడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా చేతికి అందే హెచ్ఆర్ఏ మొత్తం కూడా భారీగా పెరుగుతుంది. అయితే, ఈ పెంపు అనేది ప్రభుత్వం ఆమోదించే ‘ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్’, ఉద్యోగి పనిచేస్తున్న నగరంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఎక్స్, వై, జెడ్ నగరాల వారీగా ప్రస్తుత రేట్లు..
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం నగరాలను మూడు కేటగిరీలుగా విభజించారు. కరవు భత్యం (డీఏ) 50 శాతం దాటిన తర్వాత ప్రస్తుత హెచ్ఆర్ఏ రేట్లు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
ఎక్స్ కేటగిరీ నగరాలు (మెట్రో నగరాలు): 30% హెచ్ఆర్ఏ
వై కేటగిరీ నగరాలు (చిన్న నగరాలు, టౌన్లు): 20% హెచ్ఆర్ఏ
జెడ్ కేటగిరీ నగరాలు (గ్రామీణ ప్రాంతాలు): 10% హెచ్ఆర్ఏ
ఈ రేట్లు ప్రస్తుతం సరిపోవడం లేదని, వీటిని మరింత పెంచి ఎక్స్, వై, జెడ్ నగరాలకు వరుసగా 36%, 24%, 12% లేదా 40%, 35%, 30% చొప్పున సవరించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలు.. ఏ లెవల్ ఉద్యోగికి ఎంత పెరగచ్చు?
కేంద్ర ప్రభుత్వం గనుక 2.0 నుంచి 2.57 వరకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ఖరారు చేస్తే, వివిధ స్థాయిల ఉద్యోగులకు అందే హెచ్ఆర్ఏ అంచనాలు కింది విధంగా ఉంటాయి:
లెవల్ 1 నుంచి లెవల్ 3 ఉద్యోగుల వివరాలు:
లెవల్ 1 ఉద్యోగి (ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ. 18,000):
2.0 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్తింపజేస్తే ఎక్స్ కేటగిరీ నగరాల్లో హెచ్ఆర్ఏ రూ. 10,800 అవుతుంది. అదే 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ గనుక ఆమోదిస్తే ఈ మొత్తం ఏకంగా రూ. 13,880కి చేరుకుంటుంది. వై నగరాల్లో ఇది రూ. 7,200 నుంచి రూ. 9,250 వరకు, జెడ్ నగరాల్లో రూ. 3,600 నుంచి రూ. 4,630 వరకు ఉండవచ్చు.
లెవల్ 2 ఉద్యోగి (ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ. 19,900):
వీరికి ఎక్స్ నగరాల్లో రూ. 11,940 నుంచి రూ. 15,340 మధ్య హెచ్ఆర్ఏ రావచ్చు. వై నగరాల్లో రూ. 7,960 నుంచి రూ. 10,230 వరకు, జెడ్ నగరాల్లో రూ. 3,980 నుంచి రూ. 5,110 వరకు అందే అవకాశం ఉంది.
లెవల్ 3 ఉద్యోగి (ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ. 21,700):
ఎక్స్ నగరాల్లో వీరికి రూ. 13,020 నుంచి ₹16,730 వరకు హెచ్ఆర్ఏ పెరగవచ్చు. వై నగరాల్లో రూ. 8,680 నుంచి రూ. 11,150 మధ్య, అలాగే జెడ్ నగరాల్లో ప్రయాణిస్తున్న వారికి రూ. 4,340 నుంచి రూ. 5,580 మధ్య రానుంది.
లెవల్ 4 నుంచి లెవల్ 6 ఉద్యోగుల వివరాలు:
లెవల్ 4 ఉద్యోగి (ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ. 25,500):
ఎక్స్ నగరాల్లో పనిచేసే వారికి రూ. 15,300 నుంచి రూ. 19,660 వరకు పెరుగుతుంది. వై నగరాల్లో రూ. 10,200 నుంచి రూ. 13,110 వరకు, జెడ్ నగరాల్లో రూ. 5,100 నుంచి రూ. 6,550 వరకు హెచ్ఆర్ఏ లభిస్తుంది.
లెవల్ 5 ఉద్యోగి (ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ. 29,200/అంచనా):
ఎక్స్ నగరాల్లో కనీసం రూ. 17,520 నుంచి గరిష్టంగా రూ. 22,510 వరకు అందుకోవచ్చు. వై నగరాల్లో ఈ పెంపు రూ. 11,680 నుంచి రూ. 15,010 వరకు ఉంటే, జెడ్ నగరాల్లో రూ. 5,840 నుంచి రూ. 7,500 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
లెవల్ 6 ఉద్యోగి (ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ. 35,400):
ఎక్స్ కేటగిరీ నగరాల్లో వీరికి రూ. 21,240 నుంచి రూ. 27,290 వరకు వస్తుంది. వై నగరాల్లో రూ. 14,160 నుంచి రూ. 18,200 మధ్య, జెడ్ నగరాల్లో రూ. 7,080 నుంచి రూ. 9,100 మధ్య లభించే అవకాశం ఉంది.
లెవల్ 7 నుంచి లెవల్ 10 ఉద్యోగుల వివరాలు:
లెవల్ 7 ఉద్యోగి (ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ. 44,900/అంచనా):
ఎక్స్ నగరాల్లో వీరికి రూ. 26,940 నుంచి రూ. 34,620 వరకు బూస్ట్ లభిస్తుంది. వై నగరాల్లో ఇది రూ. 17,960 నుంచి రూ. 23,080 వరకు, జెడ్ నగరాల్లో రూ. 8,980 నుంచి రూ. 11,540 వరకు పెరుగుతుంది.
లెవల్ 8 ఉద్యోగి (ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ. 47,600):
ఎక్స్ నగరాల్లో వీరికి రూ. 28,560 నుంచి అత్యధికంగా రూ. 36,700 వరకు హెచ్ఆర్ఏ పెరగనుంది. వై నగరాల్లో రూ. 19,040 నుంచి రూ. 24,470 వరకు, జెడ్ నగరాల్లో రూ. 9,520 నుంచి రూ. 12,230 మధ్య లభిస్తుంది.
లెవల్ 9 ఉద్యోగి (ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ. 53,100/అంచనా):
ఎక్స్ నగరాల్లో రూ. 31,860 నుంచి గరిష్టంగా రూ. 40,940 కు చేరుకుంటుంది. వై నగరాల్లో రూ. 21,240 నుంచి రూ. 27,290 వరకు, జెడ్ నగరాల్లో రూ. 10,620 నుంచి రూ. 13,650 మధ్య లభిస్తుంది.
లెవల్ 10 ఉద్యోగి (ప్రస్తుత బేసిక్ పే రూ. 56,100):
హై-లెవల్ అధికారులైన వీరికి ఎక్స్ నగరాల్లో రూ. 33,660 నుంచి ప్రారంభమై ఏకంగా రూ. 43,250 వరకు పెరుగుతుంది. వై నగరాల్లో రూ. 22,440 నుంచి రూ. 28,840 వరకు, జెడ్ నగరాల్లో రూ .11,220 నుంచి రూ. 14,420 వరకు అందే అవకాశం ఉంది.
ఈ తాజా అంచనాలను బట్టి చూస్తే, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగే కొద్దీ బేసిక్ శాలరీతో పాటు ఉద్యోగుల చేతికి అందే అలొవెన్సులు కూడా భారీగానే పెరగనున్నాయని స్పష్టమవుతోంది.
(పైన పేర్కొన్న లెక్కలను కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More