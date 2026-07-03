యూఎండీలో సీటు వచ్చినా యూఎస్ వీసా రిజెక్ట్.. ఐటీ ఉద్యోగి కథనంపై సోషల్ మీడియాలో చర్చ
ప్రసిద్ధ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మేరీల్యాండ్లో ఎమ్మెస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సీటు సాధించినా, ఒక భారతీయ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కు అమెరికా ఎఫ్-1 (F-1) వీసా నిరాకరణ ఎదురైంది. సెక్షన్ 214(బి) కింద వీసా రిజెక్ట్ కావడానికి గల కారణాలపై నెటిజన్లు ఆసక్తికరమైన చర్చకు తెరలేపారు.
అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు చదవాలనేది ఎంతోమంది భారతీయ ఐటీ నిపుణుల కల. ప్రతిష్టాత్మక యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ దొరికి, చేతిలో లోన్ సాంక్షన్ లెటర్ ఉన్నప్పటికీ.. వీసా ఇంటర్వ్యూలో ఎదురయ్యే చిన్న చిన్న అంశాలు లేదా ప్రొఫైల్లోని కొన్ని ప్రత్యేకతలు వీసా తిరస్కరణకు దారితీయవచ్చు. సరిగ్గా ఇలాంటి అనుభవమే ఒక భారతీయ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కు ఎదురైంది. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మేరీల్యాండ్ (UMD) లో సీటు వచ్చినా, కేవలం ఒక్క నిమిషంలోనే తన వీసా రిజెక్ట్ అయిందంటూ సదరు అభ్యర్థి రెడ్డిట్ (Reddit) వేదికగా పంచుకున్న కథనం ఇప్పుడు నెటిజన్లలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.
కేవలం నిమిషం వ్యవధిలోనే ముగిసిన ఇంటర్వ్యూ
ఆగస్టు 31 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఎమ్మెస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సు కోసం ఆ అభ్యర్థి ఎంపికయ్యారు. తండ్రి స్పాన్సర్షిప్తో పాటు దాదాపు రూ. 50 లక్షల ($58,800) ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కూడా మంజూరైంది. ప్రస్తుతం ఆయన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు చెందిన ఒక అమెరికన్ కంపెనీ కోసం భారతదేశం నుండి రిమోట్ పద్ధతిలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఉన్నత చదువుల కోసం జూలై 17న ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయనున్నారు. చదువుకునే సమయంలో గానీ, ఆ తర్వాత గానీ సదరు సంస్థలో మళ్లీ ఉపాధి కల్పించే ఉద్దేశం లేదని కంపెనీ ఇచ్చిన అధికారిక లేఖ కూడా ఆయన వద్ద ఉంది.
"నా ఇంటర్వ్యూ కేవలం ఒకటి రెండు నిమిషాలు మాత్రమే సాగింది. నా ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ నేపథ్యం, ఉద్యోగం లేదా చదువు పూర్తయిన తర్వాత నా ప్రణాళికల గురించి వీసా ఆఫీసర్ అసలు ఏమీ అడగలేదు. సెక్షన్ 214(b) కింద వీసా నిరాకరిస్తున్నట్లు పత్రాన్ని చేతిలో పెట్టారు" అని అభ్యర్థి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇంటర్వ్యూలో వీసా అధికారి మొదట "భారతదేశానికి తిరిగి రావడానికి భయం ఉందా?" అని అడగగా.. అభ్యర్థి "లేదు" అని సమాధానమిచ్చారు. ఆ తర్వాత "యూఎండీ (UMD) ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు?" అని అడగగా.. కంప్యూటర్ విజన్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగాల్లో తన పరిశోధనా ఆసక్తులకు ఈ యూనివర్సిటీ కోర్సులు సరిగ్గా సరిపోతాయని సమాధానమిచ్చారు. అంతలోనే ఫింగర్ ప్రింట్స్ తీసుకోమని చెప్పి, సిస్టమ్లో కొంత సమాచారాన్ని టైప్ చేసి వీసా అధికారి రిజెక్షన్ లెటర్ ఇచ్చేశారు.
నెటిజన్ల విశ్లేషణ.. వీసా తిరస్కరణకు కారణం అదేనా?
ఈ పోస్ట్పై రెడిట్ యూజర్లు భిన్న కోణాల్లో స్పందించారు. అభ్యర్థి ప్రస్తుతం ఒక అమెరికన్ కంపెనీకి రిమోట్గా పనిచేస్తుండటమే వీసా ఆఫీసర్కు ప్రధాన 'రెడ్ ఫ్లాగ్' గా అనిపించి ఉండవచ్చని చాలా మంది అభిప్రాయపడ్డారు.
"మీరు ఇప్పటికే అమెరికా కంపెనీకి పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి, అక్కడ మీకు మంచి పరిచయాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ వీసా ఇస్తే, అమెరికా వెళ్లాక కూడా చదువుకుంటూనే రహస్యంగా అదే కంపెనీకి రిమోట్గా పనిచేసి, జీతాన్ని భారతీయ అకౌంట్లో పొందే ప్రమాదం ఉందని వీసా అధికారి భావించి ఉండవచ్చు. అంతేకాకుండా, కొన్ని కంపెనీలు హెచ్-1బీ (H-1B) వీసా ఖర్చులను తప్పించుకోవడానికి ఉద్యోగులను ఇలా స్టూడెంట్ వీసాపై రప్పిస్తున్నాయనే అనుమానం కూడా రావచ్చు" అని ఒక నెటిజన్ విశ్లేషించారు.
నెటిజన్ల సలహా: ఉద్యోగం వదలొద్దు
మరికొందరు నెటిజన్లు ఆ అభ్యర్థికి విలువైన సలహాలు ఇచ్చారు. ప్రస్తుత అంతర్జాతీయ ఐటీ మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో అమెరికా వెళ్లి చదువుకోవడం కంటే చేతిలో ఉన్న రిమోట్ ఉద్యోగాన్ని కాపాడుకోవడమే ఉత్తమమని సూచించారు.
"ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయకండి. భారీ లోన్లు తీసుకుని, చదువు పూర్తయ్యాక ఉద్యోగం దొరుకుతుందో లేదో తెలియని అనిశ్చితి, హెచ్-1బీ వీసా టెన్షన్లు పడటం కంటే ఈ ఉద్యోగంలోనే కొనసాగడం మంచిది. అమెరికా వెళ్లే పాత పద్ధతి ఇప్పుడు చాలా కష్టతరంగా మారింది" అని ఒక యూజర్ పేర్కొన్నారు. మరో నెటిజన్ స్పందిస్తూ, "ఈ ఉద్యోగంలోనే మరో ఆరు నెలలు కష్టపడి పనిచేసి, కంపెనీ ద్వారానే నేరుగా హెచ్-1బీ వీసా స్పాన్సర్షిప్ సాధించడానికి ప్రయత్నించండి" అని సలహా ఇచ్చారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More