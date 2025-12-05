అలర్ట్! అలర్ట్! ఇక ఇంటి నుంచే ఆధార్లో అడ్రెస్, ఫోన్ నంబర్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు..
ఇక ఇంటి నుంచే ఆధార్లో నివాస అడ్రస్, మొబైల్ నంబర్ మార్చుకోవచ్చు! ఈ మేరకు యూఐడిఏఐ ప్రజలకు సరికొత్త వెసులుబాటును అందించేందుకు రెడీ అవుతోంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఆధార్ కార్డులో మార్పులకు సంబంధించి బిగ్ అప్డేట్! ప్రజలు ఇకపై తమ నివాస చిరునామా, మొబైల్ నంబర్ను నేరుగా అధికారిక ఆధార్ యాప్ ద్వారా ఇంట్లో నుంచే అప్డేట్ చేసుకునేందుకు భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ) అనుమతి ఇవ్వనుంది. ఈ చర్య వల్ల ఆధార్ కేంద్రాలకు వ్యక్తిగతంగా వెళ్లాల్సిన అవసరం తప్పుతుంది. ప్రస్తుతం ఆధార్ కేంద్రాల్లో పత్రాలు, పొడవైన క్యూలు, నిరీక్షణ సమయాలు ఉండటం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ కొత్త పద్ధతితో ఈ సమస్యలకు తెరపడుతుంది.
ఆధార్ కార్డులో మార్పులు- ఇప్పుడున్న ఇబ్బందులకు చెక్..
ప్రస్తుతం, మొబైల్ నంబర్ లేదా చిరునామా వంటి కీలకమైన ఆధార్ వివరాల్లో ఏవైనా మార్పులు చేయాలంటే, వెరిఫికేషన్ కోసం కచ్చితంగా ఆధార్ కేంద్రాన్ని సందర్శించాల్సి వస్తోంది. ఈ పద్ధతి వృద్ధులకు, వికలాంగులకు, ఆధార్ కేంద్రాలకు పరిమిత ప్రాప్యత ఉన్న సుదూర లేదా గ్రామీణ ప్రాంతాల నివాసితులకు చాలా సవాలుగా ఉంది. యూఐడీఏఐ ప్రవేశపెట్టనున్న ఈ కొత్త ఆన్లైన్ అప్డేట్ వ్యవస్థ, ప్రక్రియను వేగంగా, సరళంగా, మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఆధార్ యాప్ ద్వారా డిజిటల్ వెరిఫికేషన్..
ఈ రాబోయే ఫీచర్లను యూఐడీఏఐ తమ అధికారిక ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో ధృవీకరించింది. మొబైల్, చిరునామా అప్డేట్లు రెండూ ఆధార్ యాప్లో డిజిటల్ అథెంటికేషన్ ఉపయోగించి సాధ్యమవుతాయని సంస్థ పేర్కొంది. వినియోగదారులు ఏ కేంద్రానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఇంటి నుంచి తమ చిరునామాను అప్డేట్ చేయవచ్చని తెలిపింది.
ముందుగా, మొబైల్ నంబర్ అప్డేట్ల కోసం ఓటీపీ ధృవీకరణ, ఫేస్ ఆథెంటికేషన్ పద్ధతులను ఉపయోగించి వినియోగదారుడి గుర్తింపును సురక్షితంగా ధృవీకరించనున్నట్లు యూఐడీఏఐ వివరించింది.
ఆధార్ కార్డులో మార్పులు- అప్డేట్ ప్రక్రియ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఈ కొత్త వ్యవస్థలో రెండు-దశల ధృవీకరణ ప్రక్రియ ఉంటుంది.
మొదటి దశ: వినియోగదారులు తమ ఇప్పటికే ఉన్న లేదా కొత్త మొబైల్ నంబర్కు వన్-టైమ్ పాస్వర్డ్ (ఓటీపీ) అందుకుంటారు.
రెండవ దశ: వారు తప్పనిసరిగా యాప్ ద్వారా ఫేస్ ఆథెంటికేషన్ పూర్తి చేయాలి. ఇది వారి ప్రత్యక్ష ముఖ డేటాను ఆధార్ రికార్డులలోని డేటాతో డిజిటల్గా సరిపోల్చుతుంది.
ఈ విధానం భౌతిక పత్రాల అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది, అదే సమయంలో భద్రతను కూడా పటిష్టం చేస్తుంది.
వినియోగదారులు తమ ఆధార్ నంబర్ను నమోదు చేస్తారు. తమకు నచ్చిన భాషను ఎంచుకుంటారు, ఓటీపీని ధృవీకరిస్తారు, ఆపై ఫేస్ ఆథెంటికేషన్ని పూర్తి చేస్తారు. అదనపు రక్షణ కోసం, వారు యాప్లో తమ ఆధార్ ప్రొఫైల్ను లాక్ చేయడానికి ఆరు అంకెల భద్రతా పిన్ను కూడా సృష్టించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఈ ఫీచర్లు ఇంకా ప్రత్యక్షంగా అందుబాటులోకి రానప్పటికీ, అప్డేట్ కోసం సిద్ధంగా ఉండటానికి వినియోగదారులు ఆండ్రాయిడ్ లేదా ఐఓఎస్లో ఆధార్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని యూఐడీఏఐ సూచించింది. ఈ డిజిటల్ అప్డేట్ ఫీచర్ త్వరలో అందుబాటులోకి వస్తుందని యూఐడీఏఐ ధృవీకరించింది. విడుదల వివరాలు, సూచనల కోసం అధికారిక ప్రకటనలను అనుసరించాలని వినియోగదారులకు సలహా ఇచ్చింది.