Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అలర్ట్​! అలర్ట్​! ఇక ఇంటి నుంచే ఆధార్​లో అడ్రెస్​, ఫోన్​ నంబర్​ అప్డేట్​ చేసుకోవచ్చు..

    ఇక ఇంటి నుంచే ఆధార్​లో నివాస అడ్రస్, మొబైల్ నంబర్ మార్చుకోవచ్చు! ఈ మేరకు యూఐడిఏఐ ప్రజలకు సరికొత్త వెసులుబాటును అందించేందుకు రెడీ అవుతోంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 05, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆధార్​ కార్డులో మార్పులకు సంబంధించి బిగ్​ అప్డేట్​! ప్రజలు ఇకపై తమ నివాస చిరునామా, మొబైల్ నంబర్‌ను నేరుగా అధికారిక ఆధార్ యాప్ ద్వారా ఇంట్లో నుంచే అప్‌డేట్ చేసుకునేందుకు భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ) అనుమతి ఇవ్వనుంది. ఈ చర్య వల్ల ఆధార్ కేంద్రాలకు వ్యక్తిగతంగా వెళ్లాల్సిన అవసరం తప్పుతుంది. ప్రస్తుతం ఆధార్ కేంద్రాల్లో పత్రాలు, పొడవైన క్యూలు, నిరీక్షణ సమయాలు ఉండటం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ కొత్త పద్ధతితో ఈ సమస్యలకు తెరపడుతుంది.

    ఆధార్​లో అడ్రెస్​, ఫోన్​ నంబర్​ మార్పులు- ఇక ఇంటి నుంచే!
    ఆధార్​లో అడ్రెస్​, ఫోన్​ నంబర్​ మార్పులు- ఇక ఇంటి నుంచే!

    ఆధార్​ కార్డులో మార్పులు- ఇప్పుడున్న ఇబ్బందులకు చెక్..

    ప్రస్తుతం, మొబైల్ నంబర్ లేదా చిరునామా వంటి కీలకమైన ఆధార్ వివరాల్లో ఏవైనా మార్పులు చేయాలంటే, వెరిఫికేషన్​ కోసం కచ్చితంగా ఆధార్ కేంద్రాన్ని సందర్శించాల్సి వస్తోంది. ఈ పద్ధతి వృద్ధులకు, వికలాంగులకు, ఆధార్ కేంద్రాలకు పరిమిత ప్రాప్యత ఉన్న సుదూర లేదా గ్రామీణ ప్రాంతాల నివాసితులకు చాలా సవాలుగా ఉంది. యూఐడీఏఐ ప్రవేశపెట్టనున్న ఈ కొత్త ఆన్‌లైన్ అప్‌డేట్ వ్యవస్థ, ప్రక్రియను వేగంగా, సరళంగా, మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    ఆధార్ యాప్ ద్వారా డిజిటల్ వెరిఫికేషన్​..

    ఈ రాబోయే ఫీచర్లను యూఐడీఏఐ తమ అధికారిక ఎక్స్​ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో ధృవీకరించింది. మొబైల్, చిరునామా అప్‌డేట్‌లు రెండూ ఆధార్ యాప్‌లో డిజిటల్ అథెంటికేషన్ ఉపయోగించి సాధ్యమవుతాయని సంస్థ పేర్కొంది. వినియోగదారులు ఏ కేంద్రానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఇంటి నుంచి తమ చిరునామాను అప్‌డేట్ చేయవచ్చని తెలిపింది.

    ముందుగా, మొబైల్ నంబర్ అప్‌డేట్‌ల కోసం ఓటీపీ ధృవీకరణ, ఫేస్​ ఆథెంటికేషన్​ పద్ధతులను ఉపయోగించి వినియోగదారుడి గుర్తింపును సురక్షితంగా ధృవీకరించనున్నట్లు యూఐడీఏఐ వివరించింది.

    ఆధార్​ కార్డులో మార్పులు- అప్‌డేట్ ప్రక్రియ ఎలా పనిచేస్తుంది?

    ఈ కొత్త వ్యవస్థలో రెండు-దశల ధృవీకరణ ప్రక్రియ ఉంటుంది.

    మొదటి దశ: వినియోగదారులు తమ ఇప్పటికే ఉన్న లేదా కొత్త మొబైల్ నంబర్‌కు వన్‌-టైమ్ పాస్‌వర్డ్ (ఓటీపీ) అందుకుంటారు.

    రెండవ దశ: వారు తప్పనిసరిగా యాప్ ద్వారా ఫేస్​ ఆథెంటికేషన్​ పూర్తి చేయాలి. ఇది వారి ప్రత్యక్ష ముఖ డేటాను ఆధార్ రికార్డులలోని డేటాతో డిజిటల్‌గా సరిపోల్చుతుంది.

    ఈ విధానం భౌతిక పత్రాల అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది, అదే సమయంలో భద్రతను కూడా పటిష్టం చేస్తుంది.

    వినియోగదారులు తమ ఆధార్ నంబర్‌ను నమోదు చేస్తారు. తమకు నచ్చిన భాషను ఎంచుకుంటారు, ఓటీపీని ధృవీకరిస్తారు, ఆపై ఫేస్​ ఆథెంటికేషన్​ని పూర్తి చేస్తారు. అదనపు రక్షణ కోసం, వారు యాప్‌లో తమ ఆధార్ ప్రొఫైల్‌ను లాక్ చేయడానికి ఆరు అంకెల భద్రతా పిన్​ను కూడా సృష్టించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    ఈ ఫీచర్లు ఇంకా ప్రత్యక్షంగా అందుబాటులోకి రానప్పటికీ, అప్‌డేట్ కోసం సిద్ధంగా ఉండటానికి వినియోగదారులు ఆండ్రాయిడ్ లేదా ఐఓఎస్​లో ఆధార్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని యూఐడీఏఐ సూచించింది. ఈ డిజిటల్ అప్‌డేట్ ఫీచర్ త్వరలో అందుబాటులోకి వస్తుందని యూఐడీఏఐ ధృవీకరించింది. విడుదల వివరాలు, సూచనల కోసం అధికారిక ప్రకటనలను అనుసరించాలని వినియోగదారులకు సలహా ఇచ్చింది.

    News/News/అలర్ట్​! అలర్ట్​! ఇక ఇంటి నుంచే ఆధార్​లో అడ్రెస్​, ఫోన్​ నంబర్​ అప్డేట్​ చేసుకోవచ్చు..
    News/News/అలర్ట్​! అలర్ట్​! ఇక ఇంటి నుంచే ఆధార్​లో అడ్రెస్​, ఫోన్​ నంబర్​ అప్డేట్​ చేసుకోవచ్చు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes