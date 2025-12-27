Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అమెరికాలోని ఐడహోలో హైటెన్షన్: షెరీఫ్ కార్యాలయం వద్దే యాక్టివ్ షూటర్ కలకలం

    అమెరికాలోని ఐడహో రాష్ట్రం వాలెస్‌లో గల షోషోన్ కౌంటీ షెరీఫ్ కార్యాలయం వద్ద శుక్రవారం ఒక 'యాక్టివ్ షూటర్' ఉన్నట్లు సమాచారం అందడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. సుమారు 40కి పైగా పోలీసు వాహనాలు, స్వాట్ బృందాలు ఘటనా స్థలికి చేరుకున్నాయి. 

    Published on: Dec 27, 2025 5:50 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అమెరికాలోని ఐడహో రాష్ట్రంలో ఒక షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసు యంత్రాంగం నివసించే కార్యాలయం వద్దే కాల్పుల కలకలం రేగింది. వాలెస్‌లోని షోషోన్ కౌంటీ షెరీఫ్ కార్యాలయం (Shoshone County Sheriff’s Office) లోపల లేదా సమీపంలో ఒక సాయుధ దుండగుడు (Active Shooter) ఉన్నట్లు సమాచారం రావడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ విషయాన్ని కూటెనై కౌంటీ షెరీఫ్ కార్యాలయ అధికారులు ధృవీకరించినట్లు స్థానిక పత్రిక 'కోర్ డి అలేన్ ప్రెస్' పేర్కొంది.

    అమెరికాలోని ఐడహోలో హైటెన్షన్: షెరీఫ్ కార్యాలయం వద్దే యాక్టివ్ షూటర్ కలకలం (Unsplash)
    అమెరికాలోని ఐడహోలో హైటెన్షన్: షెరీఫ్ కార్యాలయం వద్దే యాక్టివ్ షూటర్ కలకలం (Unsplash)

    మెరుపు వేగంతో వాలిన పోలీసులు

    ఈ వార్త తెలియగానే పొరుగు ప్రాంతాల నుంచి పోలీసులు మెరుపు వేగంతో ఘటనా స్థలికి చేరుకున్నారు. దాదాపు 40కి పైగా పోలీసు వాహనాలు, షెరీఫ్ బృందాలు, స్టేట్ పోలీస్ గార్డ్స్ వాలెస్ వైపు దూసుకుపోతుండటంతో స్థానికులు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియక జనం ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని గడిపారు.

    ప్రత్యక్ష సాక్షుల గుండె కోత

    ఘటన జరిగిన సమయంలో ఆ పరిసరాల్లో ఉన్న ప్రయాణికులు, స్థానికులు సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ భయాన్ని పంచుకున్నారు. "మేము ఇప్పుడే లుక్ అవుట్ పాస్ నుంచి వస్తున్నాం. కనీసం 40కి పైగా పోలీసు వాహనాలు, రెండు స్వాట్ (SWAT) వ్యాన్లు సైరన్లతో మా పక్క నుంచి దూసుకుపోయాయి. పరిస్థితి చూస్తుంటే చాలా తీవ్రంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తోంది" అని ఒక సాక్షి పేర్కొన్నారు.

    మరికొందరు స్థానికులు మాట్లాడుతూ.. మధ్యాహ్నం 3:15 గంటల నుంచే పోలీసుల రాక మొదలైందని, లోయ ప్రాంతమంతా పోలీసు వాహనాలతో నిండిపోయిందని పేర్కొన్నారు. ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీసెస్ (EMS) బృందాలు కూడా మైనింగ్ ప్రాంతం వద్ద సిద్ధంగా ఉండటం చూస్తుంటే, పెద్ద ప్రమాదమే జరిగి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.

    అయోమయంలో అధికార యంత్రాంగం

    యాక్టివ్ షూటర్ ఉన్నాడనే సమాచారం అయితే అందింది కానీ, లోపల కాల్పులు జరిగాయా? ఎవరికైనా గాయాలయ్యాయా? అనే విషయంలో ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. పోలీసులు ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతాన్ని తమ అదుపులోకి తీసుకుని గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇంకా అందాల్సి ఉంది.

    బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కాల్పుల ద్వారా మారణ హోమానికి పాల్పడే దురుద్దేశంతో ఉన్న సాయుధ దుండగుడిని యాక్టివ్ షూటర్‌ అని అంటారు.

    recommendedIcon
    News/News/అమెరికాలోని ఐడహోలో హైటెన్షన్: షెరీఫ్ కార్యాలయం వద్దే యాక్టివ్ షూటర్ కలకలం
    News/News/అమెరికాలోని ఐడహోలో హైటెన్షన్: షెరీఫ్ కార్యాలయం వద్దే యాక్టివ్ షూటర్ కలకలం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes