భారీ డిజైన్ మార్పుతో కొత్త Kia Seltos ఎస్యూవీ- లాంచ్ ఎప్పుడంటే..
సరికొత్త కియా సెల్టోస్ ఎస్యూవీ మోడల్ టీజర్ని సంస్థ విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో లాంచ్కు ముందే డిజైన్కి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు తెలిశాయి. ఈ ఎస్యూవీ డిసెంబర్ 10న ఇండియాలోకి అడుగుపెట్టబోతోంది.
ఇండియాలో బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీల్లో ఒకటి కియా సెల్టోస్. కియా సంస్థకు కూడా ఇది బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్. ఇక ఇప్పుడు ఈ కియా సెల్టోస్కి నెక్ట్స్ జనరేషన్ వర్షెన్ని తీసుకొస్తోంది దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ. ఇది డిసెంబర్ 10న అధికారికంగా లాంచ్కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో కియా ఒక టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఫలితంగా ఎస్యూవీకి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు తెలిశాయి. వాటి గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..
కొత్త కియా సెల్టోస్- డిజైన్లో మార్పు, షార్ప్ లుక్..
కియా విడుదల చేసిన తాజా టీజర్ ప్రకారం, రాబోయే సెల్టోస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కియా మోడళ్లలో కనిపించే డిజైన్ విధానాన్ని అనుసరించనుంది. కొత్తగా అమర్చిన వర్టికల్, హారిజాంటల్ ఎల్ఈడీ లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్నాయి. హెడ్ల్యాంప్లలోకి ఇంటిగ్రేట్ చేసిన అట్రాక్టివ్ సీ-షేప్ డీఆర్ఎల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
ముందు భాగం: రీడిజైన్ చేసిన గ్రిల్ ఈ ఎస్యూవీకి మరింత విశాలమైన, ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని ఇస్తోంది. డీఆర్ఎల్లు, హెడ్లైట్ల కోసం పొందుపరిచిన ఎల్ఈడీ వెల్కమ్ యానిమేషన్ ప్రీమియం అనుభూతిని జతచేస్తుంది. కియా బ్యాడ్జ్ గ్రిల్కు పైన ఉంది.
పనోరమిక్ సన్రూఫ్: టీజర్ చివరిలో చూపించిన పనోరమిక్ సన్రూఫ్ ఈ ఎస్యూవీ ఉన్నత స్థాయి ఆకర్షణను సూచిస్తుంది.
కొత్త కియా సెల్టోస్- ఇంటీరియర్, ఇంజిన్ అంచనాలు..
కొత్త తరం కియా సెల్టోస్ ఎస్యూవీ ఇంటీరియర్ వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. అయితే, ఈ బ్రాండ్ మెరుగైన సాఫ్ట్ మెటీరియల్స్, పెద్ద టచ్స్క్రీన్, అదనపు సౌకర్యం కోసం మార్పులు చేసిన సీట్లతో రీడిజైన్ చేసిన క్యాబిన్ను తీసుకొస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఇంజిన్: హుడ్ కింద, కియా కొత్త తరం సెల్టోస్లో తన నిరూపితమైన ఇంజిన్ శ్రేణినే కొనసాగించవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇందులో:
- 1.5 లీటర్ పెట్రోల్
- 1.5 లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్
- 1.5 లీటర్ డీజిల్.
అంతేకాకుండా, మునుపటి టెస్ట్ నివేదికల ప్రకారం, స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ని ఈసారి పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది మైలేజీని గణనీయంగా పెంచి, ఈ ఎస్యూవీకి మరింత ఆదరణ లభించేలా చేస్తుంది.
ట్రాన్స్మిషన్: మ్యాన్యువల్, ఐఎంటీ, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్లతో కొత్త కియా సెల్టోస్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అయితే, స్మూత్ గేర్ మార్పులు, మెరుగైన డ్రైవింగ్ అనుభూతి కోసం వీటిలో అప్గ్రేడ్స్ తీసుకురావొచ్చు.
ఇండియాలో కియా సెల్టోస్ ప్రారంభ ఎక్స్షోరూం ధర రూ. 10.79 లక్షలుగా ఉంది. కొత్త వర్షెన్ ధర ఇంకాస్త ఎక్కువగానే ఉండొచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
కియా సెల్టోస్ కొత్త మోడల్కి సంబంధించిన పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు డిసెంబర్ 10న విడుదల కానున్నాయి. ఆ టైమ్కి ఈ మోడల్ ఫీచర్స్, ధర వివరాలపై క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది.