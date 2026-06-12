మృతదేహాలపై జోకులా? లేడీ డాక్టర్ వ్యాఖ్యలపై భగ్గుమన్న మెడికల్ స్టూడెంట్స్
కామెడీ షోలో మృతదేహాలపై ఓ లేడీ డాక్టర్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. మానవ అవశేషాలను అవహేళన చేయడం ఏమాత్రం సహించబోమని ఆల్ ఇండియా మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ (AIMSA) స్పష్టం చేసింది.
కమెడియన్ ప్రణీత్ మోరే నిర్వహించిన ఓ స్టాండప్ కామెడీ షోలో ఓ మహిళా డాక్టర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి. వైద్య విద్యార్థుల ప్రాక్టికల్స్ కోసం ఉపయోగించే పురుషుల మృతదేహాల (Cadavers) ప్రైవేట్ భాగాలపై సదరు డాక్టర్ అసభ్యకరంగా జోకులు వేయడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ వ్యవహారంపై ఆల్ ఇండియా మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ (AIMSA) శుక్రవారం తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది.
భగ్గుమన్న ‘ఐమ్సా’.. కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి
వైద్య విద్యార్థుల సంఘం ఈ ఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖకు కీలక విజ్ఞప్తి చేసింది. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఇలాంటి అభ్యంతరకరమైన జోకులను ప్రోత్సహించకుండా, ప్రసారం కాకుండా చూడాలని కోరింది.
"వైద్య విద్యకు దేహదాతలే మూలస్తంభం. వారికి అత్యున్నత గౌరవం, మర్యాద ఇవ్వాలి. మానవ అవశేషాలను అవహేళన చేయడం ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఇది వైద్య వృత్తి నైతికతకు పూర్తిగా విరుద్ధం" అని ఐమ్సా తన అధికారిక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
ఈ వ్యవహారంలో సంబంధిత అధికారులు తక్షణమే స్పందించి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, సమాజానికి జవాబుదారీగా ఉంచాలని డిమాండ్ చేసింది. "దేహదాతను గౌరవించండి.. వైద్య నైతికతను కాపాడండి.. మానవత్వాన్ని రక్షించండి" అంటూ తన ప్రకటనను ముగించింది.
అసలేం జరిగింది? వివాదం ఎలా మొదలైంది?
సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం హిమాన్షు జంగ్రా అనే వ్యక్తికి సంబంధించిన వివాదం నడుస్తోంది. ఒక యువతితో ₹370 బిర్యానీ డేట్కు వెళ్లడంపై అతడు చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు తీవ్ర అశ్లీలంగా, అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయంటూ నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హిమాన్షుపై నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో ట్రోలింగ్ చేస్తున్న సమయంలోనే, కొందరు పాత వీడియోలను బయటకు తీశారు. అందులో భాగంగానే కమెడియన్ ప్రణీత్ మోరే షోకి సంబంధించిన ఈ పాత వీడియో క్లిప్ తెరపైకి వచ్చింది.
ఆ వీడియోలో సెజల్ పవార్ అనే మహిళా డాక్టర్ ప్రేక్షకుల గ్యాలరీలో కూర్చుని, మెడికల్ క్లాసుల్లోని పురుష మృత దేహాల భాగాలపై జోకులు వేస్తూ కనిపించారు. ఈమె ప్రస్తుతం ముంబైలోని ప్రముఖ కేఈఎమ్ (KEM) హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నట్లు ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ బయో ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ వివాదం ముదరడంతో ఆమె తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాను ప్రైవేట్గా మార్చుకున్నారు.
హాస్యం పేరిట నైతిక విలువలను, మృతదేహాల గౌరవాన్ని పణంగా పెట్టడం సరికాదనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వైద్య వృత్తిలో ఉంటూ, ప్రాణాలు కాపాడే విద్యను నేర్చుకునేందుకు ఉపయోగపడే దేహదాతలను అవమానించేలా మాట్లాడటంపై స్వయంగా వైద్య విభాగాల నుంచే తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More