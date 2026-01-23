Edit Profile
    బడ్జెట్​ ధరలో లగ్జరీ హ్యాచ్​బ్యాక్​- సరికొత్తగా 2026 హోండా జాజ్​..

    పాపులర్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ హోండా జాజ్ సరికొత్త 2026 ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌తో గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో మెరిసింది. అద్భుతమైన డిజైన్ మార్పులు, అధునాతన ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ కారు ధర, విశేషాలు ఇప్పుడు వాహన ప్రేమికుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. వాటిని మిరూ చూసేయండి..

    Published on: Jan 23, 2026 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత దేశ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఒకప్పుడు 'లగ్జరీ హ్యాచ్‌బ్యాక్' అంటే గుర్తొచ్చే పేరు హోండా జాజ్. అప్పట్లో తన విశాలమైన క్యాబిన్, స్మూత్ డ్రైవింగ్‌తో భారత రోడ్లపై ఒక వెలుగు వెలిగిన ఈ కారును డిస్కంటిన్యూ చేసింది హోండా సంస్థ. ఇక ఇప్పుడు సరికొత్త 2026 ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌తో మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది. చైనా మార్కెట్‌లో విడుదలైన ఈ 2026 హోడా జాజ్​.. మునుపటి కంటే మరింత షార్ప్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    2026 హోండా జాజ్​..
    2026 హోండా జాజ్​..

    2026 హోండా జాజ్​- కొత్త లుక్.. అదిరిపోయే హంగులు!

    ఈ 2026 జాజ్​ మోడల్‌లో హోండా ప్రధానంగా డిజైన్‌పై ఫోకస్ పెట్టింది.

    ముందు భాగం: కొత్తగా వచ్చిన ‘స్ల్పిట్​-ఎల్ఈడీ’ హెడ్‌ల్యాంప్స్ కారుకు ఒక అగ్రెసివ్ లుక్‌ను ఇచ్చాయి. గ్రిల్ కూడా మునుపటి కంటే సన్నగా మారి, కారుకు మోడ్రన్ టచ్ ఇచ్చింది.

    రంగులు: ఈసారి డైనమిక్ బ్లూ, ఫైరీ ఎల్లో, స్టార్రి నైట్ వైట్ వంటి మూడు సరికొత్త కలర్ ఆప్షన్లను పరిచయం చేశారు.

    సైజు: ఈ 2026 హోండా జాజ్​ కారు వెడల్పు, ఎత్తు మారకపోయినా, పొడవు మాత్రం స్వల్పంగా పెరిగి 4,169 మిమీకి చేరుకుంది. దీనివల్ల కారు రోడ్డుపై మరింత రాజసంలా కనిపిస్తుంది.

    2026 హోండా జాజ్​- క్యాబిన్‌లో మార్పులేంటి?

    హోండా జాజ్​ ఫేస్​లిఫ్ట్​ లోపల భారీ మార్పులు చేయకపోయినా, అవసరమైన వాటిని మాత్రం హోండా అప్‌గ్రేడ్ చేసింది.

    టచ్‌స్క్రీన్: పాత మోడల్‌లోని చిన్న స్క్రీన్ స్థానంలో ఇప్పుడు 10.1 ఇంచ్​ భారీ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ వచ్చింది.

    ఇన్​స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్: డ్రైవర్ కోసం 7-ఇంచ్​ డిజిటల్ డిస్‌ప్లేను ఏర్పాటు చేశారు.

    సింప్లిసిటీ: అయితే, బడ్జెట్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఫ్యాబ్రిక్ సీట్లు, బేసిక్ ఆడియో సిస్టమ్‌నే కొనసాగించారు. హోండా ఫేమస్ 'మ్యాజిక్ సీట్స్' ఈ చైనా వెర్షన్‌లో కనిపించకపోవడం కొంచెం నిరాశ కలిగించే విషయమే.

    2026 హోండ్​ జాజ్​- ఇంజిన్ పవర్‌ఫుల్.. పెర్ఫార్మెన్స్ అదిరిపోతుంది!

    మెకానికల్‌గా చూస్తే ఇందులో పాత నమ్మకమైన 1.5 లీటర్ ఐ-వీటెక్​ పెట్రోల్ ఇంజిన్​నే వాడారు. ఇది 122 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 145 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి సీవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ను జత చేశారు. హైబ్రిడ్ ఆప్షన్ లేకపోయినా, సిటీ డ్రైవింగ్‌కు ఈ ఇంజిన్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

    2026 హోండా జాజ్​- ధర..

    ఈ 2026 హోండా జాజ్ ధర చైనాలో సుమారు 66,800 యువాన్ల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అంటే మన దేశీ కరెన్సీలో సుమారు రూ. 8.7 లక్షలు.

    2026 హోండ్​ జాజ్​- ఇండియాలోకి వస్తుందా?

    హోండా జాజ్ అంటే మన భారతీయులకు ఒక ప్రత్యేకమైన ఎమోషన్. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ 2026 మోడల్ చైనా మార్కెట్ కోసమే రూపొందించారు (కేవలం 3,000 యూనిట్లు మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు). ఇండియాలో హోండా ప్రస్తుతం ఎలివేట్, అమేజ్ వంటి మోడళ్లపై దృష్టి పెట్టినందున, ఈ కొత్త జాజ్ మన దేశానికి ఇప్పుడప్పుడే వచ్చే సూచనలు కనిపించడం లేదు.

    కానీ, ఒకవేళ ఇదే ధరలో భారత్‌కు వస్తే మాత్రం హ్యాచ్‌బ్యాక్ సెగ్మెంట్‌లో ప్రకంపనలు సృష్టించడం ఖాయం!

