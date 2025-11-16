Edit Profile
    క్రెడిట్ కార్డుల వాడకం: అప్పుల ఊబిలో పడుతున్నారా? సురక్షితంగా ఎలా ఉండాలి?

    ఇప్పుడు జీతం సంపాదిస్తున్న దాదాపు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర క్రెడిట్​ కార్డులు ఉంటున్నాయి. కానీ వీటిని ఎలా ఉపయోగించాలో కొందరికి మాత్రమే తెలుస్తోంది! వాస్తవానికి ఇది అందరికి తెలియాల్సిన విషయం. లేకపోతే అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతుంటారు.

    Published on: Nov 16, 2025 6:03 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గత కొన్నేళ్లుగా మన దేశంలో క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం పెరిగింది. సులువుగా కార్డులు మంజూరు అవుతుండటం, ఆకర్షణీయమైన రివార్డు వ్యవస్థలు, వినియోగదారుల ఖర్చు పెరగడం దీనికి ప్రధాన కారణాలు. అయితే ఈ పెరుగుదలతో పాటు ఒక సాధారణ ఆందోళన కూడా పెరుగుతోంది! అది.. క్రెడిట్ కార్డులు అనేవి వినియోగదారులు, వారి కుటుంబాలకు ‘అప్పుల ఊబి’గా మారుతున్నాయా?

    క్రెడిట్​ కార్డు ఎలా వాడాలి?
    క్రెడిట్​ కార్డు ఎలా వాడాలి?

    ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం అంత సులభం కాదు. ప్రాథమికంగా, క్రెడిట్ కార్డులు వాడేవారు ఈ రుణ సాధనాలను ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు అనే దానిపైనే అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది. నష్టాలను అంచనా వేయడానికి, ఆర్థికంగా సురక్షితంగా ఉండటానికి మీకు సహాయపడే స్పష్టమైన విశ్లేషణను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    క్రెడిట్ కార్డులు అప్పుల ఊబిలా ఎందుకు అనిపిస్తాయి?

    క్రెడిట్ కార్డులు ప్రమాదకరంగా మారడానికి కారణమయ్యే అంశాలు:

    అధిక వడ్డీ రేట్లు: గడువు ముగిసిన తర్వాత బకాయిలను క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తే, దేశంలో చాలా కార్డులు ఏటా 30% నుంచి 42% వరకు వడ్డీని వసూలు చేస్తాయి. దీనివల్ల కట్టని చిన్న మొత్తాలు కూడా చాలా భారంగా అనిపిస్తాయి.

    కనీస చెల్లింపు భ్రమ : కనీస చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని కట్టడం వల్ల కార్డు 'యాక్టివ్'గా ఉన్నా, క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులు అధిక ఖర్చుతో కూడిన దీర్ఘకాలిక అప్పుల్లో ఇరుక్కుపోతారు.

    అనాలోచిత ఖర్చు: సులువుగా 'ట్యాప్ అండ్ పే' లావాదేవీలు చేసే అవకాశం ఉండటంతో, ఖర్చులను కఠినంగా పర్యవేక్షించకపోతే అధికంగా ఖర్చు చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది.

    వినియోగదారులు ఇబ్బందుల్లోకి ఎలా జారిపోతారు?

    క్రెడిట్ కార్డుల విషయంలో వినియోగదారులను ఇబ్బందుల్లోకి దారితీసే పద్ధతులు:

    బ్యాలెన్స్‌లను ముందుకు తీసుకెళ్లడం: నెలనెలా బకాయిలను క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం అనేది అప్పులు చక్రవడ్డీతో పెరగడానికి వేగవంతమైన మార్గం.

    క్రెడిట్ గురించి అవగాహన లేకపోవడం: క్రెడిట్ కార్డును సమర్థవంతంగా ఉపయోగించాలంటే, క్రెడిట్ అప్పులను ఎలా నిర్వహించాలో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    ఎక్కువ కార్డులు, ట్రాకింగ్ లేకపోవడం: సరైన చెల్లింపు ప్రణాళిక లేకుండా అనేక క్రెడిట్ కార్డులను వాడటం వల్ల గందరగోళం ఏర్పడి, గడువులోగా చెల్లింపులు తప్పిపోయే అవకాశం ఉంది.

    నగదు ఉపసంహరణ: క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా ఏటీఎంల నుంచి నగదు తీస్తే, మొదటి రోజు నుంచే అధిక ఫీజులు, వడ్డీలు పడతాయి!

    క్రెడిట్ కార్డుల అప్పుల ఊబిని ఎలా నివారించాలి?

    క్రెడిట్ కార్డుల వల్ల వచ్చే అప్పుల సమస్యను తప్పించుకోవడానికి అనుసరించాల్సిన సులభమైన వ్యూహాలు:

    ప్రతి నెలా బకాయిలను పూర్తిగా చెల్లించే నియమాన్నిపెట్టుకోండి.

    కనీస చెల్లించాల్సిన మొత్తాన్ని కాకుండా, మొత్తం బ్యాలెన్స్‌ను చెల్లించడంపై దృష్టి పెట్టండి.

    క్రెడిట్ లిమిట్‌ను ఖర్చు చేసే హక్కుగా కాకుండా, గరిష్ట ఖర్చు పరిమితిగా మాత్రమే భావించండి.

    ఖర్చులను పర్యవేక్షించడానికి డిజిటల్ అప్లికేషన్‌లు లేదా స్టేట్‌మెంట్‌లను ఉపయోగించండి.

    రివార్డులను ఉపయోగించండి, కానీ రివార్డులు వస్తాయని చెప్పి అనవసరంగా ఖర్చు చేయవద్దు.

    "క్రెడిట్ కార్డులను అజాగ్రత్తగా ఉపయోగిస్తే అవి ఉచ్చుగా మారతాయి, కానీ క్రమశిక్షణతో వాడితే అవి కేవలం ఉపయోగకరమైన సాధనాలుగా ఉంటాయి. మీ కార్డును స్వల్పకాలిక రుణంలా భావించండి: కొనుగోళ్లకు బడ్జెట్ వేయండి, ఖర్చులను ట్రాక్ చేయండి, ప్రతి నెలా మొత్తం బ్యాలెన్స్‌ను చెల్లించండి. దీనివల్ల అప్పు పెరగకుండా క్రెడిట్ చరిత్ర మెరుగుపడుతుంది," అని జావో వ్యవస్థాపకుడు కుందన్ షాహి అన్నారు.

    చివరిగా.. క్రెడిట్ కార్డులు అంతర్లీనంగా అప్పులకు కారణం కావు! అవి ఎలా పనిచేస్తాయో సరిగా అర్థం చేసుకోకపోవడం, చెల్లింపులను సరిగా నిర్వహించలేకపోవడమే అప్పులు, చట్టపరమైన సమస్యలకు దారితీస్తుంది. దేశంలోని క్రెడిట్ కార్డు వినియోగదారులందరికీ అత్యంత సమర్థవంతమైన వ్యూహం ఇదే: క్రెడిట్ కార్డులను దీర్ఘకాలిక రుణాలుగా కాకుండా, కేవలం సౌలభ్యం, క్రెడిట్ హిస్టరీని పెంచే సాధనాలుగా మాత్రమే ఉపయోగించాలి.

    (గమని- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. క్రెడిట్​ కార్డు వినియోగం రిస్కీ అని గుర్తించాలి.)

