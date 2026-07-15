Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    ఏథర్ కమ్యూనిటీ డే 2026: కొత్త 'EL' ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై సామాన్యుడి బడ్జెట్ ఈవీ స్కూటర్‌ను ఆవిష్కరించనున్న ఏథర్ ఎనర్జీ

    ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ ఏథర్ ఎనర్జీ (Ather Energy) సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా తన మొదటి బడ్జెట్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను తీసుకురాబోతోంది. ఆగస్టు 29న బెంగళూరులో జరగనున్న 'ఏథర్ కమ్యూనిటీ డే 2026' వేదికగా, సరికొత్త 'EL' ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై రూపొందించిన ఈ స్కూటర్‌ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించనుంది.

    Published on: Jul 15, 2026, 12:12:55 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల విభాగంలో ప్రీమియం బ్రాండ్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఏథర్ ఎనర్జీ, ఇప్పుడు బడ్జెట్ సెగ్మెంట్‌పై కన్నేసింది. బెంగళూరు వేదికగా ఆగస్టు 29న జరగనున్న వార్షిక ఈవెంట్ 'ఏథర్ కమ్యూనిటీ డే 2026'లో కంపెనీ తన మొట్టమొదటి సరసమైన (mass-market) ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనుంది. కేవలం కొత్త స్కూటర్ మాత్రమే కాకుండా, సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్లు, ఛార్జింగ్ మౌలిక వసతులు మరియు సరికొత్త ఓనర్‌షిప్ ఎకోసిస్టమ్‌కు సంబంధించిన కీలక ప్రకటనలు కూడా ఈ వేదికపై చేయనున్నారు.

    కొత్త EL ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై సామాన్యుడి బడ్జెట్ ఈవీ స్కూటర్‌ను ఆవిష్కరించనున్న ఏథర్ (ఫైల్ ఫోటో) (REUTERS)
    కొత్త EL ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై సామాన్యుడి బడ్జెట్ ఈవీ స్కూటర్‌ను ఆవిష్కరించనున్న ఏథర్ (ఫైల్ ఫోటో) (REUTERS)

    ఈ సరికొత్త స్కూటర్ మార్కెట్లోకి వస్తే.. 1 లక్ష నుండి 1.25 లక్షల బడ్జెట్ పరిధిలో ఈవీ స్కూటర్ కొనాలనుకునే వినియోగదారులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా మారనుంది.

    భవిష్యత్ మోడళ్లకు పునాదిగా నిలవనున్న 'EL' ప్లాట్‌ఫారమ్

    ఏథర్ తన పాత 450 ప్లాట్‌ఫారమ్ తర్వాత సరికొత్తగా, మొదటిసారిగా గ్రౌండ్-అప్ (Ground-up) విధానంలో ఈ 'EL' వెహికల్ ఆర్కిటెక్చర్‌ను అభివృద్ధి చేసింది.

    "ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను భవిష్యత్తులో విభిన్న సెగ్మెంట్లలో మరిన్ని కొత్త వాహనాలను తయారు చేసేందుకు వీలుగా, అత్యంత సులభంగా మార్పులు చేసుకునేలా (Scalability), తయారీ సామర్థ్యం, ఫ్లెక్సిబిలిటీని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించాం" అని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

    ప్రస్తుతం ఏథర్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో పెర్ఫార్మెన్స్‌పై దృష్టి పెట్టే 'ఏథర్ 450' సిరీస్ మరియు కుటుంబాల కోసం తీసుకొచ్చిన 'రిజ్తా' (Rizta) లైనప్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ కొత్త బడ్జెట్ స్కూటర్ మార్కెట్లోకి రావడం ద్వారా, మాస్-మార్కెట్లో ఉన్న ఇతర ప్రత్యర్థి కంపెనీలకు ఏథర్ గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.

    కేవలం స్కూటర్ మాత్రమే కాదు.. మరెన్నో!

    ఈ ఏడాది కమ్యూనిటీ డే ఈవెంట్‌ను "ఎ న్యూ డాన్ ఆఫ్ మ్యాజిక్" (A New Dawn of Magic) అనే థీమ్‌తో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేదికపై వేలాది మంది ఏథర్ వాహనదారులు, టెక్ ప్రియులు, ఆటోమొబైల్ రంగానికి చెందిన నిపుణులు ఒకచోట చేరనున్నారు.

    గత కొన్నేళ్లుగా 'ఏథర్ కమ్యూనిటీ డే' అనేది సరికొత్త ఉత్పత్తులు మరియు సాంకేతికతలను పరిచయం చేసే వేదికగా మారింది. గత 2025 ఎడిషన్‌లో, కంపెనీ మొదటిసారిగా ఈ EL ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడంతో పాటు 'రెడక్స్' (Redux) కాన్సెప్ట్ వాహనాన్ని, తదుపరి తరం ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీని మరియు ఏథర్‌స్టాక్ 7.0 (AtherStack 7.0)ను ఆవిష్కరించింది. గతేడాది ఈ ఈవెంట్‌కు 4,000 మందికి పైగా హాజరయ్యారు.

    మనం ఏం ఆశించవచ్చు?

    ఈ కొత్త స్కూటర్ యొక్క సాంకేతిక వివరాలు (Technical Specifications) ఇంకా గోప్యంగా ఉంచినప్పటికీ, ఇది ఏథర్ 450 లైనప్ కంటే తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులో ఉండనుంది. ఈ స్కూటర్ డిజైన్, బ్యాటరీ ఆప్షన్లు, ఫీచర్లు, బుకింగ్స్, డెలివరీల టైమ్‌లైన్ వంటి పూర్తి వివరాలు ఆగస్టు 29 నాటికి వెల్లడవుతాయి.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/ఏథర్ కమ్యూనిటీ డే 2026: కొత్త 'EL' ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై సామాన్యుడి బడ్జెట్ ఈవీ స్కూటర్‌ను ఆవిష్కరించనున్న ఏథర్ ఎనర్జీ
    Home/News/ఏథర్ కమ్యూనిటీ డే 2026: కొత్త 'EL' ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై సామాన్యుడి బడ్జెట్ ఈవీ స్కూటర్‌ను ఆవిష్కరించనున్న ఏథర్ ఎనర్జీ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes