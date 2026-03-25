రూ. 460 కోట్ల భారీ ఆర్డర్: రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్తున్న డిఫెన్స్ స్టాక్.. ఇన్వెస్టర్లకు పండగే
డిఫెన్స్ రంగ కంపెనీ అవాంటెల్ (Avantel) భారీ కాంట్రాక్ట్ను దక్కించుకోవడంతో బుధవారం ట్రేడింగ్లో ఈ షేరు 14% పైగా పెరిగింది. రూ. 460 కోట్ల విలువైన శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్డర్ రావడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఈ స్టాక్ను కొనుగోలు చేసేందుకు పోటీ పడుతున్నారు.
ముంబై: భారత స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం భారీ లాభాలతో కళకళలాడుతున్నాయి. ఈ జోరులో ఒక స్మాల్-క్యాప్ డిఫెన్స్ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఏరోస్పేస్ మరియు డిఫెన్స్ రంగంలో సేవలందించే అవాంటెల్ (Avantel) కంపెనీ భారీ ఆర్డర్ను దక్కించుకున్నట్లు ప్రకటించడంతో, మార్కెట్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే ఈ షేరు 14 శాతానికి పైగా ఎగబాకింది.
దూసుకుపోతున్న షేరు.. పెరిగిన వాల్యూమ్స్
బుధవారం ఉదయం ట్రేడింగ్లో బిఎస్ఈ (BSE) లో అవాంటెల్ షేరు ధర 14.8% పెరిగి రూ. 138.90 స్థాయిని తాకింది. ఈ భారీ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ ఒక్కసారిగా పెరగడమే. సాధారణంగా రోజుకు సగటున 13 నుండి 16 లక్షల షేర్లు చేతులు మారే చోట, బుధవారం ఉదయానికే సుమారు 77 లక్షల షేర్లు ట్రేడ్ అయ్యాయి. అంటే ఇన్వెస్టర్లు ఈ స్టాక్ భవిష్యత్తుపై ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఆర్డర్ వివరాలేమిటి?
జెట్వర్క్ మ్యాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెసెస్ లిమిటెడ్ (Zetwerk Manufacturing Businesses Limited) నుండి అవాంటెల్కు రూ. 459.90 కోట్ల విలువైన కాంట్రాక్ట్ దక్కింది.
- ఏమిటి ఆ ఆర్డర్?: శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్విప్మెంట్ (ఉపగ్రహ సమాచార పరికరాలు) సరఫరా చేయాలి.
- అదనపు సేవలు: ఒక సంవత్సరం వారంటీతో పాటు, ఐదేళ్ల పాటు వార్షిక నిర్వహణ ఒప్పందం (AMC) కూడా ఇందులో భాగంగా ఉంది.
ఇన్వెస్టర్ల పాలిట 'మల్టీబ్యాగర్'
గత ఆరు నెలల్లో ఈ స్టాక్ 25% పడిపోయి ఇన్వెస్టర్లను కాస్త నిరాశపరిచినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో మాత్రం ఇది అద్భుతమైన లాభాలను పంచింది.
3 ఏళ్లలో: 447% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది.
5 ఏళ్లలో: కళ్లు చెదిరేలా 2,246% లాభాలను అందించింది.
అంటే ఐదేళ్ల క్రితం ఈ షేరులో లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఇప్పుడు అది సుమారు రూ. 22 లక్షలకు పైగా పెరిగినట్లు లెక్క.
మార్కెట్ పరిస్థితి
అంతర్జాతీయంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చల వార్తలు మార్కెట్లకు ఊపిరిపోశాయి. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్లు 1.5% లాభంతో ట్రేడవుతుండగా, స్మాల్-క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ ఏకంగా 2% పైగా వృద్ధి చెందింది. ఈ సానుకూల వాతావరణం అవాంటెల్ షేర్ల పెరుగుదలకు మరింత తోడ్పడింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అవాంటెల్ (Avantel) ఏ రంగంలో పని చేస్తుంది?
ఇది ప్రధానంగా ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగానికి అవసరమైన శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ పరికరాలను తయారు చేస్తుంది.
2. బుధవారం ఈ షేరు ఎందుకు పెరిగింది?
జెట్వర్క్ సంస్థ నుండి రూ. 459.90 కోట్ల భారీ ఆర్డర్ దక్కించుకోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
3. ఈ స్టాక్ మల్టీబ్యాగర్ అని ఎందుకు అంటున్నారు?
గత ఐదేళ్లలో ఈ షేరు 2,000 శాతానికి పైగా లాభాలను అందించింది. ఇలా అతి తక్కువ సమయంలో భారీ లాభాలు ఇచ్చే షేర్లను స్టాక్ మార్కెట్ పరిభాషలో మల్టీబ్యాగర్స్ అంటారు.
Praveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More