షేక్ హసీనా నిష్క్రమణ తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో జరుగుతున్న తొలి సాధారణ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధమైంది. రేపు (ఫిబ్రవరి 12) దేశవ్యాప్తంగా పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాన పార్టీల మధ్య పోటీ రసవత్తరంగా మారింది. బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
అలజడులు, హింసాత్మక ఘటనల మధ్య బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలకు సన్నద్ధమవుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు గురువారం, ఫిబ్రవరి 12న తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా లేని బంగ్లాదేశ్లో జరుగుతున్న తొలి సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సంబంధించిన ప్రచారాల ప్రక్రియ మంగళవారంతో ముగిసింది.
బంగ్లాదేశ్ రాజకీయ చరిత్రలో ఈ 2026 ఎన్నికలు అత్యంత కీలకంగా మారాయి. 2024 ఆగస్టులో విద్యార్థి ఉద్యమం ధాటికి షేక్ హసీనా దేశం విడిచి వెళ్లిన తర్వాత, మొహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఈ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.
బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల షెడ్యూల్, కీలక సమయాలు..
ప్రచారం ముగింపు: ఫిబ్రవరి 10, రాత్రి 7:30 గంటలకు.
పోలింగ్ తేదీ: ఫిబ్రవరి 12, 2026 (ఉదయం 7:30 నుంచి సాయంత్రం 4:30 వరకు).
ఫలితాల ప్రకటన: ఫిబ్రవరి 13 ఉదయం అధికారికంగా వెల్లడిస్తారు.
ప్రత్యేకత: ఇదే రోజున 'జూలై నేషనల్ చార్టర్' (రాజ్యాంగ సవరణలు) పై జాతీయ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ కూడా జరుగుతుంది.
బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు 2026- బరిలో ఉన్న ప్రధాన పార్టీలు..
ఈసారి ప్రధాన పోటీ తారిక్ రెహమాన్ నేతృత్వంలోని బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్పీ), జమాతే ఇస్లామీ, నేషనల్ సిటిజన్ పార్టీలతో కూడిన 'లైక్-మైండెడ్ 11 పార్టీస్' కూటమి మధ్యే ఉండనుంది. షేక్ హసీనాకు చెందిన అవామీ లీగ్ పార్టీని ప్రస్తుతానికి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా నిషేధించారు.
బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు- భారత్తో సంబంధాలపై ప్రభావం:
హసీనా ప్రభుత్వం పడిపోయిన తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీలపై (ముఖ్యంగా హిందువులపై) జరిగిన దాడుల నేపథ్యంలో భారత్-బంగ్లా సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా భారత్ ఇప్పటికే టూరిస్ట్ వీసాలపై ఆంక్షలు విధించింది. అలాగే క్రీడా పరంగా కూడా ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. గత నెలలో జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ తప్పుకోవడం దీనికి నిదర్శనం. ఈ పరిణామాల మధ్య జరుగుతున్న ఈ ఎన్నికలు అటు బంగ్లాదేశ్తో పాటు ఇటు దాని పొరుగు దేశమైన భారత్కి కూడా కీలకంగా మారాయి.
బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు- మెజారిటీ మార్కు ఎంత?
బంగ్లాదేశ్ పార్లమెంటు (జాతీయ సంసద్)లో మొత్తం 350 సీట్లు ఉంటాయి.
నేరుగా ఎన్నికయ్యే సీట్లు: 300
మహిళా రిజర్వ్డ్ సీట్లు: 50
ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన సీట్లు: 151 (సాధారణ మెజారిటీ).
రాజ్యాంగ సవరణలు చేయాలంటే కనీసం 200 సీట్లు (2/3 వంతు మెజారిటీ) సాధించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం 12.7 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. ఈ ఎన్నికల తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో సుస్థిర ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందో లేదోనని ప్రపంచ దేశాలు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి.