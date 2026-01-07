Edit Profile
    బంగ్లాదేశ్‌లో ఆగని హింస: మూకదాడి నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో నీట మునిగి మృతి

    బంగ్లాదేశ్‌లో అల్పసంఖ్యాక వర్గాలైన హిందువులపై దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. నౌగావ్‌లో దొంగతనం నెపంతో తనను వెంబడిస్తున్న మూక నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో మిథున్ సర్కార్ అనే వ్యక్తి నీటిలో దూకి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కొద్ది రోజులుగా అక్కడ హిందువులే లక్ష్యంగా దాడులు జరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

    Published on: Jan 07, 2026 1:46 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బంగ్లాదేశ్‌లో హింసాత్మక పరిస్థితులు సద్దుమణగడం లేదు. తాజాగా నౌగావ్‌లో ఒక హిందూ వ్యక్తి మూకదాడి నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో నీటిలో దూకి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. మృతుడిని మిథున్ సర్కార్‌గా పోలీసులు గుర్తించారు.

    బంగ్లాదేశ్‌లో ఆగని హింస: మూకదాడి నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో నీట మునిగి మృతి (X/@Shashank_ssj)
    బంగ్లాదేశ్‌లో ఆగని హింస: మూకదాడి నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో నీట మునిగి మృతి (X/@Shashank_ssj)

    అసలేం జరిగింది?

    నౌగావ్ జిల్లా పోలీస్ సూపర్ (SP) మహమ్మద్ తారికుల్ ఇస్లాం వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. మిథున్ సర్కార్‌పై దొంగతనం ఆరోపణలు చేస్తూ ఒక గుంపు అతడిని వెంబడించింది. ప్రాణభయంతో పరుగులు తీసిన మిథున్, ఆ మూక నుంచి తప్పించుకోవడానికి సమీపంలోని నీటిలోకి దూకారు. దురదృష్టవశాత్తు ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

    సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, ఫైర్ సర్వీస్ సిబ్బంది సహాయంతో మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. "మిథున్ సర్కార్ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించాం. ఈ ఘటనపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు జరుపుతున్నాం" అని ఎస్పీ తారికుల్ ఇస్లాం పేర్కొన్నారు.

    హిందువులే లక్ష్యంగా వరుస హత్యలు

    గత ఏడాది డిసెంబర్‌లో విద్యార్థి నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ మరణం తర్వాత బంగ్లాదేశ్‌లో అశాంతి నెలకొంది. అప్పటి నుంచి హిందువులే లక్ష్యంగా వరుస దాడులు జరుగుతున్నాయి. గత కొద్ది రోజుల్లోనే పలువురు హిందూ వ్యాపారులు, జర్నలిస్టులు దుండగుల చేతిలో బలయ్యారు.

    మణి చక్రవర్తి (నార్సింగ్డి): సోమవారం రాత్రి తన కిరాణా దుకాణం మూసివేసి ఇంటికి వెళ్తుండగా, గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు మణి చక్రవర్తిని పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేసి హత్య చేశారు. గత కొద్ది వారాల్లో హత్యకు గురైన మూడవ హిందూ వ్యాపారి ఇతను.

    రాణా ప్రతాప్ బైరాగి (జెస్సోర్): ఒక పత్రికకు ఎడిటర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న రాణా ప్రతాప్‌ను సోమవారం సాయంత్రం దుండగులు తలపై కాల్చి చంపారు.

    ఖోకాన్ చంద్ర దాస్: జనవరి 3న ఈయనపై పాశవిక దాడి చేసి, నిప్పు పెట్టడంతో మరణించారు.

    అమృత్ మండల్: డిసెంబర్ 24న రాజ్బరీలో ఒక గుంపు ఇతడిపై దాడి చేసి కొట్టి చంపింది.

    దీపు చంద్ర దాస్: డిసెంబర్ 18న దైవదూషణ చేశారనే తప్పుడు పుకార్ల కారణంగా ఈయనను దారుణంగా కొట్టి, చెట్టుకు కట్టేసి సజీవ దహనం చేశారు.

    ఆందోళనలో అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు

    బంగ్లాదేశ్‌లో నెలకొన్న ప్రస్తుత పరిస్థితులు అక్కడి హిందూ సమాజంలో తీవ్ర భయాందోళనలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. కేవలం అనుమానాలు, పుకార్ల ఆధారంగా దాడులు జరగడం, వ్యాపారస్తులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం గమనార్హం. అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ, దాడులు ఆగకపోవడం పట్ల అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

