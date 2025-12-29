Edit Profile
    బంగ్లాదేశ్‌లో భారతీయుల వర్క్ పర్మిట్లు రద్దు చేయాలి: ఇంక్విలాబ్ మంచ్ డిమాండ్లు

    స్టూడెంట్ లీడర్ ఉస్మాన్ హదీ హత్య కేసులో నిందితులను శిక్షించాలని కోరుతూ బంగ్లాదేశ్‌లో ఇంక్విలాబ్ మంచ్ నిరసనలు చేపట్టింది. భారతీయుల వర్క్ పర్మిట్లు రద్దు చేయాలని, షేక్ హసీనాను అప్పగించకపోతే అంతర్జాతీయ కోర్టుకు వెళ్లాలని డిమాండ్ చేస్తోంది.

    Published on: Dec 29, 2025 3:04 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బంగ్లాదేశ్‌లో రాజకీయ పరిస్థితులు మరోసారి కాకరేపుతున్నాయి. విద్యార్థి నాయకుడు, ఇంక్విలాబ్ మంచ్ ప్రతినిధి షహీద్ ఉస్మాన్ హదీ హత్యపై ఆ దేశంలో ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, బంగ్లాదేశ్‌లో పని చేస్తున్న భారతీయుల వర్క్ పర్మిట్లను రద్దు చేయాలంటూ 'ఇంక్విలాబ్ మంచ్' అనే సంస్థ తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

    బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై జరుగుతున్న దాడులకు బెంగళూరులో నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న హిందు రాష్ట్ర సమన్వయ కమిటీ మద్దతుదారులు (AFP)
    బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై జరుగుతున్న దాడులకు బెంగళూరులో నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న హిందు రాష్ట్ర సమన్వయ కమిటీ మద్దతుదారులు (AFP)

    హదీ హత్య కేసులో 24 రోజుల గడువు

    ఢాకాలోని షాబాగ్ కూడలిలో నిరసన చేపట్టిన ఇంక్విలాబ్ మంచ్ సభ్య కార్యదర్శి అబ్దుల్లా అల్ జాబర్, ప్రభుత్వం ముందు నాలుగు ప్రధాన డిమాండ్లను ఉంచారు. ముఖ్యంగా ఉస్మాన్ హదీని హత్య చేసిన వారిని, అందుకు కుట్ర పన్నిన వారిని రాబోయే 24 రోజుల్లోగా అరెస్టు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని ఆయన అల్టిమేటం జారీ చేశారు. హదీ కేవలం ఒక నాయకుడు మాత్రమే కాదని, బంగ్లాదేశ్ సార్వభౌమాధికారం కోసం పోరాడిన వీరుడని ఆయన కొనియాడారు.

    ఇంక్విలాబ్ మంచ్ పెట్టిన నాలుగు డిమాండ్లు ఇవే:

    బంగ్లాదేశ్ స్వాతంత్ర్యాన్ని, సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడటానికి తాము ఈ పోరాటం చేస్తున్నామని పేర్కొంటూ జాబర్ ఈ క్రింది డిమాండ్లను ప్రకటించారు.

    1. సత్వర న్యాయం: ఉస్మాన్ హదీ హత్యకు కారణమైన వారిని 24 పని దినాల్లోగా పట్టుకుని విచారించాలి.
    2. భారతీయుల వర్క్ పర్మిట్ల రద్దు: దేశ సార్వభౌమాధికారానికి భంగం కలగకుండా ఉండాలంటే బంగ్లాదేశ్‌లో పనిచేస్తున్న భారతీయుల వర్క్ పర్మిట్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి.
    3. అంతర్జాతీయ కోర్టులో కేసు: భారత్‌లో తలదాచుకున్న మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాను తిరిగి అప్పగించని పక్షంలో, భారత్‌పై అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం (ICJ)లో కేసు వేయాలి.
    4. అవామీ లీగ్ అనుకూలురపై చర్యలు: సివిల్, మిలిటరీ, ఇంటెలిజెన్స్ విభాగాల్లో ఉన్న అవామీ లీగ్ సానుభూతిపరులను గుర్తించి శిక్షించాలి.

    అసలేం జరిగింది?

    షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం పతనం కావడానికి దారితీసిన ప్రజా ఉద్యమంలో 32 ఏళ్ల ఉస్మాన్ హదీ కీలక పాత్ర పోషించారు. డిసెంబర్ 12న ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించిన మరుసటి రోజే ఆయనపై కాల్పులు జరిగాయి. తీవ్రంగా గాయపడిన హదీని మెరుగైన చికిత్స కోసం సింగపూర్ తరలించగా, డిసెంబర్ 18 రాత్రి ఆయన కన్నుమూశారు. ఆయన వచ్చే ఫిబ్రవరి 12న జరగబోయే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాల్సి ఉంది.

    సరిహద్దు వివాదం.. భారత్ ఖండన

    ఈ కేసులో నిందితులు మేఘాలయలోని హలువాఘాట్ సరిహద్దు ద్వారా భారత్‌లోకి ప్రవేశించారని ఢాకా పోలీసులు చేసిన ఆరోపణలు ఉద్రిక్తతలకు దారితీశాయి. అయితే, ఈ ఆరోపణలను భారత సరిహద్దు భద్రతా దళం (BSF) తీవ్రంగా తోసిపుచ్చింది. "అలా ఎవరూ సరిహద్దు దాటినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. ఇవి పూర్తిగా నిరాధారమైన ఆరోపణలు" అని మేఘాలయ ఐజీ ఓపీ ఉపాధ్యాయ స్పష్టం చేశారు.

    ప్రస్తుతం ఈ నిరసనలు బంగ్లాదేశ్‌లోని అన్ని ప్రధాన నగరాలకు పాకే అవకాశం ఉందని ఇంక్విలాబ్ మంచ్ హెచ్చరించింది. తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఈ డిమాండ్లపై ఎలా స్పందిస్తుందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

